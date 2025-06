Operacja „Pajęczyna”. Amerykańscy urzędnicy: sukces był, ale mniejszy niż podawał Kijów

Podczas ukraińskiej operacja „Pajęczyna” drony, przewiezione na teren Federacji Rosyjskiej ciężarówkami, zaatakowały cztery rosyjskie bazy lotnicze. Kijów podawał, że w operacji uszkodzono 41 maszyn i zniszczono co najmniej 20. Były to m.in. bombowce Tu-95, Tu-160 i Tu-22, ale także dwa samoloty zwiadowcze A-50 oraz transportowe An-12 i Ił-78.

Ukraina twierdzi, że zaatakowała cztery bazy lotnicze w Rosji, używając 117 bezzałogowych statków powietrznych wystrzelonych z kontenerów znajdujących się w pobliżu celów. W środę SBU opublikowała nagranie, na którym widać, jak drony atakują rosyjskie bombowce strategiczne i lądują na antenach kopułkowych dwóch samolotów rozpoznawczych A-50, których jest w rosyjskiej flocie zaledwie kilka.

Stany Zjednoczone szacują, że ukraiński atak dronów, do którego doszło w weekend, uderzył w około 20 rosyjskich samolotów bojowych, niszcząc około 10 z nich – podaje agencja Reutera, powołując się na informacje od dwóch amerykańskich urzędników. To nadal bardzo znacząca liczba – zauważają rozmówcy Reutera. Jeden z nich zauważył jednak, że straty mogą utwardzić stanowisko negocjacyjne Rosji i zmotywować ją do obrania „znacznie ostrzejszej pozycji negocjacyjnej”.

Według urzędników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), która odpowiadała za operację, Rosjanie starają się ukryć skalę swoich strat.