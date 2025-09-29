Poza portami włoskimi (Syrakuzami i Augustą na Sycylii, czy Gioia Tauro w Kalabrii) broń dociera też poprzez grecki Pireus, ale również porty egipskie. Wcześniej, za rządów Baszara Asada, przypływała z Syrii. Wykryto również próby dostaw lądem, przez północno-wschodnią granicę Włoch – w podwójnych dnach tirów.

Najnowsze rosyjskie karabiny docierają na Sycylię

Pierwszy dzwonek alarmowy rozległ się tuż po rozpoczęciu putinowskiego najazdu na Ukrainę, jeszcze w marcu 2022 roku. W czasie policyjnego rajdu w dzielnicy San Cristoforo w sycylijskiej Katanii wykryto skrytkę z dziewięciuset nabojami i dziewięcioma sztukami broni, w tym dwoma nowiutkimi „kałasznikowami” wprost z fabryki. Podobna broń przechowywana jest w dwóch innych miejscach na przedmieściach Katanii: u podnóża Etny oraz w pobliżu portu.

Od początku wojny w Ukrainie europejskie policje obawiały się przemytu broni właśnie z Ukrainy. Tymczasem obecnie okazuje się, że płynie ona i jedzie z Rosji. Tym bardziej jest to zaskakujące, że dotychczas Rosja szmuglowała europejską broń – nawet strzelecką – do siebie, mając kłopoty z jej produkcją. Przemyt sięgał „setek sztuk miesięcznie”, głównie wyspecjalizowanej broni, np. snajperskiej.

Kreml stara się kupować broń „w trójkącie”, czyli poprzez kraje trzecie. Z samych Włoch eksport karabinów do np. Kirgizji wzrósł od 0 w 2021 roku do 5,5 tys. sztuk w 2023 r.

A teraz okazało się, że to Rosja zaopatruje czarny rynek w swoją broń.