Foto: REUTERS/Phil Noble
Samolot wojskowy leciał w pobliżu rosyjskiego Królewca w środę rano, kiedy doszło do incydentu.
Według hiszpańskich urzędników na pokładzie samolotu znajdowała się minister Margarita Robles, która od 2018 roku pełni funkcję ministra obrony.
68-letnia Robles w czerwcu oświadczyła, że Hiszpania jest „całkowicie zaangażowana” w działania NATO i Unii Europejskiej. Następnie w sierpniu minister oświadczyła, że Hiszpania będzie pracować nad „ożywieniem” europejskiego projektu samolotu bojowego, znanego jako FCAS. Stało się to po tym, jak Hiszpania ogłosiła, że nie rozważa już zakupu amerykańskich samolotów bojowych F-35 i skoncentruje swoje wydatki na obronność na zakupie sprzętu produkowanego w Europie.
Margarita Robles
Foto: REUTERS/Ana Beltran
Od dłuższego czasu rośnie liczba przypadków zagłuszania i zakłócania sygnału nawigacji satelitarnej w samolotach i statkach w regionie Bałtyku. Kto za tym stoi? Wszystko wskazuje na Rosję, którą uwiera amerykańska baza rakietowa w Redzikowie i pomoc Zachodu dla Ukrainy.
W 2024 roku brytyjski „The Sun” informował, że Rosjanie zakłócają sygnały GPS w tysiącach lotów pasażerskich nad Europą, zagrażając bezpieczeństwu ruchu lotniczego głównie w rejonie basenu Morza Bałtyckiego – lotom nad Polską, do Turcji i na Cypr.
Zakłócanie nawigacji GPS dezorientuje pilotów – nie wiedzą, gdzie się znajdują, a „fałszywe dane zmuszały samoloty do omijania nieistniejących przeszkód”. To tzw. jamming i spoofing. „Zagłuszenie” blokuje sygnał, natomiast „spoofing” wysyła fałszywe informacje do odbiornika na pokładzie samolotu.
System GPS
Foto: PAP
Pod koniec sierpnia domniemany rosyjski atak zakłócający wymierzony w przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen spowodował wyłączenie nawigacji GPS na bułgarskim lotnisku, zmuszając samolot przewodniczącej Komisji Europejskiej do lądowania z wykorzystaniem papierowych map.
Samolot przewoził von der Leyen z Warszawy do Płowdiwu i został pozbawiony elektronicznych systemów nawigacyjnych podczas podejścia do lądowania na lotnisku w tym mieście.
W walce z takimi działaniami można czerpać ze wskazówek z natury. Chodzi zwłaszcza o system nawigacyjny wielorybów, ptaków i innych zwierząt wędrownych. Firma SandboxAQ, która wydzieliła się z koncernu Alphabet (właściciel Google’a), twierdzi, że znalazła rozwiązanie nawigacyjne, które wykorzystuje drobne zmiany pola magnetycznego Ziemi.
Dowództwo Sił Powietrznych USA, które obsługuje samoloty transportowe i tankowce, w 2023 r. dwukrotnie wdrożyło AQNav na samolotach transportowych C-17A. Pomyślnie zakończone testy pokazały zdolność samolotów do nawigacji bez GPS, wykorzystując dane o polu magnetycznym w czasie rzeczywistym.
