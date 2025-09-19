Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są źródła finansowania nowych funduszy venture capital w Polsce?

Jakie zmiany zachodzą na polskim rynku venture capital w kontekście wzrostu dostępności kapitału?

Jakie są perspektywy wzrostu dla polskich start-upów do końca roku?

PFR Ventures podpisało umowy z trzema nowymi zespołami zarządzającymi funduszami venture capital, przeznaczając na ten cel – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – blisko 240 mln zł. Pieniądze zasilą fundusze Momentum Capital Partners, Navivo Capital oraz Vastpoint.

Reklama Reklama

Trzy nowe fundusze VC

W PFR podkreślają, że każdy z trzech nowo utworzonych funduszy wnosi na rynek unikalne doświadczenie i strategię inwestycyjną. Dwa z nich, Momentum Capital Partners i Navivo Capital, pozyskały finansowanie z programu PFR KOFFI, który koncentruje się na wspieraniu zaawansowanych projektów na etapie wzrostu. Pierwszy z nich to fundusz typu „growth equity” z kapitalizacją 146 mln zł, z czego 80 mln zł pochodzi od PFR Ventures.

Jego celem jest obejmowanie pakietów mniejszościowych w spółkach o „zwalidowanym i skalowalnym modelu biznesowym”, poprzez inwestycje rzędu 5-20 mln zł na jeden projekt. Przedsiębiorcy mogą liczyć nie tylko na kapitał, ale i na wsparcie strategiczne oraz operacyjne. Drugi fundusz, Navivo Capital Poland, dysponujący kapitałem 143 mln zł (w tym 80 mln zł wkładu PFR Ventures), skupi się na wspieraniu polskich start-upów w międzynarodowej ekspansji. Jego zespół ma na koncie dwadzieścia udanych wyjść z inwestycji i bogate doświadczenie w budowaniu globalnych firm.