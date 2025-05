Zgodnie z planem do pojedynczego start-upu w ramach programu trafić może do 60 mln zł (przy czym nie może to być kwota wyższa niż 20 proc. kapitalziacji danego funduszu).

Tak deep tech kusi inwestorów

Dane Industry ARC wskazują, że rynek deep tech na świecie rośnie w oszałamiającym tempie – średnio o 48 proc. rocznie. Wedle prognoz w 2031 r. jego globalna wartość wyniesie 715 mld dol. Napędem mają być komputery kwantowe, blockchain, rozwój uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, a także neurotechnologia (m.in. interfejs mózg-komputer) i postęp w biotechnologii.

W Europie sektor ten jest jednym z kluczowych celów inwestorów venture capital (szacuje się, że trafia tam co czwarty dolar wyłożony przez fundusze VC). Statystyki Dealroom pokazują, że boom zaczął się w 2021 r., gdy finansowanie startupów deep tech w ciągu rok skoczyło z 8,4 do rekordowych 20,2 mld dol. W 2024 r. do innowatorów z tej branży trafiło 15,1 mld dol., a od początku br. – kolejne 2,5 mld dol. Również eksperci z Atomico podkreślają znaczące zainteresowanie deep techem, choć start-upy z tego sektora borykają się na Starym Kontynencie z licznymi wyzwaniami, jak dłuższe ścieżki do monetyzacji i brak dostępnego kapitału na etapie wzrostu.

Z raportu Atomico „2024 State of European Tech” wynika, że w ub. r. inwestycje VC w tej branży wzrosły względem 2020 r. aż o 85 proc. Choć europejski deep tech pozostaje w tyle za USA pod względem finansowania (w UE jest ono czterokrotnie mniejsze) i komercjalizacji, to analitycy Boston Consulting Group twierdzą, że ma on potencjał sięgający nawet 9 bln dol. (8 bln euro). Nie bez kozery więc w 2024 r. Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) zdecydowała, że zainwestuje w 2025 r. w tego typu technologie głębokie technologie 1,4 mld euro. Wśród głównych punktów projektu jest program EIC STEP Scale-up, dysponujący w tym roku budżetem w wysokości 300 mln euro – Bruksela podała, że ma zapewnić „większe inwestycje w przedsiębiorstwa mające na celu wprowadzenie strategicznych technologii na rynek UE”. Chodzi np. o autonomiczne roboty, diagnostykę medyczną, generatywną sztuczną inteligencję, czy technologie kosmiczne. Ponadto, w ramach programu EIC Pathfinder dotacje do 4 mln euro będą trafiać do interdyscyplinarnych zespołów badawczych, podejmujących „wizjonerskie prace badawczo-rozwojowe na wczesnym etapie, mogące doprowadzić do przełomów technologicznych”, a w ramach EIC Transition do 2,5 mln euro na przekształcenie wyników badań w możliwości innowacyjne. Z kolei w ramach EIC Accelerator (ma budżet 634 mln euro dla start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw) dofinansowane ma być rozwijanie, komercjalizacja i zwiększanie skali innowacji mających potencjał „tworzenia nowych rynków”.