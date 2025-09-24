Aktualizacja: 24.09.2025 09:27 Publikacja: 24.09.2025 09:21
Marek Sawicki
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
– 24 lutego 2022 roku zostaliśmy brutalnie wszyscy wybudzeni z błogiego snu o świecie „końca historii”. Historia się nie skończyła i historia się nie skończy. Musimy mieć tego świadomość. Zostaliśmy wybudzeni z błogiego snu, w którym dążymy do powszechnego pokoju, do przestrzegania zasad prawa międzynarodowego. (...) Ten sen już nie istnieje i często powtarzamy, że nie oddaje rzeczywistości, jaka nas otacza i w Europie Środkowej, i w Europie Wschodniej, i w wielu innych regionach świata, z których państwo przyjechaliście – mówił prezydent Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. – Granice państwowe przestały być w istocie nietykalne, a międzynarodowe prawo, dotąd uznawane za kompas ładu światowego, zaczęło być traktowane raczej jako sugestia, a nie jako reguła – kontynuował.
Wystąpienie prezydenta na antenie RMF FM ocenił poseł PSL Marek Sawicki. – Myślę, że rytualne, normalne. Nic szczególnego tam nie było. Oczywiście to, że Rosja kłamie, to nie jest żadna nowość, bo Rosja kłamie już od stuleci. Prowadząc wojnę na Ukrainie próbuje tą wojną obciążyć Ukrainę i NATO, jest zwyczajną hipokryzją. Dobrze, że w tego typu spotkaniach padają dosyć jednoznaczne, twarde słowa, bo najpierw jest słowo, a później czyny i to, że użyliśmy wojska do strącenia rosyjskich dronów to wydaje się, że to jest to minimum minimorum, które można było zastosować – mówił.
– To, co jest dosyć istotne w tej chwili, to mimo tych pohukiwań, machania szabelką z jednej i z drugiej strony, próby wyrąbania sobie przestrzeni w ramach polskiej konstytucji, kto ma być dominujący, w sprawie obrony polskich granic na szczęście minister spraw zagranicznych, minister obrony narodowej i pan prezydent mówią jednym głosem. W związku z tym ja czuję się o wiele bardziej spokojny. Przypomnę, że z moich rodzinnych Sawic do granicy z Białorusią w prostej linii jest niespełna 45 km – dodał.
Poseł odniósł się również do kwestii pojawiania się rosyjskich obiektów wojskowych w przestrzeni powietrznej państw NATO. – Gdyby kolejne obiekty wleciały w naszą przestrzeń powietrzną – celowo czy omyłkowo – i zostałyby zestrzelone, a ich szczątki spadły na terytorium NATO, nie przychodźcie do nas o to skamleć. Zostaliście ostrzeżeni – mówił w Nowym Jorku szef MSZ Radosław Sikorski.
– Uważam, że jeśli Rosja narusza przestrzeń powietrzną i oficjalnie na forum ONZ mówi, że absolutnie tego nie czyni, to jeśli jakieś niezidentyfikowane obiekty, być może oznaczone czerwoną gwiazdą, pojawiają się w przestrzeni powietrznej NATO, to Rosja nie będzie miała pretensji o to, że zestrzeliliśmy coś, co nie jest rosyjskie. Przecież nic, co rosyjskie w naszą przestrzeń powietrzną nie wpada – komentował Sawicki.
– Jeśli drony można dzisiaj zrobić ze styropianu, to makietę samolotu pewnie też można zrobić. Powiem tak: dość cackania się z Rosją. Radosław Sikorski i prezydent bardzo słusznie i twardo powiedzieli. Co ciekawe, Trump, który przyjaciela Putina klepał po ramieniu na Alasce, także wczoraj wydusił, co prawda przez zęby, ale wydusił, że trzeba strzelać do rosyjskich obiektów naruszających przestrzeń powietrzną NATO – dodał.
Prezydent USA Donald Trump po wtorkowym spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim zamieścił w serwisie Truth Social komentarz, w którym stwierdził, że Ukraina przy wsparciu państw europejskich jest w stanie odzyskać swoje terytoria „w pierwotnej formie”.
„Dlaczego nie? Rosja toczy bezcelową walkę od trzech i pół roku w wojnie, której zwycięstwo realnej potędze militarnej powinno zająć niecały tydzień. To nie jest wyróżnienie Rosji. W rzeczywistości to raczej przedstawia ją jako »papierowego tygrysa«” – napisał.
– Trump, cała Unia Europejska i całe NATO doskonale od samego początku o tym wiedzieli. Ten słynny rajd z lutego 2022 roku w szyku defiladowym do Kijowa zwyczajnie obnażył niekompetencję i nieprzygotowanie rosyjskiej armii do prowadzenia tej wojny. Im się wydawało, że Ukraina jest rosyjska, że Ukraina doprowadzi do wymiany władz, że zainstalują tam marionetkowy rząd moskiewski i że Ukraina wróci w strefę wpływów rosyjskich. Ukraina od 2014 roku wiele się nauczyła i dobrze się do tej wojny przygotowała. Siłami własnymi zablokowała zajęcie Kijowa. Dopiero potem, powoli, przy nacisku Polski, przy nacisku Stanów Zjednoczonych i poprzedniego prezydenta Bidena potrafiła wzmocnić swoją obronę, uruchomiła też własny przemysł zbrojeniowy, mimo obciążeń wojennych. W związku z tym dzisiaj całe NATO inaczej patrzy już na Ukrainę i na rzekomą potęgę Rosji – powiedział Sawicki.
Prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski przypomniał słowa posła PSL, które ten wypowiedział pod koniec sierpnia w stosunku do otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego. – Niech chłopaki z Kancelarii Prezydenta zakończą wakacje, zdejmą krótkie spodenki, założą garnitury i wezmą się poważnie do roboty – mówił, odnosząc się do zawetowania ustaw przez prezydenta.
– Pierwsze wystąpienia pana Przydacza i jego kolegów były żartobliwe, były po prostu śmieszne. Chłopcy zachowywali się tak, jakby dalej kontynuowali kampanię wyborczą, zapominając o tym, że jednak pan Nawrocki wybory wygrał i trzeba wziąć się do twardej, solidnej roboty, przynajmniej na 5 lat. Wydaje się, że zmieniła się mocno retoryka, jeśli chodzi o relacje między Kancelarią Prezydenta a premierem. Rada Bezpieczeństwa Narodowego coś zmieniła, te dwa spotkania pana prezydenta Nawrockiego z panem premierem Tuskiem także sprawiły, że coś w tych relacjach uległo zmianie – ocenił Sawicki.
– Wierzę, że ten wspólny pobyt na Radzie Bezpieczeństwa w Nowym Jorku także sprawi, że nastąpi zbliżenie. Między MON-em a prezydentem relacje były dobre, panowie pokpiwali początkowo z Radosława Sikorskiego, próbując go uczyć polityki zagranicznej, a wydaje mi się, że pan Przydacz i jego koledzy, mimo wszystko z doświadczeń Sikorskiego raczej powinni korzystać i od niego się uczyć, a nie odwrotnie. Sikorski nie tylko ma długą swoją drogę zanim doszedł do rangi wicepremiera, ministra spraw zagranicznych, ale był także ministrem obrony narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Mało tego, to jest także uznany polityk na arenie międzynarodowej. Byłoby idiotyzmem, gdyby Kancelaria Prezydenta nie chciała ich wykorzystać – dodał.
