Przyciągać kapitał i nie tracić talentów

Następne z wyzwań to ograniczony dostęp do kapitału na etapie seed (zalążkowym) i w rundach dla już rozwiniętych biznesów (seria A+), szczególnie w przypadku projektów naukowych i deeptech. Bolączką jest bardzo niski poziom inwestycji w technologie wywodzące się z jednostek naukowych, a także związany z tym deficyt we współpracy pomiędzy uczelniami i biznesem. Eksperci zwracają ponadto uwagę, że początkujący założyciele start-upów najczęściej mają problemy z rozwojem interdyscyplinarnego zespołu. To duży kłopot, ponieważ, jak twierdzi Wojciech Drewczyński, operating partner w Balnord VC, fundusze VC nie inwestują w pomysły, lecz właśnie w zespoły, które są zdolne do realizacji ambitnych wizji.

– Do tego, by sprawnie pozyskać kapitał od inwestorów, nie wystarczy udowodnić, że potrafisz szybko się uczyć i dostarczać wartość dla swoich klientów. Nie wystarczy także umiejętność zatrudniania lepszych od siebie, którzy pomogą tworzyć globalny biznes. Trzeba zbudować zaufanie – radzi Drewczyński.

A jak pokazują badania PFR, największą bariery w rozwoju start-upu jest właśnie zespół. Połowa ankietowanych wskazała, że w początkowej fazie budowy biznesu zbudowanie takiej „silnej i komplementarnej" grupy okazało się wyzwaniem. Nie bez znaczenia przy tym jest fakt, że – jak wskazują sami start-upowcy – wysokie koszty zatrudnienia i niedobór specjalistów, w szczególności w obszarze IT, to dziś jedne z kluczowych hamulców. Biorąc pod uwagę fakt, że do tego dochodzą jeszcze kwestie związane z niewystarczającym systemem zachęt dla inwestorów oraz nadmierna biurokracja, obraz ekosystemu start-upowego nad Wisłą nie rysuje się wcale w kolorowych barwach.

Jak uzdrowić ekosystem?

Czy jest recepta na poprawę klimatu? Maciej Sadowski, współzałożyciel Startup Hub Poland, twierdzi, że najważniejsza jest „odtwarzalność". Jego zdaniem każdy ekosystem tego wymaga.

– Aby gospodarka mogła się rozwijać w kierunku wysokomarżowych brandów opartych na autorskich technologiach i nowych modelach biznesowych, potrzebny jest coroczny dopływ nowych pomysłów i projektów, czyli founderów. Jakość ekosystemu uzyskuje się zarówno przez doskonalenie liderów, jak i przez podaż nowych projektów. Konkurencja przy dużym wysyceniu sprawiają, że kapitał dostrzega atrakcyjne szanse na zwroty z inwestycji i wartościowe wdrożenia. Dostęp do kapitału jest kluczowy dla powtarzalności ekosystemu – przekonuje.