Rosja sabotowała lądowanie szefowej Komisji Europejskiej w Bułgarii

Prawdopodobnie rosyjski atak wyłączył usługi nawigacji GPS na bułgarskim lotnisku i zmusił samolot z przewodniczącą Komisji Europejskiej Urszulą von der Leyen do lądowania w Płowdiwie w oparciu o mapy - poinformował „Financial Times”.

Publikacja: 01.09.2025 11:30

Agnieszka Kazimierczuk

W niedzielne popołudnie domniemany rosyjski atak zakłócający wymierzony w przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen spowodował wyłączenie nawigacji GPS na bułgarskim lotnisku, zmuszając samolot przewodniczącej Komisji Europejskiej do lądowania z wykorzystaniem papierowych map. .

Samolot przewoził von der Leyen z Warszawy do Płowdiwu i został pozbawiony elektronicznych systemów nawigacyjnych podczas podejścia do lądowania na lotnisku w tym mieście. Trzech urzędników poinformowanych o incydencie określiło go jako rosyjską operację ingerencji, donosi FT.

GPS dla całego obszaru lotniska przestał działać.  Po godzinie lotu nad lotniskiem pilot samolotu zdecydował się na ręczne lądowanie z wykorzystaniem map analogowych. - To była niezaprzeczalna ingerencja - twierdzą piloci. .

Coraz więcej incydentów z zagłuszaniem GPS

Tak zwane zagłuszanie i fałszowanie sygnału GPS, które zakłócają lub blokują dostęp do systemów nawigacji satelitarnej, tradycyjnie było wykorzystywane przez wojsko i służby wywiadowcze do obrony wrażliwych miejsc, ale coraz częściej jest wykorzystywane przez kraje takie jak Rosja jako środek zakłócania życia cywilnego, zauważa gazeta.

W ostatnich latach liczba incydentów związanych z zagłuszaniem sygnału GPS znacznie wzrosła na Morzu Bałtyckim i w krajach Europy Wschodniej sąsiadujących z Rosją, co wpływa na samoloty, jednostki pływające i ludność cywilną korzystającą z tej usługi do codziennej nawigacji.

Więcej informacji wkrótce

