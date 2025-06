Jednorożców za mało, ale smoki rosną w siłę

Tak już się zresztą dzieje, bo w maju fundusz Hard2beat ogłosił swoje trzy pierwsze inwestycje, a miesiąc wcześniej miała miejsce runda w BidFinance, której przewodził 4growth. Wszystkie te transakcje mają charakter zalążkowy i zrealizowano je dzięki FENG.

W ub.r. PFR Ventures podpisał dziewięć pierwszych umów z zespołami zarządzającymi funduszami VC, które skorzystają ze środków unijnych. Ich strategia zakłada sfinansowanie ok. 150 innowacyjnych firm do końca 2029 r. Aby zrozumieć, jak to istotne dla ekosystemu start-upowego, warto zauważyć, iż w latach 2019–2023 notowano rocznie ok. 80 transakcji zalążkowych. Motorem były fundusze VC zasilone środkami z poprzedniej perspektywy UE (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój), odpowiadające na nawet trzy czwarte wszystkich prowadzonych transakcji. Po zakończeniu okresu inwestycyjnego tych funduszy statystyki rynkowe tąpnęły o 70 proc.

Potrzeba kapitału na ekspansję

Klimat dla innowatorów poprawia się w całym naszym regionie. Łączna kapitalizacja największych spółek technologicznych wzrosła tu w ciągu roku o niemal 10 proc. Jak wynika z raportu Fundacji Digital Poland, osiągnęła ona 117 mld dol. Przy tym na liście znajdują się 32 firmy o kapitalizacji przekraczającej 1 mld dol. Ale jest ich mniej o 17 proc. względem rekordowego 2021 r. W Europie Środkowo-Wschodniej start-upów o takiej wycenie, nazywanych jednorożcami, jest obecnie ponad 50 (jak wylicza Dealroom, ich wartość sięga 200 mld dol.). W siłę rosną też tzw. smoki (firmy warte od 0,25 do 1 mld dol.), których kapitalizacja zwiększyła się w cztery lata ponaddwukrotnie.

Polska utrzymała prowadzenie w rankingu pod względem liczby czempionów oraz udziału w całkowitej kapitalizacji firm (na liście 100 największych znajduje się 39 polskich podmiotów o łącznej wartości 43 mld dol., a to aż 37 proc. wartości wszystkich spółek w rankingu), ale wyzwaniem jest finansowanie.

– Wciąż mała część globalnego kapitału trafia do Europy Środkowo-Wschodniej – potwierdza Radzym Wójcik z Baker McKenzie.