W niedzielne popołudnie domniemany rosyjski atak zakłócający wymierzony w przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen spowodował wyłączenie nawigacji GPS na bułgarskim lotnisku, zmuszając samolot przewodniczącej Komisji Europejskiej do lądowania z wykorzystaniem papierowych map. .

Samolot przewoził von der Leyen z Warszawy do Płowdiwu i został pozbawiony elektronicznych systemów nawigacyjnych podczas podejścia do lądowania na lotnisku w tym mieście. Trzech urzędników poinformowanych o incydencie określiło go jako rosyjską operację ingerencji, donosi FT.

GPS dla całego obszaru lotniska przestał działać. Po godzinie lotu nad lotniskiem pilot samolotu zdecydował się na ręczne lądowanie z wykorzystaniem map analogowych. - To była niezaprzeczalna ingerencja - twierdzą piloci. .

Coraz więcej incydentów z zagłuszaniem GPS

Tak zwane zagłuszanie i fałszowanie sygnału GPS, które zakłócają lub blokują dostęp do systemów nawigacji satelitarnej, tradycyjnie było wykorzystywane przez wojsko i służby wywiadowcze do obrony wrażliwych miejsc, ale coraz częściej jest wykorzystywane przez kraje takie jak Rosja jako środek zakłócania życia cywilnego, zauważa gazeta.

W ostatnich latach liczba incydentów związanych z zagłuszaniem sygnału GPS znacznie wzrosła na Morzu Bałtyckim i w krajach Europy Wschodniej sąsiadujących z Rosją, co wpływa na samoloty, jednostki pływające i ludność cywilną korzystającą z tej usługi do codziennej nawigacji.