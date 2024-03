Iustitia składa donos na 20 sędziów z nowej KRS. "Stanęli po stronie zła"

W doniesieniu wskazano 20 osób, które były lub nadal są członkami tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa, 4 osoby, które były kandydatami na członków nowej KRS, ale nie zostały wybrane przez Sejm, a także wszystkie osoby, które podpisały listy poparcia sędziowskim kandydatom do nowej KRS.

Reklama

Zdaniem Iustitii "już samo członkostwo, czy też chęć członkostwa wykwalifikowanego prawnika (sędziego) w organie, który z naruszeniem prawa europejskiego i polskiej Konstytucji zastąpił Krajową Radę Sądownictwa wyczerpuje znamiona przewinienia dyscyplinarnego".

KRS: powołanie neo-krs umożliwiło Zjednoczonej Prawicy realizację zamachu stanu

Jak czytamy w dokumencie opublikowanym na stronie Iustitii zawiadomienie ma na celu "spowodowanie pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej tych sędziów, którzy umożliwili władzy politycznej przejęcie kontroli nad kluczowym organem gwarantującym niezależność sądów - Krajową Radą Sądownictwa, co w efekcie doprowadziło do największego kryzysu konstytucyjnego i największej zapaści w wymiarze sprawiedliwości w wolnej Polsce". Jak podkreślono, "nie byłoby to możliwe bez udziału sędziów - czy to jako kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, czy jako osób udzielających im poparcia".

Iustitia stoi na stanowisku, że "powołanie neo-krs umożliwiło Zjednoczonej Prawicy realizację zamachu stanu polegającego na próbie likwidacji trójpodziału władzy. Jedynie dzięki postawie niezależnych sędziów i wspierających ich obywateli ten zamach nie został w pełni zrealizowany", dlatego należy pociągnąć do odpowiedzialności te osoby, "których rękami ów zamach był realizowany - po to, by podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości".

„Sędziowie powinni być ludźmi odważnymi i z zasadami. Tylko tacy mogą bronić obywateli przed nadużyciami. Sędziowie, którzy w czasie próby nie zdali egzaminu i stanęli po stronie zła, powinni za to odpowiedzieć” – mówi prezes Iustitii prof. Krystian Markiewicz.