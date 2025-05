– Wystarczy spojrzeć, jakie projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach ostatniej rundy PARP. To projekty raczej mało innowacyjne i mało ryzykowne. Na dodatek w środowisku pojawiło się wiele komentarzy, jakoby PARP uznawał finansowanie VC za niepewne i niegwarantujące wkładu własnego, co wykluczyło z wyścigu o środki wiele ciekawych inicjatyw – tłumaczy Targosz. – Pojawiły się również opinie jakoby finansowanie „equity” od inwestorów, jeśli jest zaangażowany kapitał z UE, nie powinno służyć jako wkład własny. To jest przykład fundamentalnego niezrozumienia mechanizmów finansowania – kontynuuje. I zaznacza, że kluczem do sukcesu będzie sposób dystrybucji środków.

Ale wyzwań jest więcej. Zdaniem Mikołaja Budzanowskiego niezbędna jest bowiem budowa całego ekosystemu deep tech w Polsce. To nie tylko kwestia pieniędzy – choć finansowanie jest fundamentem. Według niego potrzeba zmiany świadomości po stronie rynku, przemysłu i administracji. – Deep tech potrzebuje nie tylko kapitału, ale także rynku zbytu i realnych ścieżek aplikacji. Potrzebuje klientów, którzy nie tylko kupują, ale aktywnie współtworzą technologię – od etapu prototypu po komercjalizację – mówi Budzanowski.

Zastrzega przy tym, że bez takiego wsparcia nawet najlepsze technologie mogą pozostać w laboratoriach. W tym kontekście program PFR może stać się początkiem zmiany. – I budowy prawdziwie innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, nauce i technologii – dodaje prezes InnoEnergy CE.

Czy wsparcie PFR wystarczy?

Eksperci liczą, że budżet PFR Deep Tech zostanie znacząco zwiększony. 600 mln zł to bowiem kwota, która w realiach tej branży nie robi dużego wrażenia. – To solidny, choć nie rewolucyjny zastrzyk gotówki uzupełniający inne programy PFR Ventures – ocenia Mateusz Chechliński, członek AI Chamber i szef start-upu Appotype.

Jak tłumaczy, jeśli te pieniądze trafią do 50–80 firm, to średni tzw. bilet inwestycyjny wyniesie 7,5–12 mln zł. Według niego to „niezła kwota na polską rundę A”, ale w świecie deep tech, gdzie apetyty są gigantyczne, już nie. Chechliński uważa, że takie wsparcie może pomóc niektórym projektom wystartować, ale „prawdziwe skalowanie globalne wymaga zupełnie innych sum”.