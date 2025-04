Jakie kompetencje mają polscy innowatorzy? Widać poważne luki

Badanie Mentors4Starters pokazuje, że polscy start-upowcy wykazują silną motywację do ciągłego uczenia się: aż 84 proc. planuje uzupełnić swoje kompetencje w ciągu najbliższych sześciu miesięcy (najchętniej wybierają praktyczne formy nauki – więcej niż co trzeci prowadzenie firmy, a co piąty – mentoring).

Smart money nadzieją start-upów

Ale najcenniejsze źródło wiedzy drzemie gdzie indziej. Mowa o tzw. smart money. Dostęp do wiedzy i kontaktów inwestorów to „zasób” niezwykle pożądany przez rodzimych innowatorów. Niestety, te oczekiwania są w dużej mierze niespełnione – wynika z raportu. Ankietowani podkreślają, że finansowanie często nie idzie w parze z transferem wiedzy i kompetencji. Co więcej, wsparcie kompetencyjne od rad nadzorczych też jest ograniczone (taką realną pomoc wymieniło tylko 39 proc. badanych).

Badania pokazują wyraźny rozdźwięk między dostępnością finansowania a jakością wsparcia kompetencyjnego. Choć 82 proc. start-upów korzysta z zewnętrznego kapitału, to tylko 38 proc. otrzymuje realne wsparcie kompetencyjne od inwestorów. A przedsiębiorcy oczekują od nich wiedzy sprzedażowej (prawie 12 proc.), negocjacyjnej i finansowej (po 9 proc.). Wedle analiz najskuteczniejsze w transferze wiedzy okazują się programy akceleracyjne (potwierdza to co czwarty respondent), choć korzysta z nich mniejszy odsetek firm. Jak zaznacza Aleksander Ferenc, partner WP2Investments, większą rolę na siebie muszą wziąć rady nadzorcze, które powinny brać udział w tworzeniu długofalowych strategii start-upów czy identyfikacji trendów rynkowych i zarządzaniu ryzykiem.

– Praktyczne doświadczenie i różnorodne kompetencje członków rady zwiększają prawdopodobieństwo trafnego podejmowania decyzji przez founderów – przekonuje Aleksander Ferenc.

A dynamiczny rozwój technologii AI stawia przed start-upami już kolejne wyzwania. Eksperci zwracają uwagę, że sztuczna inteligencja zastąpi kompetencje z zakresu programowania i marketingu, a większego znaczenia nabiorą kompetencje miękkie: przywództwo, budowanie relacji i kreatywne rozwiązywanie problemów.