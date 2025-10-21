„ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne.” - przekazał we wtorek rano premier Donald Tusk.

Reklama Reklama

Informacji w tej sprawie udzielił także minister, koordynator służb specjalnych. „Sprawy, o których pisze premier Donald Tusk dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków. ABW ściśle współpracuje z SKW, Policją i Prokuraturą.” - napisał Tomasz Siemoniak.

- Trwają czynności ze strony służb. Tych aktów dywersji i planowanych działań pojawia się coraz więcej. Służby na bieżąco neutralizują zagrożenie. Musimy przygotować się, że takich incydentów będzie coraz więcej. To były przygotowania do różnego rodzaju działań sabotażowych bądź zbierania informacji na temat naszej infrastruktury krytycznej – mówił w rozmowie z Radiem ZET szef MSWiA Marcin Kierwiński.