Informacje na temat skali zjawiska przedstawił w rozmowie z Radiem Swoboda gen. Andrij Niebytow, zastępca komendanta głównego Narodowej Policji Ukrainy, w przeszłości komendant policji obwodu kijowskiego.

Generał podkreślił, że punkty kontrolne tworzone przez wojsko są niezbędne do kontrolowania ruchu drogowego, przemieszczania się ludzi, a także do identyfikowania członków grup dywersyjnych i zwiadowczych oraz do zwalczania nielegalnego handlu bronią.

Na Ukrainie skonfiskowano tysiące karabinów i granatników

Według danych przedstawionych przez wiceszefa ukraińskiej policji, od początku inwazji Rosji na Ukrainę, czyli od lutego 2022 r., w punktach kontrolnych skonfiskowano 11 438 sztuk broni palnej. Wśród przejętej przez służby broni było 3600 karabinów szturmowych i prawie 1500 granatników, a także 27 000 granatów, 4200 innych przedmiotów wybuchowych i 3,5 miliona sztuk amunicji.