Rodzimy sektor bezpieczeństwa potrzebuje polskich innowacji

W kontekście toczącego się za naszą wschodnią granicą pełnowymiarowego konfliktu zbrojnego rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania wzmacniające nasze bezpieczeństwo. I nie chodzi wyłącznie o nowoczesne systemy uzbrojenia, ale także o technologie dual-use. Eksperci nie mają wątpliwości, że takie nowatorskie projekty, tzw. podwójnego przeznaczenia, mogą okazać się bezcenne.

Wyłuskanie innowacji poprawiających bezpieczeństwo, które rodzą się w przysłowiowych garażach wynalazców i laboratoriach start-upów, to dziś nie tylko jeden z wiodących celów inwestorów venture capital, ale także żywotny interes państwa.

Mamy potencjał

Pod koniec zeszłego roku Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło dokument, który ma stanowić swoistą mapę budowy nad Wisłą innowacyjnej gospodarki. Choć projekt strategii cyfryzacji państwa (SCP), bo o nim mowa, początkowo spotkał się z ciepłym przyjęciem – to pierwszy tego typu dokument, który wyznacza wieloletnie cele w tym zakresie (do 2035 r.) – z czasem jednak zaczął generować coraz więcej znaków zapytania. Analitycy mają wątpliwości, czy resort cyfryzacji odpowiednio wskazał branże, które powinny się znaleźć pod szczególną opieką państwa. W rządowej strategii wiele miejsca poświęcono np. sektorowi gier zamiast projektom zwiększającym naszą ochronę. To, w momencie gdy w Ukrainie toczy się wojna, zaskakuje. Andrzej Targosz, partner w Bitspiration Booster, dziwi się, że chcemy postawić na jeszcze większą konsumpcję cyfrowej rozrywki, gdy inne kraje stawiają na rozwiązania ekologiczne, zrównoważoną produkcję żywności, budowanie bezpiecznej przyszłości.

– Nie postrzegam segmentu gier jako kluczowego dla zaspokajania najpilniejszych potrzeb ludzkości – podkreśla.

Eksperci sądzą, że większą wagę powinno przywiązywać się obecnie właśnie do technologii podwójnego zastosowania. Tak przynajmniej uważa Maciej Zawadziński, partner funduszu Hard2beat. Przekonuje on, iż mają one potencjał wzmacniać zarówno sektor cywilny, jak i obronny.