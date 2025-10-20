Paz, senator Chrześcijańskiej Partii Demokratycznej, zdobył 54,5 proc. głosów w II turze wyborów – wynika ze wstępnych wyników podanych przez trybunał wyborczy. Partia Paza nie ma jednak większości w parlamencie, co oznacza, że nowa głowa państwa będzie musiała zbudować koalicję, by skutecznie rządzić.

Punkt zwrotny w historii Boliwii? Władzę traci partia MAS, która rządziła krajem od 2006 roku

Nowy prezydent Boliwii obejmie urząd 8 listopada. Zwycięstwo 58-letniego senatora oznacza odsunięcie od władzy rządzącego krajem od 2006 roku Ruchu na Rzecz Socjalizmu (MAS), lewicowej partii, z której wywodził się m.in. wieloletni prezydent Boliwii, Evo Morales.

W czasie kampanii wyborczej Paz obiecywał utrzymanie istniejących programów pomocy socjalnej, przy jednoczesnym wsparciu dla sektora prywatnego. Umiarkowany program senatora Chrześcijańskiej Partii Demokratycznej pozwolił mu zdobyć głosy dotychczasowych wyborców MAS, którzy obawiali się skutków polityki cięcia wydatków zapowiedzianej przez Quirogę.

– Te wybory wyznaczają polityczny punkt zwrotny – oceniła Glaeldys Gonzalez Calanche, analityczka z organizacji pozarządowej International Crisis Group. – Boliwia zmierza w nowym kierunku – dodała cytowana przez CNN analityczka.