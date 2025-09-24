– Za to wszystko odpowiada Wojsko Polskie, dowódcy podejmują decyzje i wydają rozkazy żołnierzom – odparł wicepremier. – Dajmy żołnierzom podejmować decyzje i wydawać dowódcom rozkazy – dodał.

Radosław Sikorski ostrzegał Rosję przed strącaniem jej myśliwców w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ

Pytanie padło w kontekście niedawnych wypowiedzi premiera Donalda Tuska i szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Po informacji, że rosyjskie myśliwce MiG-31K przez 12 minut znajdowały się w przestrzeni powietrznej Estonii, prezydent Czech, Petr Pavel stwierdził, że państwa NATO powinny strzelać do rosyjskich myśliwców w takiej sytuacji, pomimo ryzyka, które się z tym wiąże.

– Decyzje o zestrzeliwaniu obiektów latających będziemy podejmowali bezdyskusyjnie, gdy naruszają nasze terytorium i latają nad Polską. Tu nie ma o czym dyskutować. Gdy mamy do czynienia z sytuacjami nie do końca jasnymi, (jak) np. ostatni przelot rosyjskich myśliwców nad platformą (Orlen) Petrolbalticu, ale bez naruszenia (polskiej przestrzeni powietrznej – red.), bo to nie są nasze wody terytorialne (platforma znajduje się w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej – red.), trzeba się dwa razy zastanowić, zanim podejmie się decyzję o działaniach, które mogą wywołać bardzo ostrą fazę konfliktu – komentował całą sprawę Tusk.

Z kolei Sikorski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ ostrzegł Rosję, że jej myśliwce wlatujące w przestrzeń powietrzną NATO będą zestrzeliwane. Również prezydent USA Donald Trump pytany o to, czy należy strzelać do rosyjskich myśliwców w sytuacji, w której naruszają przestrzeń powietrzną państw Sojuszu odpowiedział: „tak”. „Roger that” (dosł. Przyjąłem) – skomentował Sikorski w serwisie X.