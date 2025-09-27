Aktualizacja: 27.09.2025 17:28 Publikacja: 27.09.2025 16:58
Rosyjskie MiG-31 naruszyly przestrzeń powietrzną Estonii
W ostatnim czasie – w wyniku prowokacji Rosji – w państwach należących do NATO rozpoczęła się dyskusja o tym, czy powinno się zestrzeliwać obce myśliwce, które przekraczają przestrzeń powietrzną innych krajów. W związku z sytuacją pracownia SW Research przygotowała dla Onetu sondaż, w którym sprawdzono, co na ten temat uważają Polacy.
„Czy Twoim zdaniem państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie myśliwce naruszające przestrzeń powietrzną krajów członkowskich?” – takie pytanie zadano w sondażu pracowni SW Research przeprowadzonym na zlecenie Onetu.
Na 32 członków NATO, dwóch z nich pochodzi z Ameryki Północnej (Kanada i USA), a pozostali z Europy. Wszyscy członkowie posiadają siły zbrojne, jedynie Islandia nie posiada regularnej armii (utrzymuje straż nadbrzeżną).
Badanie wskazuje, że odpowiedzi „tak” udzieliło 67 proc. Przeciwnego zdania jest zaś 8,7 proc. respondentów.
24,2 proc. pytanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć/nie mam zdania”.
Z sondażu wynika, że za zestrzeliwaniem rosyjskich myśliwców opowiadają się częściej mężczyźni (73,4 proc.) niż kobiety (61,3 proc.). Takie działania popierają także osoby w starszym wieku – w przedziale do 24 lat za takim rozwiązaniem jest 54,7 proc. badanych, natomiast wśród osób powyżej 50 lat odpowiedzi „tak” udzieliło 70,3 proc.
W ostatnich tygodniach Rosja wielokrotnie naruszyła przestrzeň powietrzną państw NATO.
19 września estońskie władze poinformowały, że trzy myśliwce MiG-31 bez zgody przekroczyły granice powietrzne Estonii – członka Sojuszu Północnoatlantyckiego –, pozostając tam przez 12 minut. Minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna podkreślił, że Rosja już czterokrotnie w tym roku naruszyła przestrzeń powietrzną Estonii, co samo w sobie jest nie do przyjęcia, lecz obecne zdarzenie z udziałem trzech myśliwców było „bezprecedensowo bezczelne”, ocenił.
19 września polska Straż Graniczna poinformowała także, że dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą wiertniczą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim.
Zdarzenie, o którym poinformowały estońskie władze, miało miejsce nieco ponad tydzień po incydencie z nocą 9-10 września, gdy ponad 20 rosyjskich dronów przekroczyło polską przestrzeń powietrzną.
Do sprawy odniósł się wcześniej między innymi prezydent USA Donald Trump. Zapytany o to, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną odparł, że tak. – Tak myślę – dodał.
O możliwości zestrzeliwania rosyjskich samolotów nad terytorium NATO mówił także kilka dni temu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. – Gdyby kolejne obiekty wleciały w naszą przestrzeń powietrzną – celowo czy omyłkowo – i zostałyby zestrzelone, a ich szczątki spadły na terytorium NATO, nie przychodźcie do nas o to skamleć. Zostaliście ostrzeżeni – powiedział Sikorski, zwracając się do Rosji.
Szef polskiego MSZ skomentował także słowa Donalda Trumpa dotyczące sprawy, zamieszczając w mediach społecznościowych komentarz: „Roger that”. Oznacza to potwierdzenie przyjęcia jakiegoś komunikatu.
Również szwedzki minister obrony Pal Johnson powiedział, że jego kraj „będzie bronił swojej przestrzeni powietrznej”, jeśli rosyjskie samoloty ją naruszą.
Wcześniej Marco Rubio przedstawił inne stanowisko, gdy był pytany o słowa Donalda Tuska, który stwierdził, że rząd jest gotowy do „każdej decyzji” mającej na celu unicestwienie obiektów mogących zagrażać Polsce, w tym ich zestrzeliwania. – Nie sądzę, żeby ktokolwiek mówił o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów, chyba że atakują – powiedział sekretarz stanu USA.
Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-24 września 2025 r. na zlecenie Oneru przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 846 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.
Źródło: rp.pl, Onet
