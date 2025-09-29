Premier stwierdził następnie, że „wydawało nam się, że to powojnie to będzie coś bardzo trwałego”, a „niektórzy ogłosili koniec historii”.

- Lepiej żeby do nas dotarło, lepiej żebyśmy nie żyli w iluzji. Nie, pokój nie jest dany raz na zawsze. Pokój nie jest czymś szczególnie specyficznym w tej części świata, wręcz przeciwnie – kontynuował.

Następnie Tusk podkreślił, że „chciałby, aby w Polsce jego rodacy usłyszeli słowa, że ta wojna, to jest też nasza wojna”. - Nie chodzi o to, czy ktoś kocha Ukrainę, czy ktoś ma w historii złe, czy dobre doświadczenia z Ukrainą. To nie jest pytanie o zwykłą solidarność z krajem, który został napadnięty przez agresora. To jest pytanie o bezpieczeństwo i możliwość przetrwania całej cywilizacji Zachodu. To jest nasza wojna, bo wojna w Ukrainie jest tylko częścią tego upiornego projektu, który raz na jakiś czas pojawia się na świecie. Celem tego politycznego projektu jest zawsze to samo: jak zniewolić narody, jak odebrać wolność poszczególnym ludziom, co zrobić, by zatryumfowały autorytaryzmy, despocje – mówił szef rządu. - Dlatego, czy się to komuś podoba czy nie, to jest nasza wojna (...) ze względu na nasz fundamentalny interes – dodał.

Polska dość szybko zrozumiała, że na bezpieczeństwie nie można oszczędzać Donald Tusk, premier

- Jeśli tę wojnę przegramy, to konsekwencje tego będą dotykać nie tylko naszego pokolenia, ale też następnych pokoleń. W Polsce, w Europie, w Ameryce, wszędzie na świecie – ostrzegał premier.

Donald Tusk: Skoro Ukraina walczy, dlaczego w kompleksy wobec agresora ma wpadać Europa?

Następnie szef rządu stwierdził, że to, iż wojna na Ukrainie to również „nasza wojna” musi mieć swoje konsekwencje.