Karta e-DiLO w budowie

Aktualizacja: 26.11.2025 17:36 Publikacja: 26.11.2025 17:10
Foto: stock.adobe.com
Prace nad e-DiLO (elektroniczną kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) trwają od kilkunastu miesięcy. To rozwiązanie, które ma pozwolić na odejście od „papierowego” modelu prowadzenia pacjenta i zapewnić spójne, kompletne i porównywalne dane. Eksperci podkreślają, że karta ma szansę stać się najważniejszym narzędziem organizującym polską onkologię na kolejne lata. Choć elektroniczna karta jest gotowa technicznie, to tempo jej wdrożenia będzie zależeć od zmian w ustawie o KSO oraz przygotowania szpitali.
Elektroniczna karta ma pełnić rolę podstawowego narzędzia monitorowania jakości opieki w ramach KSO. – Chcemy, by karta e-DiLO odzwierciedlała faktyczną ścieżkę pacjenta i zawierała wszystkie informacje, które są niezbędne dla pacjenta oraz wszystkich lekarzy, którzy będą go prowadzić – podkreśla prof. Beata Jagielska, dyrektorka Narodowego Instytutu Onkologii.
Wprowadzenie systemu wymaga jednak nowelizacji ustawy o KSO. Projekt ma obejmować m.in. zapisy o e-konsylium, definicję koordynatora i nowe zasady obiegu informacji. Centrum e-Zdrowia zapowiada, że taka nowelizacja może trafić do podpisu prezydenta już w marcu. – Technologicznie po stronie Centrum e-Zdrowia jesteśmy gotowi do uruchomienia kart e-DiLO w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ale do tego muszą być też przygotowane szpitale, dostosowana legislacja – mówi dyrektor CeZ Adam Konka.
Dodatkowym wyzwaniem będzie integracja z systemami HIS (szpitalny system informacyjny) w ośrodkach onkologicznych i szpitalach – proces wieloetapowy, zależny także od dostawców oprogramowania. Dlatego przez cały 2026 r. przewidziany jest okres przejściowy, w którym wersja elektroniczna i papierowa będą funkcjonować równolegle.
Twórcy e-DiLO podkreślają, że nie chodzi o zwykłą digitalizację formularzy. Karta ma być narzędziem dostosowanym do realnych procesów klinicznych. – Ma zawierać wyniki patomorfologiczne, stopień zaawansowania klinicznego oraz dane kluczowe z punktu widzenia jakości opieki onkologicznej – wyjaśnia prof. Jagielska.
Dla koordynatorów onkologicznych e-DiLO to szansa na większą przejrzystość ścieżki pacjenta. – Sukcesywnie przechodzimy na elektroniczną dokumentację medyczną, więc karta e-DiLO jest kolejnym krokiem. Liczymy, że będzie ona bardziej kompatybilna z naszą pracą i dzięki niej będziemy chociażby widzieć, kto tę kartę przetwarza czy gdzie była założona – tłumaczy Eliza Działach, prezes zarządu ON-KO Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej. Dotychczas koordynatorzy nie mieli dostępu do takich informacji.
Jednolite dane mają też umożliwić porównywanie ośrodków i identyfikowanie luk w diagnostyce. – Myślę, że wprowadzenie karty e-DiLO sukcesywnie będzie te nierówności w opiece onkologicznej wyrównywać – mówi prezeska ON-KO.
Najwięcej niepewności budzi etap wdrażania. Testy zakończono w ośrodkach wojewódzkich, czyli tych o największej referencyjności, ale koordynatorzy apelują, by jak najszybciej objąć nimi pozostałe jednostki. Inne wyzwanie, na które zwracają uwagę, dotyczy organizacji pracy. Równoległe funkcjonowanie wersji papierowej i elektronicznej karty DiLO oraz integracja z systemami HIS mogą zwiększyć przeciążenie organizacyjne. – Ten proces nie potrwa miesiąc czy dwa – zaznacza prof. Jagielska.
Rola koordynatorów będzie kluczowa dla powodzenia e-DiLO. W systemie jest już ponad tysiąc wykształconych specjalistów, a zawód ma zostać wzmocniony legislacyjnie. – Ścieżka administracyjna zakładania i przetwarzania karty e-DiLO powinna być mocno przemyślana. Oczywiście zawsze o założeniu karty decyduje lekarz, ale tacy pomocnicy jak koordynatorzy onkologiczni mogliby również mieć opcję manewrowania nią – mówi Eliza Działach.
Koordynatorzy będą pierwszymi użytkownikami, którzy ocenią funkcjonalność narzędzia i pomogą eliminować błędy. – Ważne jest, żebyśmy byli przygotowani na wdrożenie „tu i teraz”, czyli po prostu szkolenia, przekazywanie informacji, bo bez tego na pewno sukcesu nie będzie – dodaje prezeska ON-KO.
Mimo ryzyka opóźnień, lekarze oceniają e-DiLO jako narzędzie mogące zmienić polską onkologię. – Myślę, że karta e-DiLO wpłynie przede wszystkim na jakość opieki onkologicznej i na realizację tej opieki według najwyższych standardów – podkreśla Eliza Działach.
Wszystko zależy jednak od tego, jak szybko ruszy proces legislacyjny, jak sprawnie przebiegnie integracja z systemami informatycznymi i czy środowisko kliniczne – zwłaszcza koordynatorzy – otrzyma narzędzia i wsparcie potrzebne do pracy w nowym modelu.
