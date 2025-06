O decyzji, która zapadła 7 maja 2025 r. informuje serwis OKO.press. Ustalił on, że postanowienie o umorzeniu wydał prokurator referent z wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej (jest to osoba nowa w tym wydziale). Uznał, że członkowie neoKRS i popierający ich sędziowie nie przekroczyli swoich uprawnień.

"Iustitia": sędziowie z neoKRS umożliwili zamach stanu

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" złożyło do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Adama Bodnara zawiadomienie o popełnieniu przestępstw i złamaniu etyki przez sędziów związanych z tzw. nową Krajową Radą Sądownictwa. W doniesieniu wskazano 20 osób, które były lub nadal są członkami neoKRS, 4 osoby, które były kandydatami na członków neoKRS, ale nie zostały wybrane przez Sejm, a także wszystkie osoby, które podpisały listy poparcia sędziowskim kandydatom do neoKRS.

Zdaniem Iustitii „już samo członkostwo, czy też chęć członkostwa wykwalifikowanego prawnika (sędziego) w organie, który z naruszeniem prawa europejskiego i polskiej Konstytucji zastąpił Krajową Radę Sądownictwa wyczerpuje znamiona przewinienia dyscyplinarnego”. Poza tym "Iustitia„ wyraziła w zawiadomieniu pogląd, że powołanie neoKRS "umożliwiło Zjednoczonej Prawicy realizację zamachu stanu polegającego na próbie likwidacji trójpodziału władzy" i tylko dzięki postawie niezależnych sędziów i wspierających ich obywatel "zamach" ten nie został w pełni zrealizowany. Według Stowarzyszenia, pociągnięcie do odpowiedzialności osób, ”których rękami ów zamach był realizowany" miało zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

PK: ustawodawca nic zrobił w kwestii neoKRS, więc może jest legalna

Według OKO.press, uzasadnienie umorzenia śledztwa jest zaskakujące w świetle tego, że polskie sądy i europejskie Trybunały wskazywały upolitycznioną procedurę wyboru członków neoKRS jako źródło problemów z praworządnością w Polsce. Prokuratura przyznała, że wybór sędziów do KRS został upolityczniony, lecz to nie przesądza o niezgodności takiego sposobu wyboru z konstytucją. Bo ta nie wskazuje wprost, jak należy do KRS wybrać 15 sędziów i odsyła w tym zakresie do ustawy o KRS, którą w 2017 roku uchwaliła Zjednoczona Prawica. Prokuratura wskazała też, że wykładnia konstytucji w zakresie wyboru KRS jest w środowisku prawniczym kwestią sporną i wielu prawników, w tym zajmujących najwyższe stanowiska w wymiarze sprawiedliwości, uważa, że procedura było legalna.