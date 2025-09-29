Aktualizacja: 29.09.2025 11:20 Publikacja: 29.09.2025 11:06
Donald Tusk
Foto: PAP
- Jest wojna. Dzisiaj najważniejszym zadaniem wszystkich liderów opinii publicznej jest uświadomić do bólu, do głębi, głębi umysłów i serc całej zachodniej wspólnoty, całej transatlantyckiej wspólnoty, że jest wojna. Niechciana, miejscami dziwna, nowego typu. Ale jest wojna – rozpoczął swoje wystąpienie Tusk.
- Nie trzeba sięgać do Tukidydesa, do jego, niestety, uniwersalnej i wciąż potwierdzającej się tezy, że pokój jest tylko incydentem między stanem naturalnym, jakim są konflikty i wojny. To brzmi pesymistycznie, ale też realistycznie – dodał premier.
Tusk przypomniał, że pochodzi z pokolenia, w którego dzieciństwie i młodości „wszystko było powojenne”. - Kiedy widzieliśmy wstrząsające obrazy z Buczy, relacje gwałconych kobiet, świadków mordu na dzieciach, na starcach, to przypomniały mi się słowa mojej babci, która opowiadała o swoim doświadczeniu w Gdańsku, w czasie II wojny światowej – podkreślił. - Kiedy widzieliśmy zburzony Mariupol, widzieliśmy polskie miasta – dodał.
Premier stwierdził następnie, że „wydawało nam się, że to powojnie to będzie coś bardzo trwałego”, a „niektórzy ogłosili koniec historii”.
- Lepiej żeby do nas dotarło, lepiej żebyśmy nie żyli w iluzji. Nie, pokój nie jest dany raz na zawsze. Pokój nie jest czymś szczególnie specyficznym w tej części świata, wręcz przeciwnie – kontynuował.
Następnie Tusk podkreślił, że „chciałby, aby w Polsce jego rodacy usłyszeli słowa, że ta wojna, to jest też nasza wojna”. - Nie chodzi o to, czy ktoś kocha Ukrainę, czy ktoś ma w historii złe, czy dobre doświadczenia z Ukrainą. To nie jest pytanie o zwykłą solidarność z krajem, który został napadnięty przez agresora. To jest pytanie o bezpieczeństwo i możliwość przetrwania całej cywilizacji Zachodu. To jest nasza wojna, bo wojna w Ukrainie jest tylko częścią tego upiornego projektu, który raz na jakiś czas pojawia się na świecie. Celem tego politycznego projektu jest zawsze to samo: jak zniewolić narody, jak odebrać wolność poszczególnym ludziom, co zrobić, by zatryumfowały autorytaryzmy, despocje – mówił szef rządu. - Dlatego, czy się to komuś podoba czy nie, to jest nasza wojna (...) ze względu na nasz fundamentalny interes – dodał.
Donald Tusk, premier
- Jeśli tę wojnę przegramy, to konsekwencje tego będą dotykać nie tylko naszego pokolenia, ale też następnych pokoleń. W Polsce, w Europie, w Ameryce, wszędzie na świecie – ostrzegał premier.
Następnie szef rządu stwierdził, że to, iż wojna na Ukrainie to również „nasza wojna” musi mieć swoje konsekwencje.
- Polska dość szybko zrozumiała, że na bezpieczeństwie nie można oszczędzać, (...) że solidarność i jedność (...) całej rodziny transatlantyckiej jest niezbędna, aby nie tylko przetrwać, ale aby pokonać tych, którzy atakują fundamenty naszej zachodniej cywilizacji – mówił. - Podjęliśmy decyzję o zbrojeniu Polski i unowocześnieniu armii na wielką skalę, bo wiemy, że musimy liczyć na siebie. Jeżeli chcemy liczyć na sojuszników musimy być pełnowartościowi jako element Paktu Północnoatlantyckiego – dodał.
Foto: PAP
- Ukraina nie poddała się, jeśli Ukraina walczy (...) nawet prezydent Trump, ku zaskoczeniu wielu powiedział: tak, Ukraina może wygrać tę wojnę. Te słowa mają wielkie znaczenie, ta wiara ma wielkie znaczenie, bo przegrywa się lub wygrywa w głowach i w sercach – podkreślił.
- Skoro Ukraina może stawiać opór w sposób bohaterski, ale też bardzo pragmatyczny, to dlaczego w jakieś kompleksy wobec agresora ma wpadać cała Europa, czy cała wspólnota transatlantycka? – pytał retorycznie.
- Gdybyśmy przez chwilę pomyśleli, że tę wojnę musimy przegrać jako Zachód, to bylibyśmy przeklęci do końca świata (...) Wszystkie dane, wszystko wskazuje na to, że nie ma żadnego powodu, by myśleć w kategoriach kapitulacji: poza słabą wolą, zwątpieniem, tchórzostwem, brakiem wyobraźni. Jeśli to wyrzucimy z naszych serc i umysłów to nie będzie żadnego powodu, by odstąpić od wsparcia Ukrainy – podkreślił Tusk. - Robimy to dla nas samych, dla naszej przyszłości – dodał premier.
- Jeśli będziemy solidarni to Ukraina wygra tę wojnę, to ocalimy niepodległość Ukrainy, ocalimy przyszłość naszych pokoleń - zakończył swoje wystąpienie premier.
