Proszony o ocenę, czy Stany Zjednoczone pod przywództwem Donalda Trumpa są w stanie gwarantować Polsce bezpieczeństwo i czy na Stany Zjednoczone może liczyć Ukraina, Zandberg powiedział, że „sytuacja po drugiej stronie Atlantyku jest bardzo niestabilna”. – Pewne rzeczy, które przez lata, czy nawet dekady, były uznawane za pewnik, już tym pewnikiem nie są. Racjonalny wniosek jest taki, że trzeba przygotowywać się na różne scenariusze, a nie z zamkniętymi oczami udawać, że świat się nie zmienił i że się nigdy nie zmieni – przekonywał Zandberg.

Adrian Zandberg: Polska polityka musi być bardziej wyrafinowana niż zakładanie, że Amerykanie wszystko za nas załatwią

– Jeśli czegoś nas uczą ostatnie lata, w szczególności wybuch wojny za naszą wschodnią granicą, to tego, że świat zmienił się bardzo mocno i że może się zmieniać bardzo mocno i bardzo szybko – mówił Zandberg oceniając, że powinniśmy nie tylko stawiać na sojusz z USA, ale „także budować własne zdolności obronne i zdolności obronne w regionie”. – Mam tu na myśli pogłębienie współpracy, jeżeli chodzi o przemysł, badania i rozwój z krajami skandynawskimi, z krajami basenu Morza Bałtyckiego, ale także szukanie takich sojuszników regionalnych, którzy myślą podobnie w naszej części Europy Środkowo-Wschodniej. Dobrym kierunkiem, ale nie jedynym, jest tu Rumunia. Polska polityka, jeżeli chodzi o szukanie sojuszników, musi być nieco bardziej wyrafinowana niż zakładanie, że Amerykanie wszystko za Polskę załatwią – stwierdził Zandberg.

Zandberg, pytany o wnioski, które płyną z sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dla Polski, odparł, że tym, co będzie „realnie decydowało o naszym bezpieczeństwie w perspektywie długoterminowej”, to wspólne z sojusznikami „zdolności przemysłowe i zdolności obronne, które nam pozwolą na to, żeby obronić naszą przestrzeń powietrzną”.

Adrian Zandberg: Drony i antydrony to nisko wiszący owoc, po który nie sięgnęliśmy

Zandberg zauważył też, że warto wyciągnąć wniosek z „perypetii Ukrainy z dostawami czy brakiem dostaw różnych rodzajów uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych”. – Przeznaczamy ułamek budżetu na wydatki badawczo-rozwojowe, czyli na te, które zbudują kompetencje, pozwalające naszemu przemysłowi na to, żeby produkować na własne potrzeby innowacyjne rodzaje uzbrojenia, których w tym momencie jeszcze nie ma – przekonywał Zandberg. – Uważam, że mamy tutaj dużo zapóźnień, jeżeli mówimy o produkcji dronów, o antydronach. To jest dosyć nisko wiszący owoc, którego nie zerwaliśmy. To dotyczy i poprzedniego, i obecnego rządu – stwierdził gość Jacka Nizinkiewicza.