Aktualizacja: 25.09.2025 11:21 Publikacja: 25.09.2025 10:43
Rosyjski samolot bombowy Su-24
Foto: Alexander Mishin, CC BY-SA 3.0 GFDL, via Wikimedia Commons
W poniedziałek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ zarzucił Rosjanom, że „nie są zdolni do życia w pokoju z sąsiadami” i kierują nimi „szalony nacjonalizm”. Szef MSZ ostrzegł Kreml, że jeśli jej samoloty pojawią się w przestrzeni powietrznej NATO, mogą być strącane.
– Gdyby kolejne obiekty wleciały w naszą przestrzeń powietrzną – celowo czy omyłkowo – i zostałyby zestrzelone, a ich szczątki spadły na terytorium NATO, nie przychodźcie do nas o to skamleć. Zostaliście ostrzeżeni – zakończył Sikorski.
O możliwości strącania obiektów, które naruszają polską przestrzeń powietrzną mówił także premier Donald Tusk. – Jesteśmy gotowi do każdej decyzji, która ma na celu unicestwienie obiektów, które mogą zagrażać nam, na przykład rosyjskim myśliwcom, jeśli (...) będą latały nad naszymi wodami terytorialnymi – deklarował.
Do tematu odniósł się również prezydent USA Donald Trump, który twierdząco odpowiedział we wtorek na pytanie, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną. Dopytywany przez dziennikarzy, czy członkowie NATO mogliby w tej kwestii liczyć na wsparcie Amerykanów, odpowiedział, że „zależy to od okoliczności”.
Czytaj więcej
Deklaracje polityków, iż wojsko ma zielone światło, aby strzelać do rosyjskich maszyn, obarczone...
O opinię w sprawie zestrzeliwania rosyjskich samolotów, które przekroczą granicę polskiej przestrzeni powietrznej zapytano Polaków w sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla WP.pl.
Na pytanie: „Czy Polska powinna zestrzeliwać rosyjskie samoloty, jeśli naruszą polską przestrzeń powietrzną?” 40,5 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”. Zdaniem 27,1 proc. Polska „raczej” powinna to robić.
6 proc. ankietowanych uważa, że wojsko „raczej nie” powinno zestrzeliwać rosyjskich samolotów w polskiej przestrzeni powietrznej, a 3,7 proc. twierdzi, że decyzja taka „zdecydowanie nie” powinna być podejmowana. 22,7 proc. osób nie ma w tej kwestii zdania.
Sondaż przeprowadzono w dniach 23-24 września na próbie 846 dorosłych Polaków (metoda CAWI).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W poniedziałek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ zarzucił Rosjanom, że „nie są zdolni do życia w pokoju z sąsiadami” i kierują nimi „szalony nacjonalizm”. Szef MSZ ostrzegł Kreml, że jeśli jej samoloty pojawią się w przestrzeni powietrznej NATO, mogą być strącane.
– Gdyby kolejne obiekty wleciały w naszą przestrzeń powietrzną – celowo czy omyłkowo – i zostałyby zestrzelone, a ich szczątki spadły na terytorium NATO, nie przychodźcie do nas o to skamleć. Zostaliście ostrzeżeni – zakończył Sikorski.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Na rozkaz Dowództwa Operacyjnego w województwie lubelskim 150 żołnierzy prowadzi poszukiwania szczątków pocisków...
To był nocny skok z 3 tys. metrów w tzw. swobodnym opadaniu. Spadochrony dwóch polskich żołnierzy miały się nief...
– Ktoś wszedł w przestrzeń, która była nie do końca zabezpieczona i obserwowana, wykonał saturację, czyli sprawd...
Mówiąc o nocy, kiedy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas