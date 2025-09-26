Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Reliance Industries stało się głównym nabywcą rosyjskiej ropy?

Jakie są argumenty Indii dotyczące ważności zakupów rosyjskiej ropy dla kraju?

W jaki sposób zmieniające się ceny i zniżki na rosyjską ropę wpływały na indyjskie rafinerie?

Jakie stanowisko zajmują Stany Zjednoczone wobec indyjskiego importu rosyjskiej ropy?

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę indyjski Reliance Industries, posiadający największy na świecie kompleks rafineryjny, kupił od Rosji ropę o wartości 33 mld dol., wynika z danych indyjskiego rządu, do których dotarł „The Washington Post”.

Stanowi to około 8 proc. całkowitego (za ten okres) eksportu ropy naftowej z Rosji. Według fińskiego Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA) rosyjski eksport wyniósł około 410 mld dol. „Każdy, kto kupuje rosyjską ropę, zasila kasę Kremla, z której następnie finansowane jest wojsko – podkreśla Vaibhav Raghunandan, analityk CREA.

Czyste sumienie Reliance?

„To 33 miliardy dolarów trafiło do Kremla” – zgadza się Tom Keatinge, dyrektor Centrum Finansów i Bezpieczeństwa w brytyjskim think tanku Royal United Services Institute. „Finansujecie wojnę”.

Firma Reliance Industries stwierdziła w oświadczeniu, że ​​jej „zakupy rosyjskiej ropy nie odzwierciedlają politycznego stanowiska wobec konfliktu”, dodając, że zakupy te „zawsze były w pełni zgodne z międzynarodowymi przepisami”.