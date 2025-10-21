Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego obecny rok jest szczególny dla inwestycji venture capital nad Wisłą?

Jakie są przewidywania ekspertów dotyczące przyszłości inwestycji VC w Polsce?

Start-upom nad Wisłą doskwiera brak kapitału, a eksperci wskazują, że szczególnie potrzeba większego zaangażowania prywatnych funduszy i wzmożonej aktywności zagranicznych inwestorów. Na razie motorem rodzimego rynku venture capital są podmioty z kapitałem publiczno-prywatnym. I to one napędziły zdecydowaną większość inwestycji w III kwartale 2025 r.

Jak pokazują najnowsze statystyki Polskiego Funduszu Rozwoju, miniony kwartał wypadł wyjątkowo kiepsko. Eksperci tłumaczą to tym, że fundusze VC działają wciąż bardzo ostrożnie. Wieszczą przy tym poprawę nastrojów w końcówce roku.

Rynek w trybie „stabilna aktywność”

W III kwartale na rynku inwestycji wysokiego ryzyka w naszym kraju dokonano 39 transakcji wartych 464 mln zł (zaangażowanych było w nie 45 funduszy VC). Kwartał do kwartału do rodzimych start-upów popłynęło zatem o jedną piątą mniej pieniędzy. W ciągu roku zaś odnotowano ponad 8-proc. spadek.

Finansowanie innowacji od paru lat jest w dołku i jak na razie nie może się z niego wydostać. Zarysowuje się jednak pozytywny trend. Wartość inwestycji venture capital po trzech kwartałach br. przebiła już bowiem wyniki za cały rok z lat 2023 i 2024.