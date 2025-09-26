Z tego artykułu się dowiesz: Jak Kaja Kallas zareagowała na wpis Donalda Trumpa dotyczący możliwości wygrania wojny przez Ukrainę z pomocą UE?

Co Kaja Kallas skrytykowała w podejściu USA do negocjacji z Rosją?

Jakie jest stanowisko Kai Kallas w kwestii wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów?

Była premier Estonii skomentowała w ten sposób wpis Donalda Trumpa w serwisie Truth Social, w którym napisał on, że Ukraina może wygrać wojnę z Rosją z pomocą UE. Premier Donald Tusk komentując te słowa, stwierdził, że jest to zapowiedź „mniejszego zaangażowania USA i przerzucania odpowiedzialności za zakończenie wojny na Europę”.

Kaja Kallas: To Donald Trump obiecał, że zakończy zabijanie. Nie można tego zrzucić na nas

W podobnym duchu wypowiada się Kallas, która przypomniała, że Donald Trump zobowiązywał się w przeszłości, że zakończy wojnę na Ukrainie. W kampanii prezydenckiej twierdził nawet, że jeśli wygra wybory, zrobi to w ciągu 24 godzin, jeszcze zanim zostanie zaprzysiężony. Dziś Trump mówi, że spodziewał się, że wojnę na Ukrainie będzie łatwiej zakończyć niż inne konflikty, w zakończenie których się angażował (Trump twierdzi, że zakończył siedem wojen – w rzeczywistości chodzi o mediacje i naciski USA kończące lokalne konflikty zbrojne, które nie miały charakteru otwartej wojny).

- To on obiecał zakończenie zabijania – powiedziała Kallas. - Więc nie można tego zrzucić na nas – dodała.