Polski rynek start-upów ożyje? Potężny zastrzyk pieniędzy od PFR

PFR Ventures przeznacza aż 240 mln zł na innowacje – pieniądze trafią do trzech nowych funduszy VC. Na rynek trafi w sumie jednak 410 mln zł. Dostępność kapitału dla nowatorskich firm wzrośnie o 60 proc.

Publikacja: 19.09.2025 10:59

PFR Ventures przeznacza aż 240 mln zł na innowacje

PFR Ventures przeznacza aż 240 mln zł na innowacje

Foto: Damian Lemanski/Bloomberg

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są źródła finansowania nowych funduszy venture capital w Polsce?
  • Jakie zmiany zachodzą na polskim rynku venture capital w kontekście wzrostu dostępności kapitału?
  • Jakie są perspektywy wzrostu dla polskich start-upów do końca roku?

PFR Ventures podpisało umowy z trzema nowymi zespołami zarządzającymi funduszami venture capital, przeznaczając na ten cel – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – blisko 240 mln zł. Pieniądze zasilą fundusze Momentum Capital Partners, Navivo Capital oraz Vastpoint.

Trzy nowe fundusze VC

W PFR podkreślają, że każdy z trzech nowo utworzonych funduszy wnosi na rynek unikalne doświadczenie i strategię inwestycyjną. Dwa z nich, Momentum Capital Partners i Navivo Capital, pozyskały finansowanie z programu PFR KOFFI, który koncentruje się na wspieraniu zaawansowanych projektów na etapie wzrostu. Pierwszy z nich to fundusz typu „growth equity” z kapitalizacją 146 mln zł, z czego 80 mln zł pochodzi od PFR Ventures.

Jego celem jest obejmowanie pakietów mniejszościowych w spółkach o „zwalidowanym i skalowalnym modelu biznesowym”, poprzez inwestycje rzędu 5-20 mln zł na jeden projekt. Przedsiębiorcy mogą liczyć nie tylko na kapitał, ale i na wsparcie strategiczne oraz operacyjne. Drugi fundusz, Navivo Capital Poland, dysponujący kapitałem 143 mln zł (w tym 80 mln zł wkładu PFR Ventures), skupi się na wspieraniu polskich start-upów w międzynarodowej ekspansji. Jego zespół ma na koncie dwadzieścia udanych wyjść z inwestycji i bogate doświadczenie w budowaniu globalnych firm.

Minister finasów Andrzej Domański podczas konferencji prasowej tow. prezentacji nowego programu dla
Gospodarka
Rząd obsypie start-upy pieniędzmi. Chce przełomowych innowacji
Trzecim nowym graczem jest Vastpoint, działający w ramach programu PFR Otwarte Innowacje. Jest to fundusz o kapitalizacji 80 mln zł (z wkładem PFR Ventures 77 mln zł), który w modelu koinwestycyjnym zamierza przyciągnąć dodatkowe 44 mln zł kapitału prywatnego. Prowadzony przez trzy partnerki z międzynarodowym doświadczeniem, będzie wspierał założycieli głównie na etapie zalążkowym, koncentrując się na sektorach AI, HealthTech i SaaS.

Inwestycja PFR dużym impulsem?

Nowe środki stanowią istotne wsparcie dla polskiego ekosystemu venture capital. Jak podkreślają przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju, mobilizacja kapitału prywatnego dzięki funduszom unijnym pozwala na wejście na rynek nowych, zróżnicowanych zespołów inwestycyjnych. W sumie na rynek trafi ponad 410 mln zł.

– To kolejny silny impuls dla rozwoju polskich innowacji. Dzięki funduszom unijnym z programu FENG udało się zmobilizować kapitał prywatny. Inwestując kapitał, inwestujemy także w zmianę, która napędza cały ekosystem venture capital – mówi Mikołaj Raczyński, wiceprezes PFR.

Eksperci zauważają, że włączenie do portfela trzech nowych graczy znacząco zwiększa dostępność finansowania dla innowatorów.

Przełomowe innowacje ruszą z kopyta? Eksperci oceniają
Gospodarka
Przełomowe innowacje ruszą z kopyta? Eksperci oceniają

– Podpisane właśnie umowy zwiększyły dostępność kapitału dla innowacyjnych firm o 60 proc. – potwierdza Rozalia Urbanek, członkini zarządu PFR Ventures. – Środki UE inwestowane przez nasze fundusze trafiły już do 15 firm. Szacujemy, że budżet dostępny we wszystkich aktywnych funduszach VC z naszego portfela to około 3 mld zł, z czego 1 mld zł to kapitał aktywowany dzięki Funduszom Europejskim dla Nowoczesnej Gospodarki – wylicza.

Rynek VC nabiera rozpędu

Inwestycje PFR Ventures zbiegają się w czasie z wyraźnym ożywieniem na polskim rynku. Zgodnie z raportem PFR Ventures i Inovo.vc, w II kwartale 37 funduszy zainwestowało łącznie 549 mln zł w 48 polskich spółek. Stanowi to wzrost wartości transakcji o 22 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Szczególną dynamikę zaobserwowano w rundach zalążkowych – było ich aż 40, co jest najwyższym wynikiem od końca 2023 r.

Perspektywy na drugą połowę roku są optymistyczne, głównie za sprawą rosnącej roli środków unijnych. FENG to motor napędowy dla start-upów. Raport potwierdza też silną pozycję PFR Ventures – fundusze wspierane przez tę instytucję brały udział w 21 z 48 transakcji, odpowiadając za 44 proc. ich łącznej wartości. Przykładem jest aktywność funduszu Hard2beat, wspieranego środkami FENG, który w II kwartale zainwestował 7,5 mln zł w trzy spółki, gdzie blisko dwie trzecie kwoty pochodziło z funduszy unijnych.

Z tego artykułu się dowiesz:

PFR Ventures podpisało umowy z trzema nowymi zespołami zarządzającymi funduszami venture capital, przeznaczając na ten cel – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – blisko 240 mln zł. Pieniądze zasilą fundusze Momentum Capital Partners, Navivo Capital oraz Vastpoint.

Trzy nowe fundusze VC

