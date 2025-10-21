Lista agentów zagranicznych szybko zaczęła się wydłużać, zwłaszcza po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dzisiaj widnieje na niej ponad tysiąc osób, niezależnych NGO i mediów. Książki znanego rosyjskiego pisarza (mieszkającego obecnie w Londynie), Borysa Akunina, wycofano ze wszystkich księgarni po tym, jak trafił na listę „agentów” (podobnie jak Dmitrij Bykow, Aleksander Genis czy Jelena Prokaszewa). Nie oszczędzono też celebrytów i piosenkarzy, którzy za rządów Putina raczej nie wystąpią w Rosji. Wśród nich są Igor Bortnik (z legendarnego zespołu Bi-2), raper Oxxxymiron, Zemfira czy Monetoczka. Za śpiewanie piosenek tej ostatniej w Petersburgu niedawno zatrzymana została inna młoda piosenkarka – Diana Loginowa.

Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości nie oszczędziło nawet znanego artysty kabaretowego, Maksima Gałkina – męża królowej rosyjskiej estrady, Ałły Pugaczowej (która również zdecydowała się na opuszczenie Rosji, otrzymała obywatelstwo Izraela i przeprowadziła się na Łotwę). Trudno dzisiaj znaleźć niezależnego rosyjskiego dziennikarza, który nie widniałby na liście zagranicznych agentów. To samo dotyczy czołowych obrońców praw człowieka. Na liście agentów od dawna znajduje się np. badające zbrodnie stalinowskie stowarzyszenie Memoriał.

Osoby które widnieją na liście „agentów”, muszą co roku (organizacje – co kwartał) składać szczegółowe sprawozdanie ze swojej działalności, dochodów i wydatków do resortu sprawiedliwości. Pod każdym wpisem w sieci muszą zaznaczać, że są „agentami zagranicznymi”. Zamykają się przed nimi drzwi organów władzy państwowej, a ich działalność na terenie kraju jest mocno ograniczana. Wiele zostało doprowadzonych do bankructwa lub zmuszonych do ucieczki z Rosji.

Lew Ponomariow: za kratkami w Rosji przebywa około 5–6 tys. ofiar reżimu Putina

– Znam kobietę, którą uznano za „zagraniczną agentkę” i zmuszano do rozliczania się z zakupu tamponów w sklepie. Reżimowi chodziło o upokorzenie przeciwników. Osobiście całkowicie ignorowałem te wymogi i nie składałem żadnych sprawozdań, a później wyjechałem – mówi „Rzeczpospolitej” Lew Ponomariow, znany rosyjski dysydent i obrońca praw człowieka, mieszkający obecnie w Paryżu. Ma 84 lata i był wśród pierwszych w Rosji działaczy społecznych, których uznano za „agentów zagranicznych” i prześladowano z tego powodu. Trafiał do aresztu w wieku 77 lat i był karany grzywną. Dzisiaj już zdalnie broni praw człowieka w Rosji i jest związany z Memoriałem.