Aktualizacja: 20.10.2025 06:34 Publikacja: 20.10.2025 06:21
Rodrigo Paz
Foto: REUTERS/Claudia Morales
Paz, senator Chrześcijańskiej Partii Demokratycznej, zdobył 54,5 proc. głosów w II turze wyborów – wynika ze wstępnych wyników podanych przez trybunał wyborczy. Partia Paza nie ma jednak większości w parlamencie, co oznacza, że nowa głowa państwa będzie musiała zbudować koalicję, by skutecznie rządzić.
Nowy prezydent Boliwii obejmie urząd 8 listopada. Zwycięstwo 58-letniego senatora oznacza odsunięcie od władzy rządzącego krajem od 2006 roku Ruchu na Rzecz Socjalizmu (MAS), lewicowej partii, z której wywodził się m.in. wieloletni prezydent Boliwii, Evo Morales.
W czasie kampanii wyborczej Paz obiecywał utrzymanie istniejących programów pomocy socjalnej, przy jednoczesnym wsparciu dla sektora prywatnego. Umiarkowany program senatora Chrześcijańskiej Partii Demokratycznej pozwolił mu zdobyć głosy dotychczasowych wyborców MAS, którzy obawiali się skutków polityki cięcia wydatków zapowiedzianej przez Quirogę.
Czytaj więcej
Eksperci alarmują, że uzbrojone grupy przestępcze niszczą lasy tropikalne, by nielegalnie wydobyw...
– Te wybory wyznaczają polityczny punkt zwrotny – oceniła Glaeldys Gonzalez Calanche, analityczka z organizacji pozarządowej International Crisis Group. – Boliwia zmierza w nowym kierunku – dodała cytowana przez CNN analityczka.
Zarówno Paz, jak i Quiroga zapowiedzieli poprawę relacji z Waszyngtonem i podjęcie starań o wsparcie finansowe USA, które miałoby pomóc ustabilizować boliwijską gospodarkę.
Rodrigo Paz, boliwijski prezydent-elekt
Pod koniec września Paz przedstawił plan nawiązania wartej 1,5 mld dolarów współpracy gospodarczej z USA, co miałoby uchronić kraj przed deficytami paliwa. Te ostatnie są spowodowane niskim poziomem rezerw walutowych, co utrudnia terminowe płatności za dostawy benzyny i oleju napędowego.
Sekretarz stanu USA Marco Rubio podkreślał, że obaj kandydaci na prezydenta Boliwii chcą „silnych, lepszych relacji z USA” po latach rządów, które prezentowały konfrontacyjną postawę wobec Waszyngtonu.
Kampanię wyborczą przed wyborami prezydenckimi w Boliwii zdominowały debaty o stanie gospodarki. Kraj, który w przeszłości czerpał duże zyski z eksportu gazu naturalnego, dziś mierzy się z deficytem paliwa na rynku wewnętrznym i najwyższą od 40 lat inflacją (powyżej 20 proc.).
Zarówno Paz, jak i Quiroga zapowiadali odchodzenie od zdominowanego przez państwo modelu gospodarki, różnili się jednak co do tego, jak drastyczne będą zmiany. Paz opowiadał się za stopniowymi reformami, obejmującymi m.in. ulgi podatkowe dla drobnych przedsiębiorców i autonomię fiskalną władz lokalnych. Quiroga był zwolennikiem radykalnych cięć wydatków.
Czytaj więcej
Gdy przychodzi nocna zmiana, Polacy wracają do domu, a ich miejsce zajmują Kolumbijczycy. Tak dzi...
– Zmierzamy do nowego etapu boliwijskiej demokracji w XXI wieku – mówił Paz agencji Reutera na dwa dni przed II turą wyborów. – Spróbujemy zbudować gospodarkę dla ludzi, w której państwo nie będzie już centralną osią – dodał.
Pazowi w wygraniu wyborów pomógł jego kandydat na wiceprezydenta, Edman Lara, były oficer policji znany z wiralowych nagrań na TikToku, w których krytykował panującą w kraju korupcję. Lara pomógł Pazowi nawiązać kontakt z młodszymi wyborcami, a także z klasą robotniczą – uważają analitycy.
Wyzwania, jakie staną przed prezydentem niemal natychmiast po objęciu urzędu, obejmować będą zapewnienie dostaw paliw do kraju oraz zbudowanie koalicji w parlamencie. Paz zapowiedział, że będzie odchodził od rządowych dopłat do paliwa, które rujnują finanse państwa. Na dopłaty będą mogli liczyć tylko najubożsi mieszkańcy. – Rynek będzie musiał ustalić ceny, ale będą sektory, które utrzymają wsparcie państwa, dopóki nie dojdzie do ożywienia gospodarki – zapowiedział.
Tymczasem najważniejszy w Boliwii związek zawodowy – COB – ostrzegał już, że będzie bronił zdobyczy socjalnych.
Partia Paza dysponuje 49 mandatami w 130-osobowej izbie niższej parlamentu i 16 mandatami w 36-osobowym Senacie. Koalicja, na czele której stoi Quiroga dysponuje – odpowiednio – 43 i 12 mandatami.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Paz, senator Chrześcijańskiej Partii Demokratycznej, zdobył 54,5 proc. głosów w II turze wyborów – wynika ze wstępnych wyników podanych przez trybunał wyborczy. Partia Paza nie ma jednak większości w parlamencie, co oznacza, że nowa głowa państwa będzie musiała zbudować koalicję, by skutecznie rządzić.
Prawie nikt z przywódców regionu nie chce przyjaźnić się z Kremlem. Udaje mu się jeszcze utrzymać swe pozycje w...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Prezydent USA Donald Trump nalegał podczas piątkowego spotkania w Białym Domu, by prezydent Ukrainy Wołodymyr Ze...
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z Fox News, że spodziewa się, iż Ukraina będzie musiała pójść n...
Tłumy wypełniły w sobotę ulice w ponad 2600 amerykańskich miastach w proteście przeciwko rządom Donalda Trumpa,...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał prezydenta USA Donalda Trumpa, by był bardziej stanowczy wobec Władi...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas