Poniedziałkowe popołudnie, trwa konferencja prasowa polityków PiS. Gdy głos zabrał prezes partii, w pewnym momencie popadł w konsternację, gdy sam usłyszał, co mówi. „Czy ta tolerancja wobec okradania budżetu, która miała miejsce w latach 2015- …” – powiedział Jarosław Kaczyński po czym zawiesił głos i przerwał skonfundowany, gdy usłyszał ciche suflowanie jednego z poprawiających prezesa kolegów, że chodzi o lata „2007-2015”.
Przeciwnicy PiS w drobnym przejęzyczeniu prezesa mogą upatrywać freudowskiej pomyłki, uważając, że Kaczyński przyznał, że za rządów PiS jego partia okradała budżet państwa, ale fakty są takie, że nie tylko przeciwnicy, ale też zwolennicy partii oraz jej członkowie widzą, że Kaczyński popełnia coraz więcej błędów, które szkodzą największej formacji opozycyjnej.
– Nie – tak Jacek Sasin, były wicepremier i minister aktywów państwowych w rządzie PiS odpowiedział w Radiu ZET na pytanie, czy kryptowaluty powinny być w Polsce zakazane, czego chce Jarosław Kaczyński. – Nie kwestionuję zdania prezesa, tylko pokazuję, że pan prezes być może ma jakieś swoje wyobrażenia i swoje zdanie, natomiast nie wpływa to na zdanie Prawa i Sprawiedliwości. To się czasami zdarza – dodał polityk. W dalszej części wypowiedzi Sasin podważał kompetencje prezesa PiS w temacie, na który się wypowiadał, gdyż „prezes być może – jeżeli chodzi o kryptowaluty – nie ma tutaj takiego pełnego przekonania, jak ten mechanizm funkcjonuje”. Kilka lat temu podobna wypowiedź członka PiS oznaczałaby, że jest on na wylocie z partii. Dzisiaj krytyka prezesa przez członków PiS oznacza tylko tyle, że Kaczyński się myli.
PiS broni kryptowalut, upatrując w nich finansowego wsparcia dla partii i środowiska prawicy, w tym Telewizji Republika i Kanału Zero.
– Ludzie związani z PiS uczestniczyli w imprezach politycznych opłacanych przez rosyjską firmę działającą na rynku kryptowalut – mówił niedawno Donald Tusk. Po aferach Amber Gold, Get Back i SKOK-ów rynek kryptowalut jest w Polsce uważnie obserwowany, a premier wydaje się przekonany, że jakikolwiek problem, który się na nim pojawi, może uderzyć w PiS. Tym bardziej, że przed aferą Amber Gold partia Kaczyńskiego zagłosowała przeciwko temu, by „inne instytucje finansowe” były objęte nadzorem KNF.
Sprawa kryptowalut nie jest jedynym problemem PiS. W partii narastają też podziały. W Radiu ZET Jacek Sasin deklarował, że Mateusz Morawiecki nie będzie premierem, wbrew zapowiedzi samego prezesa. Morawiecki, jest zwalczany przez frakcję tzw. maślarzy, skupionych wokół Tobiasza Bocheńskiego, a partyjnemu koledze odgryzł się na portalu X. Sporów jest więcej.
– Oczywiście nas topi – tak Ryszard Terlecki z PiS ocenił kwestię wyjazdu Zbigniewa Ziobry na Węgry z Polski, gdzie może się spodziewać zarzutu i aresztu za sprawę Funduszu Sprawiedliwości. Nawet prezes PiS i premier Mateusz Morawiecki byli zaniepokojeni tym, jak Ziobro politycznie rozdysponowywał środkami z Funduszu Sprawiedliwości w czasach ich rządów. Ziobro nie daje o sobie zapomnieć, grając tylko na siebie, ale PiS wolałby, żeby były minister sprawiedliwości wyciszył się, gdyż niszczy wizerunek partii.
Ugrupowanie dało się też podzielić w sprawie tzw. ustawy łańcuchowej, tak jak wcześniej w sprawie piątki dla zwierząt. Część posłów PiS głosowała wcześniej za tym, żeby psy nie mogły być na uwięzi, a teraz Karol Nawrocki odrzucił ustawę korzystną dla zwierząt. Partia, nie głosując za odrzuceniem prezydenckiego weta, wysłała społeczeństwu sprzeczne sygnały. Sam prezydent, który również jest rozczarowany ucieczką Ziobry, nazywając ją „kłopotliwą sprawą”, nie pomaga partii. W przeciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego jest liderem sondaży zaufania społecznego i ma odmienne zdanie w sprawie ustawy łańcuchowej i kryptowalut niż prezes PiS. A schody dopiero się zaczynają dla największego ugrupowania opozycyjnego.
Waldemar Żurek przestraszył PiS rozliczeniami. W partii jest realna obawa przed widmem aresztu i więzienia. A nowy prokurator generalny zapowiada, że się nie cofnie.
Z kolei Donald Tusk zapowiedział w towarzystwie kanclerza Niemiec, że doprowadzi do końca sprawę odszkodowań za II wojnę światową, czyli coś, co nie udało się PiS przez osiem lat rządów i dziesięć lat prezydentury Andrzeja Dudy. Raport Arkadiusza Mularczyka jest symbolem nieskuteczności PiS w sprawie reparacji. Jeśli w nowym roku premierowi uda się załatwić sprawę zadośćuczynień za wojnę, to hasło „robimy, a nie gadamy” nie będzie tylko politycznym frazesem, a deklaracją skuteczności rządu i braku skuteczności PiS.
Czy PiS przejdzie do ofensywy? Politycy ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego ruszają w teren przekonywać Polaków do siebie, a Patryk Jaki ma być twarzą, która zachęci do formacji Kaczyńskiego młodych wyborców. Prawicowy elektorat ma dziś do wyboru co najmniej trzy prawicowe ugrupowania. Wśród nich tylko PiS traci w sondażach, w których zyskuje partia Grzegorza Brauna, a swoją silną pozycję ugruntowała Konfederacja. Obie formacje wzmocniły się tylko dzięki słabości PiS, którego lider myli się coraz częściej. I nie są to tylko zabawne przejęzyczenia.
