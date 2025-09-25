Aktualizacja: 25.09.2025 11:28 Publikacja: 25.09.2025 10:06
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump rozmawiali we wtorek w Nowym Jorku
Foto: REUTERS/Al Drago
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump został poinformowany o obecnej sytuacji na froncie na Ukrainie. Informatorzy „Wall Street Journal” nie poinformowali o szczegółach ewentualnej ukraińskiej ofensywy. Przekazali, że urzędnicy nakłaniają prezydenta USA do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w kwestii zakończenia wojny.
Na większe zaangażowanie ze strony amerykańskiej administracji liczą szczególnie specjalny wysłannik Białego Domu ds. Ukrainy Keith Kellogg oraz stały przedstawiciel USA przy ONZ Michael Waltz.
We wtorek w Nowym Jorku na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ doszło do spotkania Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Po rozmowie Trump przekazał dziennikarzom, że „Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i odzyskać całe swoje terytorium w poprzednich granicach”, a „być może nawet pójść dalej”.
W ocenie prezydenta USA Rosja jest obecnie „papierowym tygrysem” z rozpadającą się gospodarką. – Teraz jest najlepszy czas dla Ukrainy, aby podjąć działania – ocenił Trump. W odpowiedzi Kreml stwierdził, że Donald Trump opierał się na wersji przedstawionej mu przez prezydenta Ukrainy.
Trump wypowiedział się na temat możliwości Ukrainy po zapoznaniu się z planami dotyczącymi ofensywy – informuje „WSJ”. Źródła dziennika wskazały również na działania Zełenskiego po nieudanym spotkaniu w Białym Domu jako czynnik wpływający na zmianę retoryki Trumpa. W szczególności chodzi o przyjęcie przez niego żądania USA dotyczącego zawieszenia broni oraz publiczne wyrażenie wdzięczności prezydentowi USA za jego wysiłki.
„Wall Street Journal” wskazuje, że Donald Trump zmienił swoją retorykę w kwestii wojny na Ukrainie, ale nie zmienił prowadzonej przez siebie polityki. Nadal zezwala na sprzedaż amerykańskiej broni na Ukrainę, ale ogranicza jej użycie do ataków na terytorium Rosji. Ukraińska armia dysponuje rakietami dalekiego zasięgu ATACMS, które mogą uderzać w cele oddalone o 300 km. Jesienią ubiegłego roku prezydent USA Joe Biden zniósł ograniczenia dotyczące ich stosowania przeciwko celom w Rosji.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1309 dniu wojny
Foto: PAP
Ukraina kilkakrotnie użyła rakiet do ataków na obwody kurski, briański, biełgorodzki i rostowski. Prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł, że zezwolenie Ukrainie na ataki na Rosję będzie oznaczało, że „walczą z nią kraje NATO”. W odpowiedzi na ataki rosyjskie siły zbrojne wystrzeliły w kierunku zakładu zbrojeniowego w Dnieprze nową hipersoniczną rakietę balistyczną „Oresznik”, która może przenosić głowicę nuklearną. Po tym wydarzeniu wymiana ataków ustała.
Ostatnia duża ofensywa Ukrainy – niespodziewana inwazja na obwód kurski rozpoczęta w sierpniu 2024 r. – zakończyła się wycofaniem Kijowa z większości zdobytych terytoriów po tym, jak Rosja przeprowadziła wiosenną kontrofensywę przy wsparciu wojsk północnokoreańskich.
W ostatnich tygodniach Ukraina osiąga coraz większe sukcesy w nalotach na Rosję, zadając poważne ciosy rosyjskiemu przemysłowi naftowemu i zakłócając funkcjonowanie lotnictwa. Operacja "Pajęczyna", polegająca na masowych atakach dronów na rosyjskie lotniska wojskowe, miała unieruchomić kilkanaście ciężkich bombowców i spowodowała szkody o wartości miliardów dolarów.
