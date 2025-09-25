W poniedziałek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ zarzucił Rosjanom, że „nie są zdolni do życia w pokoju z sąsiadami” i kierują nimi „szalony nacjonalizm”. Szef MSZ ostrzegł Kreml, że jeśli jej samoloty pojawią się w przestrzeni powietrznej NATO, mogą być strącane.

– Gdyby kolejne obiekty wleciały w naszą przestrzeń powietrzną – celowo czy omyłkowo – i zostałyby zestrzelone, a ich szczątki spadły na terytorium NATO, nie przychodźcie do nas o to skamleć. Zostaliście ostrzeżeni – zakończył Sikorski.

Donald Trump: NATO może zestrzeliwać rosyjskie samoloty

O możliwości strącania obiektów, które naruszają polską przestrzeń powietrzną mówił także premier Donald Tusk. – Jesteśmy gotowi do każdej decyzji, która ma na celu unicestwienie obiektów, które mogą zagrażać nam, na przykład rosyjskim myśliwcom, jeśli (...) będą latały nad naszymi wodami terytorialnymi – deklarował.

Do tematu odniósł się również prezydent USA Donald Trump, który twierdząco odpowiedział we wtorek na pytanie, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną. Dopytywany przez dziennikarzy, czy członkowie NATO mogliby w tej kwestii liczyć na wsparcie Amerykanów, odpowiedział, że „zależy to od okoliczności”.