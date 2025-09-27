Z tego artykułu się dowiesz: Jakie jest zdanie Polaków na temat zestrzeliwania rosyjskich myśliwców naruszających przestrzeń powietrzną krajów NATO?

Jakie wydarzenia skłoniły do dyskusji na temat naruszeń przez Rosję przestrzeni powietrznej NATO?

Jakie różnice w opiniach na temat zestrzeliwania rosyjskich myśliwców występują w zależności od płci i wieku respondentów?

Jakie stanowisko w sprawie zestrzeliwania rosyjskich myśliwców prezentują znani politycy?

Co wydarzyło się podczas incydentów z naruszeniem przestrzeni powietrznej Estonii i Polski?

W ostatnim czasie – w wyniku prowokacji Rosji – w państwach należących do NATO rozpoczęła się dyskusja o tym, czy powinno się zestrzeliwać obce myśliwce, które przekraczają przestrzeń powietrzną innych krajów. W związku z sytuacją pracownia SW Research przygotowała dla Onetu sondaż, w którym sprawdzono, co na ten temat uważają Polacy.

Reklama Reklama

Rosja narusza przestrzeń powietrzną krajów NATO. Czy powinno się zestrzeliwać jej myśliwce? Sondaż

„Czy Twoim zdaniem państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie myśliwce naruszające przestrzeń powietrzną krajów członkowskich?” – takie pytanie zadano w sondażu pracowni SW Research przeprowadzonym na zlecenie Onetu.