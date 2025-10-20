Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Koniec blisko 20-letnich rządów lewicy w Boliwii. Jest nowy prezydent

Centrowy polityk Rodrigo Paz zostanie nowym prezydentem Boliwii. W II turze pokonał swojego konserwatywnego rywala Jorge „Tuto” Quirogę. Zwycięstwo Paza oznacza koniec blisko 20-letnich rządów lewicy w położonym w Andach kraju, który pogrążony jest w najpoważniejszym od dziesięcioleci kryzysie gospodarczym.

Publikacja: 20.10.2025 06:21

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Foto: REUTERS/Claudia Morales

Artur Bartkiewicz

Paz, senator Chrześcijańskiej Partii Demokratycznej, zdobył 54,5 proc. głosów w II turze wyborów – wynika ze wstępnych wyników podanych przez trybunał wyborczy. Partia Paza nie ma jednak większości w parlamencie, co oznacza, że nowa głowa państwa będzie musiała zbudować koalicję, by skutecznie rządzić. 

Punkt zwrotny w historii Boliwii? Władzę traci partia MAS, która rządziła krajem od 2006 roku

Nowy prezydent Boliwii obejmie urząd 8 listopada. Zwycięstwo 58-letniego senatora oznacza odsunięcie od władzy rządzącego krajem od 2006 roku Ruchu na Rzecz Socjalizmu (MAS), lewicowej partii, z której wywodził się m.in. wieloletni prezydent Boliwii, Evo Morales. 

W czasie kampanii wyborczej Paz obiecywał utrzymanie istniejących programów pomocy socjalnej, przy jednoczesnym wsparciu dla sektora prywatnego. Umiarkowany program senatora Chrześcijańskiej Partii Demokratycznej pozwolił mu zdobyć głosy dotychczasowych wyborców MAS, którzy obawiali się skutków polityki cięcia wydatków zapowiedzianej przez Quirogę. 

Czytaj więcej

Zdaniem ekspertów, od 1984 r. w Peru wykarczowano już około 140 tys. hektarów lasu tropikalnego.
Lasy
Amazonia padła ofiarą nielegalnej „gorączki złota”. Rekordowa wycinka lasów

– Te wybory wyznaczają polityczny punkt zwrotny – oceniła Glaeldys Gonzalez Calanche, analityczka z organizacji pozarządowej  International Crisis Group. – Boliwia zmierza w nowym kierunku – dodała cytowana przez CNN analityczka. 

Reklama
Reklama

Zarówno Paz, jak i Quiroga zapowiedzieli poprawę relacji z Waszyngtonem i podjęcie starań o wsparcie finansowe USA, które miałoby pomóc ustabilizować boliwijską gospodarkę. 

Zmierzamy do nowego etapu boliwijskiej demokracji w XXI wieku

Rodrigo Paz, boliwijski prezydent-elekt

Pod koniec września Paz przedstawił plan nawiązania wartej 1,5 mld dolarów współpracy gospodarczej z USA, co miałoby uchronić kraj przed deficytami paliwa. Te ostatnie są spowodowane niskim poziomem rezerw walutowych, co utrudnia terminowe płatności za dostawy benzyny i oleju napędowego. 

Sekretarz stanu USA Marco Rubio podkreślał, że obaj kandydaci na prezydenta Boliwii chcą „silnych, lepszych relacji z USA” po latach rządów, które prezentowały konfrontacyjną postawę wobec Waszyngtonu. 

Problemy Boliwii: Inflacja i brak paliw. Co zapowiada nowy prezydent?

Kampanię wyborczą przed wyborami prezydenckimi w Boliwii zdominowały debaty o stanie gospodarki. Kraj, który w przeszłości czerpał duże zyski z eksportu gazu naturalnego, dziś mierzy się z deficytem paliwa na rynku wewnętrznym i najwyższą od 40 lat inflacją (powyżej 20 proc.).  

Zarówno Paz, jak i Quiroga zapowiadali odchodzenie od zdominowanego przez państwo modelu gospodarki, różnili się jednak co do tego, jak drastyczne będą zmiany. Paz opowiadał się za stopniowymi reformami, obejmującymi m.in. ulgi podatkowe dla drobnych przedsiębiorców i autonomię fiskalną władz lokalnych. Quiroga był zwolennikiem radykalnych cięć wydatków. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

W 2023 r. Kolumbijczyków było w Polsce ok. 12 tys. Dziś jest ich blisko 60 tys. Nie rzucają się w oc
Plus Minus
Pracownicy z Kolumbii w Polsce podbijają rynek. Skąd ten nowy trend?

– Zmierzamy do nowego etapu boliwijskiej demokracji w XXI wieku – mówił Paz agencji Reutera na dwa dni przed II turą wyborów. – Spróbujemy zbudować gospodarkę dla ludzi, w której państwo nie będzie już centralną osią – dodał. 

Pazowi w wygraniu wyborów pomógł jego kandydat na wiceprezydenta, Edman Lara, były oficer policji znany z wiralowych nagrań na TikToku, w których krytykował panującą w kraju korupcję. Lara pomógł Pazowi nawiązać kontakt z młodszymi wyborcami, a także z klasą robotniczą – uważają analitycy. 

Wyzwania, jakie staną przed prezydentem niemal natychmiast po objęciu urzędu, obejmować będą zapewnienie dostaw paliw do kraju oraz zbudowanie koalicji w parlamencie. Paz zapowiedział, że będzie odchodził od rządowych dopłat do paliwa, które rujnują finanse państwa. Na dopłaty będą mogli liczyć tylko najubożsi mieszkańcy. – Rynek będzie musiał ustalić ceny, ale będą sektory, które utrzymają wsparcie państwa, dopóki nie dojdzie do ożywienia gospodarki – zapowiedział. 

Tymczasem najważniejszy w Boliwii związek zawodowy – COB – ostrzegał już, że będzie bronił zdobyczy socjalnych.

Partia Paza dysponuje 49 mandatami w 130-osobowej izbie niższej parlamentu i 16 mandatami w 36-osobowym Senacie. Koalicja, na czele której stoi Quiroga dysponuje – odpowiednio – 43 i 12 mandatami. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Południowa Boliwia

Paz, senator Chrześcijańskiej Partii Demokratycznej, zdobył 54,5 proc. głosów w II turze wyborów – wynika ze wstępnych wyników podanych przez trybunał wyborczy. Partia Paza nie ma jednak większości w parlamencie, co oznacza, że nowa głowa państwa będzie musiała zbudować koalicję, by skutecznie rządzić. 

Punkt zwrotny w historii Boliwii? Władzę traci partia MAS, która rządziła krajem od 2006 roku

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezydent Syrii Ahmad asz-Szara Hajat Tahrir asz-Szams odwiedził Moskwę. Nie wiadomo, czy domagał si
Polityka
Bliski Wschód. Rosja wystawiana za drzwi
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Polityka
Jak przebiegła rozmowa Trumpa z Zełenskim w Białym Domu? „Jeśli Putin zechce, zniszczy cię”
Donald Trump
Polityka
Donald Trump mówi o ukraińskiej ziemi dla Putina. „Wywalczył pewne tereny”
Protest w Nowym Jorku
Polityka
Amerykanie masowo protestują przeciwko Trumpowi
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Polityka
Spotkanie Trump - Putin na Węgrzech. Zełenski gotów przylecieć do Budapesztu
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie