Nadchodzi „przebudzenie”? Eksperci prognozują lepsze czasy dla start-upów

Po trzech kwartałach br. wartość inwestycji VC w Polsce była wyższa niż w całym ub. r. – podaje PFR. Choć ostatnie miesiące w branży finansowania innowacji były słabe, IV kwartał ma przynieść ożywienie.

Publikacja: 21.10.2025 07:23

Nadchodzi „przebudzenie"? Eksperci prognozują lepsze czasy dla start-upów

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego obecny rok jest szczególny dla inwestycji venture capital nad Wisłą?
  • Jakie są przewidywania ekspertów dotyczące przyszłości inwestycji VC w Polsce?

Start-upom nad Wisłą doskwiera brak kapitału, a eksperci wskazują, że szczególnie potrzeba większego zaangażowania prywatnych funduszy i wzmożonej aktywności zagranicznych inwestorów. Na razie motorem rodzimego rynku venture capital są podmioty z kapitałem publiczno-prywatnym. I to one napędziły zdecydowaną większość inwestycji w III kwartale 2025 r.

Jak pokazują najnowsze statystyki Polskiego Funduszu Rozwoju, miniony kwartał wypadł wyjątkowo kiepsko. Eksperci tłumaczą to tym, że fundusze VC działają wciąż bardzo ostrożnie. Wieszczą przy tym poprawę nastrojów w końcówce roku.

Rynek w trybie „stabilna aktywność”

W III kwartale na rynku inwestycji wysokiego ryzyka w naszym kraju dokonano 39 transakcji wartych 464 mln zł (zaangażowanych było w nie 45 funduszy VC). Kwartał do kwartału do rodzimych start-upów popłynęło zatem o jedną piątą mniej pieniędzy. W ciągu roku zaś odnotowano ponad 8-proc. spadek.

Finansowanie innowacji od paru lat jest w dołku i jak na razie nie może się z niego wydostać. Zarysowuje się jednak pozytywny trend. Wartość inwestycji venture capital po trzech kwartałach br. przebiła już bowiem wyniki za cały rok z lat 2023 i 2024.

Jak podkreśla Rozalia Urbanek, chief investment officer w PFR Ventures, w tamtych latach poziom finansowania wyniósł po 2,1 mld zł, a – co więcej – tamte okresy „istotnie różniły się liczbą przeprowadzanych transakcji zalążkowych”.

– W 2025 r. jesteśmy na dobrej ścieżce udrażniania kapitału dla projektów na wczesnym etapie rozwoju – dodaje Rozalia Urbanek.

Czytaj więcej

PFR Ventures przeznacza aż 240 mln zł na innowacje
Biznes
Polski rynek start-upów ożyje? Potężny zastrzyk pieniędzy od PFR

Analitycy przekonują, iż rynek VC w Polsce utrzymuje „stabilną aktywność”. Według Luizy Nowackiej, investment managera w Vinci, 464 mln zł i 39 transakcji to solidny wynik. Zwraca jednak uwagę, że fundusze nadal działają ostrożnie. Jak twierdzi, warty odnotowania jest fakt, iż w br. polskie fundusze coraz częściej inwestują za granicą (do spółek zagranicznych trafiło ponad 400 mln zł).

– Myślę, że to efekt skierowania strategii funduszy ku zagranicznym rynkom, rozszerzenia mandatu geograficznego funduszy ze środków PFR, jak również migracji founderów z Polski – wylicza Luiza Nowacka.

Co branży VC przyniesie koniec roku?

Większość inwestycji w III kwartale 2025 r. stanowiły te realizowane przez fundusze z kapitałem publiczno-prywatnym. Według Pawła Chorążego, dyrektora zarządzającego pionem funduszy europejskich w BGK, to efekt osiągnięcia działalności operacyjnej przez kolejne fundusze inwestujące środki unijne z programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Z kolei, jak wskazuje Rozalia Urbanek, fundusze z portfela PFR Ventures odpowiadały za 22 transakcje z tego kwartału.

– To taki sam wynik, jaki odnotowaliśmy w II kwartale 2025 r. Jest on też ponad dwukrotnie wyższy od danych z poprzedniego roku, gdy ta liczba wahała się od 7 do 12 inwestycji – komentuje Rozalia Urbanek.

Ona również przekonuje, że zmiana ma związek z uruchomieniem środków FENG, które w tym kwartale trafiły do dziewięciu firm (łączna wartość rund, które pozyskały to ok. 20 mln zł).

Karol Lasota, partner w Inovo.vc, z optymizmem patrzy w przyszłość. Jak tłumaczy, polski ekosystem jest dojrzały, potrafi generować stały napływ kapitału i utrzymywać wysoką aktywność, niezależnie od cykli rynkowych.

– III kwartał tradycyjnie jest spokojniejszy i stanowi rozgrzewkę przed intensywnym końcem roku – wyjaśnia Karol Lasota. – Patrząc na tempo inwestycji i to, jak wyglądał ostatni kwartał w poprzednich latach, realnie zmierzamy w kierunku przekroczenia 3 mld zł w 2025 r. – kontynuuje. I podkreśla, że Polska pozostaje jednym z najaktywniejszych rynków VC w regionie.

Pozytywne prognozy na IV kwartał ma też Luiza Nowacka. Spodziewa się, że to będzie najmocniejszy kwartał br. (bez uwzględniania tzw. outlierów, a więc nad wyraz dużych, jednostkowych transakcji).

– IV kwartał to tradycyjnie czas finalizacji transakcji. Optymizm rośnie, choć wciąż umiarkowanie – podsumowuje Luiza Nowacka.

Start-upom nad Wisłą doskwiera brak kapitału, a eksperci wskazują, że szczególnie potrzeba większego zaangażowania prywatnych funduszy i wzmożonej aktywności zagranicznych inwestorów. Na razie motorem rodzimego rynku venture capital są podmioty z kapitałem publiczno-prywatnym. I to one napędziły zdecydowaną większość inwestycji w III kwartale 2025 r.

Jak pokazują najnowsze statystyki Polskiego Funduszu Rozwoju, miniony kwartał wypadł wyjątkowo kiepsko. Eksperci tłumaczą to tym, że fundusze VC działają wciąż bardzo ostrożnie. Wieszczą przy tym poprawę nastrojów w końcówce roku.

e-Wydanie