Samolot wojskowy leciał w pobliżu rosyjskiego Królewca w środę rano, kiedy doszło do incydentu.

Według hiszpańskich urzędników na pokładzie samolotu znajdowała się minister Margarita Robles, która od 2018 roku pełni funkcję ministra obrony.

68-letnia Robles w czerwcu oświadczyła, że Hiszpania jest „całkowicie zaangażowana” w działania NATO i Unii Europejskiej. Następnie w sierpniu minister oświadczyła, że Hiszpania będzie pracować nad „ożywieniem” europejskiego projektu samolotu bojowego, znanego jako FCAS. Stało się to po tym, jak Hiszpania ogłosiła, że nie rozważa już zakupu amerykańskich samolotów bojowych F-35 i skoncentruje swoje wydatki na obronność na zakupie sprzętu produkowanego w Europie.

Margarita Robles Foto: REUTERS/Ana Beltran

