Wiktor But może sprzedać rosyjskie rakiety

Od końca ubiegłego roku Huti ostrzeliwują statki przepływające przez Morze Czerwone, powodując poważne szkody w żegludze na jednym z najważniejszych szlaków handlowych na świecie. W obawie, że ich statki znajdą się pod ostrzałem, wielu armatorów zostało zmuszonych do przekierowania jednostek na trasy wokół Afryki. Chociaż Huti twierdzą, że ich celem są wyłącznie statki powiązane z Izraelem, kilka rosyjskich drobnicowców też zostało uszkodzonych w wyniku ich działań.

Amerykańskie i brytyjskie okręty wojenne przeprowadzają ataki na Hutich, próbując zakończyć ostrzał. Rosyjski MSZ potępił te działania krajów zachodnich. Latem dowództwo amerykańskich sił zbrojnych na Bliskim Wschodzie przyznało, że powstrzymanie ataków Hutich środkami militarnymi nie jest możliwe. Jednocześnie, jak podaje WSJ, amerykański wywiad ostrzegł Biały Dom, że Rosja może rozpocząć zaopatrywanie Hutich w rakiety przeciwokrętowe w odpowiedzi na zezwolenie Waszyngtonu udzielone Ukrainie na wystrzeliwanie amerykańskich rakiet na terytorium Rosji.

Rosyjski „handlarz śmiercią” miał portret Putina w celi

Jak dotąd Waszyngton nie miał informacji, jakoby Moskwa zgodziła się dostarczyć Hutim takie rakiety ani że to But jest zaangażowany w taką transakcję, pisze teraz WSJ. Kiedy pod koniec 2022 roku urzędnicy amerykańscy zgodzili się wymienić Buta na koszykarkę Britney Greiner, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jay Sullivan powiedział: „Pozostaniemy stale czujni wobec wszelkich zagrożeń, jakie Wiktor But może w przyszłości stanowić dla Amerykanów i Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie chciałbym zauważyć, że w Rosji nie brakuje handlarzy bronią i najemników”.

Sam But powiedział, że w amerykańskim więzieniu w jego celi zawsze wisiał portret Putina. „Jestem dumny, że jestem Rosjaninem i że naszym prezydentem jest Putin” – powiedział po wyjściu na wolność.



But został skazany w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku na 25 lat więzienia za nielegalny handel bronią i wspieranie terrorystów. Za swoją działalność otrzymał przydomek „handlarz śmiercią”. Został aresztowany w Tajlandii w 2008 roku na wniosek USA. Po powrocie do Rosji wstąpił do LDPR (Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji) i został zastępcą zgromadzenia ustawodawczego obwodu uljanowskiego.