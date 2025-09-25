Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Rosyjskie samoloty powinny być zestrzeliwane przez polskie wojsko? Są wyniki sondażu

Czy wojsko powinno strzelać do rosyjskich samolotów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną? Polacy są zgodni w tej kwestii - wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla WP.pl.

Publikacja: 25.09.2025 10:43

Rosyjski samolot bombowy Su-24

Rosyjski samolot bombowy Su-24

Foto: Alexander Mishin, CC BY-SA 3.0 GFDL, via Wikimedia Commons

Przemysław Malinowski

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ zarzucił Rosjanom, że „nie są zdolni do życia w pokoju z sąsiadami” i kierują nimi „szalony nacjonalizm”. Szef MSZ ostrzegł Kreml, że jeśli jej samoloty pojawią się w przestrzeni powietrznej NATO, mogą być strącane.

Reklama
Reklama

– Gdyby kolejne obiekty wleciały w naszą przestrzeń powietrzną – celowo czy omyłkowo – i zostałyby zestrzelone, a ich szczątki spadły na terytorium NATO, nie przychodźcie do nas o to skamleć. Zostaliście ostrzeżeni – zakończył Sikorski.

Donald Trump: NATO może zestrzeliwać rosyjskie samoloty

O możliwości strącania obiektów, które naruszają polską przestrzeń powietrzną mówił także premier Donald Tusk. –&nbsp;Jesteśmy gotowi do każdej decyzji, która ma na celu unicestwienie obiektów, które mogą zagrażać nam, na przykład rosyjskim myśliwcom, jeśli (...) będą latały nad naszymi wodami terytorialnymi – deklarował.

Do tematu odniósł się również prezydent USA Donald Trump, który twierdząco odpowiedział we wtorek na pytanie, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną. Dopytywany przez dziennikarzy, czy członkowie NATO mogliby w tej kwestii liczyć na wsparcie Amerykanów, odpowiedział, że „zależy to od okoliczności”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Rosyjskie wielozadaniowe samoloty bojowe Su-30SM Floty Bałtyckiej
Komentarze
Marek Kozubal: Pohukiwanie o strzelaniu do Rosjan nie wystarczy

Polska powinna strzelać do rosyjskich samolotów? Wyniki sondażu

O opinię w sprawie zestrzeliwania rosyjskich samolotów, które przekroczą granicę polskiej przestrzeni powietrznej zapytano Polaków w sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla WP.pl.

Na pytanie: „Czy Polska powinna zestrzeliwać rosyjskie samoloty, jeśli naruszą polską przestrzeń powietrzną?” 40,5 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”. Zdaniem 27,1 proc. Polska „raczej” powinna to robić.

6 proc. ankietowanych uważa, że wojsko „raczej nie” powinno zestrzeliwać rosyjskich samolotów w polskiej przestrzeni powietrznej, a 3,7 proc. twierdzi, że decyzja taka „zdecydowanie nie” powinna być podejmowana. 22,7 proc. osób nie ma w tej kwestii zdania.

Sondaż przeprowadzono w dniach 23-24 września na próbie 846 dorosłych Polaków (metoda CAWI).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Wojsko Miejsca Polska Regiony Europa Rosja

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ zarzucił Rosjanom, że „nie są zdolni do życia w pokoju z sąsiadami” i kierują nimi „szalony nacjonalizm”. Szef MSZ ostrzegł Kreml, że jeśli jej samoloty pojawią się w przestrzeni powietrznej NATO, mogą być strącane.

– Gdyby kolejne obiekty wleciały w naszą przestrzeń powietrzną – celowo czy omyłkowo – i zostałyby zestrzelone, a ich szczątki spadły na terytorium NATO, nie przychodźcie do nas o to skamleć. Zostaliście ostrzeżeni – zakończył Sikorski.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń, fotografia z 10 września
Wojsko
Akcja wojska na Lubelszczyźnie. Żołnierze prowadzą poszukiwania
Według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” do tragedii doszło podczas nocnych skoków tzw. HA
Wojsko
Dlaczego żołnierze GROM zginęli podczas skoków desantowych w USA?
Gen. bryg. Mirosław Bodnar
Wojsko
Drony w pobliżu lotniska to działanie Rosji? Polski generał nie chce nikogo oskarżać
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Maciej Klisz
Wojsko
Jak wyglądała noc, gdy nad Polską pojawiły się rosyjskie drony? Zdradzono szczegóły
Reklama
Reklama
e-Wydanie