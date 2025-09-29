Rzeczpospolita
Kreml zbroi sycylijską mafię

Rosyjska „flota cieni” dostarcza włoskim bandytom świeżo wyprodukowane „kałasznikowy”. Nie wiadomo, czy to fragment jakiegoś dalekosiężnego planu Władimira Putina.

Publikacja: 29.09.2025 04:30

Władimir Putin podczas wizyty w zakładach Motowilicha w Permie.

Władimir Putin podczas wizyty w zakładach Motowilicha w Permie.

Foto: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Andrzej Łomanowski

- Udało nam się wyśledzić dostawy do Włoch, ale oczywiste jest, że ta broń trafia też do innych krajów europejskich. Jednak obecnie brakuje nam dokładnych danych – zastrzega Massimiliano Coccia, autor artykułu na ten temat w internetowej gazecie włoskich dziennikarzy śledczych Linkiesta.

Rosyjska broń płynie z portów Morza Czarnego w ładowniach „floty cieni” Putina. „Broń chowana jest w beczkach z ropą, paliwem lub smarem. Robi się to w celu oszukania kontroli w portach, ale i lepszego zabezpieczenia broni” – pisze w artykule.

Poza portami włoskimi (Syrakuzami i Augustą na Sycylii, czy Gioia Tauro w Kalabrii) broń dociera też poprzez grecki Pireus, ale również porty egipskie. Wcześniej, za rządów Baszara Asada, przypływała z Syrii. Wykryto również próby dostaw lądem, przez północno-wschodnią granicę Włoch – w podwójnych dnach tirów.

Najnowsze rosyjskie karabiny docierają na Sycylię

Pierwszy dzwonek alarmowy rozległ się tuż po rozpoczęciu putinowskiego najazdu na Ukrainę, jeszcze w marcu 2022 roku. W czasie policyjnego rajdu w dzielnicy San Cristoforo w sycylijskiej Katanii wykryto skrytkę z dziewięciuset nabojami i dziewięcioma sztukami broni, w tym dwoma nowiutkimi „kałasznikowami” wprost z fabryki. Podobna broń przechowywana jest w dwóch innych miejscach na przedmieściach Katanii: u podnóża Etny oraz w pobliżu portu.

Od początku wojny w Ukrainie europejskie policje obawiały się przemytu broni właśnie z Ukrainy. Tymczasem obecnie okazuje się, że płynie ona i jedzie z Rosji. Tym bardziej jest to zaskakujące, że dotychczas Rosja szmuglowała europejską broń – nawet strzelecką – do siebie, mając kłopoty z jej produkcją. Przemyt sięgał „setek sztuk miesięcznie”, głównie wyspecjalizowanej broni, np. snajperskiej.

Kreml stara się kupować broń „w trójkącie”, czyli poprzez kraje trzecie. Z samych Włoch eksport karabinów do np. Kirgizji wzrósł od 0 w 2021 roku do 5,5 tys. sztuk w 2023 r.

A teraz okazało się, że to Rosja zaopatruje czarny rynek w swoją broń.

„To nie są już stare poradzieckie karabinki AK, ale karabinki przeznaczone dla sił specjalnych, karabinki szturmowe, a nawet broń snajperska wyprodukowana w latach 2010-2020” – pisze Coccia. Dość często jest to „kałasznikow” w wersji AKS-74U z krótką lufą i składaną kolbą – łatwy do ukrycia pod ubraniem, np. płaszczem. Jedynym jego problemem jest dość nietypowy nabój, używany głównie w państwach postradzieckich, ale też do niektórych systemów czeskiej broni (CZ-2000) oraz polskich karabinków Tantal i Onyks.

Wykryta broń pochodzi z „Imperatorskiej Tulskiej Fabryki Broni” – taką nazwę odzyskał w 2021 najstarszy w Rosji zakład produkujący broń. Jedynym rodzajem wyrabianego tam „kałasznikowa” jest właśnie AKS-74U.

Brak numerów seryjnych, czyli jaką politykę prowadzi Władimir Putin

Najbardziej jednak niepokojącym szczegółem jest brak numerów seryjnych na broni. – Już w takim stanie opuszczają fabrykę – mówi informator dziennikarza. Zdaniem ekspertów, jeśli broń wyjeżdża z fabryki bez znaków seryjnych to dzieje się tak wyłącznie na polecenie władz, ostro kontrolujących zarówno proces produkcji, jak i transportu oraz handlu. Policyjna agencja Unii Europejskiej Europol jeszcze w 2023 roku przestrzegała, że „pojawienie się na rynku nowej, nieoznakowanej broni” sugeruje „jakąś formę współudziału parapaństwowego w napędzaniu nielegalnego handlu”.

To zaś z kolei – w przypadku Rosji Putina – mogłoby sugerować, że Kreml dąży do „wywołania kryminalnych zamieszek w Europie”, sądzi jeden z analityków. Nikt bowiem nie wątpi, że jeśli Rosjanom udało się dowieźć broń do Włoch, to mogą próbować i do innych europejskich krajów. Na razie jednak w pozostałej części Europy (np. we Francji) wykrywano przemyt broni z Bałkanów Zachodnich, ale nie od Putina.

Możliwe jednak, że broń trafia w głąb Europy poprzez „huby”, w których łatwo zagubić jej ślad. Eksperci policyjni wskazują, że np. w Turcji aż 90 proc. broni znajdującej się w rękach prywatnych jest niezarejestrowana, a w sąsiedniej Grecji – 57 proc.

W dodatku mafia sycylijska (a dokładnie jedna z sześciu tamtejszych znaczących „rodzin” Santapaola-Ercolano z Katanii) większość otrzymanej broni składuje w swoich magazynach, „tak jakby miały być dostępne dla potrzeb przekraczających poziom mafii i wchodzących aż na wymiar geopolityczny”.

Włoska policja, jak się zdaje, zlokalizowała skrytki przypadkiem, w trakcie dużej akcji przeciw rodzinie Santapaola-Ercolano w latach 2024-2025. Wtedy to skonfiskowano różne aktywa „rodziny” warte ponad 100 mln euro, aresztowano 39 osób i zidentyfikowano kolejnych 65 podejrzanych. Nie jest jasne, jak po takim ciosie „rodzina” była w stanie nawiązać kontakty z Kremlem i opłacić dostawy.

- Często transakcje nie dotyczą tylko broni za pieniądze. Ponieważ mikroukłady elektroniczne czy coś podobnego jest niedostępne (dla Rosji) z powodu sankcji – mówi jeden z informatorów Cocciego.

Dalekosiężne plany polityczne, strategia gospodarcza czy zwykła korupcja

Sam dziennikarz sądzi jednak, że przemyt rosyjskiej broni na Zachód może nie być związany z dalekosiężnymi planami politycznymi Kremla, lecz ze zwykłą – choć ogromną– rosyjską korupcją. – W państwach ze słabą kontrolą polityczno-wojskową nad produkcją i rozdziałem broni około 10 proc. wytworzonych sztuk dociera do organizacji przestępczych i na czarny rynek. W przypadku Rosji Putina wskaźnik ten dochodzi do 20 proc. (…) Właśnie dlatego rosyjska armia, pomimo ogromnej produkcji, musi używać na froncie starej broni – mówi.

Pozostaje jednak sprawa usuwania numerów seryjnych broni, co jest możliwe wyłącznie za zgodą (lub na rozkaz) władz. Ale Cocci wiąże to ze strategią gospodarczą Kremla, a nie polityczną.

- Uważam, że w naszym przypadku rzecz dotyczy nie tylko współudziału, ale i pełnej świadomości oraz politycznej woli ze strony rosyjskiej władzy. (…) Rosja aktywnie wspiera swą gospodarkę poprzez szare strefy rynków ropy i broni. To świadoma strategia, która pojawiła się jeszcze przed inwazją na Ukrainę i praktykowana była w ciągu ostatnich dziesięciu lat – od Krymu i Donbasu (w 2014 roku-red.) – dodaje.

