„ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne.” - przekazał we wtorek rano premier Donald Tusk.
Informacji w tej sprawie udzielił także minister, koordynator służb specjalnych. „Sprawy, o których pisze premier Donald Tusk dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków. ABW ściśle współpracuje z SKW, Policją i Prokuraturą.” - napisał Tomasz Siemoniak.
- Trwają czynności ze strony służb. Tych aktów dywersji i planowanych działań pojawia się coraz więcej. Służby na bieżąco neutralizują zagrożenie. Musimy przygotować się, że takich incydentów będzie coraz więcej. To były przygotowania do różnego rodzaju działań sabotażowych bądź zbierania informacji na temat naszej infrastruktury krytycznej – mówił w rozmowie z Radiem ZET szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Zapytany, czy stoją za tym Rosjanie, minister odpowiedział, że „za większością tak”. - Wiemy o tym po przeprowadzeniu przesłuchania i prowadzeniu dochodzenia. Widać, że Rosja weszła w etap zimnej wojny wobec całej Unii Europejskiej. Incydenty dronowe, nie tylko w Polsce, nie są przypadkiem. Rosja cały czas testuje, a my jesteśmy na pierwszej linii - dodał.
Sposoby działania rosyjskich służb są niezmienne od dekad. Tyle że teraz łatwiej je odczytujemy i zwracamy na nie uwagę. Władimir Putin niewiele w tym zakresie różni się od Józefa Stalina.
Od 2022 r., czyli rozpoczęcia wojny w Ukrainie, odnotowano 110 przypadków ataków i usiłowań ataków powiązanych z Rosją. Najczęściej dochodziło do nich w Polsce i we Francji. Z informacji służb wynika, że werbunek odbywa się na zamkniętych forach w darknecie lub z wykorzystaniem komunikatora Telegram.
