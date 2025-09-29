04:44 28 września na froncie doszło do 109 potyczek

Informacje takie przekazał w niedzielę wieczorem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Z komunikatu wynika, że Rosjanie przeprowadzili w niedzielę jeden atak rakietowy i 58 ataków powietrznych, a także 2 706 ataków z użyciem dronów i 3 391 ostrzałów artyleryjskich pozycji ukraińskiej armii i terenów zabudowanych.

04:41 Wołodymyr Zełenski weźmie zdalnie udział w tegorocznym Warszawskim Forum Bezpieczeństwa (Warsaw Security Forum)

Doroczne forum, organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, odbędzie się w dniach 29-30 września. Obrady rozpocznie wystąpienie premiera Donalda Tuska. Łącznie w forum weźmie udział ok. 2,5 tys. osób z ok. 90 państw świata. Debaty dotyczyć będą m.in. wzmocnienia europejskiego potencjału obronnego, zachowania transatlantyckiej jedności i pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za agresję na Ukrainę.

04:37 Ukraińcy: W okupowanym obwodzie ługańskim Rosjanie odtwarzają ruch stachanowski

Centrum Narodowego Oporu, rządowy portal opisujący sytuację w okupowanych częściach Ukrainy podaje, że na terenie okupowanego obwodu ługańskiego Rosjanie tworzą „młodzieżowy ruch stachanowski”. Elementem tych działań ma być zmuszanie studentów do staży w zakładach przemysłowych i organizowanie „rywalizacji” w osiąganych wynikach pracy między grupami stażystów.

04:35 Dwie osoby ranne w ataku rakietowym na Biełgorod

O skutkach ataku poinformował gubernator obwodu, Wiaczesław Gładkow. Z jego wpisu wynika, że ranni zostali hospitalizowani. Ponadto, w wyniku ataku drona, w mieście Szebekino uszkodzone zostały trzy samochody. Z kolei we wsi Nowaja Tawołżanka ucierpiały budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze i gazociąg. We wsi Leonowka uszkodzony został budynek mieszkalny.

04:33 W nocy działanie zawiesiło podmoskiewskie lotnisko Żukowskij

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że lotnisko nie przyjmuje i nie odprawia samolotów. Wcześniej działanie zawiesiły lotniska w Kałudze i Tambowie.

04:32 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1313 dniu wojny

