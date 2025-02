Zacznijmy od tego, że nie słyszałem o powołaniu jakiegokolwiek zespołu, który miałby się zająć opracowaniem tej strategii. A powinni nad nią pracować przede wszystkim przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, ABW, wojewodów, urzędu ds. cudzoziemców. Oczywiście wypracowanie takiej strategii to bardzo dobry pomysł. Przede wszystkim należy utworzyć wyspecjalizowane struktury do walki z przestępczością etniczną. Jak to zrobić? Należy włączyć do tych działań Centralne Biuro Śledcze i powołać w ramach tego biura specjalny wydział. We wszystkich komendach wojewódzkich w wydziałach kryminalnych powinny pojawić się też komórki kontaktowe ds. przestępczości cudzoziemców. Trzeba też zaangażować do walki z tego rodzaju przestępczością ABW, ponieważ w wielu przypadkach istnieje też ryzyko szpiegostwa. Niezbędna jest też dobra koordynacja wymiany informacji na szczeblu służb, a do tego służyć mógłby zespół zadaniowy ABW i Policji, który na bieżąco dzieliłby się informacjami.

Rząd mówi głośno o deportacjach obcokrajowców, którzy popełnili przestępstwo w Polsce. To tylko hasła wyborcze czy skuteczna metoda walki z przestępczością migrantów?

Odbieram to jako swoistą kalkę z kampanii wyborczej w USA, gdzie hasła o deportacjach zadziałały na korzyść Donalda Trumpa i pomogły mu wygrać wybory. A u nas przecież trwa wyścig o fotel prezydenta. Deportacje to za mało i nie rozwiążą one problemu. To właściwie sprowadzenie poważnego problemu do poziomu kampanii wyborczej. Skuteczniejszym działaniem, mówiąc o wymiarze sprawiedliwości, byłoby wprowadzenie przyśpieszonego trybu osądzania obcokrajowców oskarżonych o ciężkie przestępstwa.

Czytaj więcej Polityka Siemoniak zapowiada „zdecydowane reakcje” ws. przestępczości obcokrajowców w Polsce Szef MSWiA Tomasz Siemoniak oraz minister sprawiedliwości Adam Bodnar przygotowują „plan dalszych zdecydowanych reakcji na przestępczość obcokrajowców w Polsce”. Sprawa dotyczy „szczególnie przestępczości zorganizowanej i w agresywnych formach”.

Przestępczość zorganizowana to nie tylko napady rozboje i kradzież, to także przemyt broni i handel ludźmi. Czy te problemy także powróciły?

Zacznijmy od kwestii handlu żywym towarem. Bardzo poważne instytucje, jak Departament Stanu USA, Europol czy Frontex, w swoich analizach i prognozach wskazują, że w Polsce prowadzony jest obecnie na szeroką skalę handel ludźmi o proweniencji ukraińskiej. Oznacza to, że zarówno sprawcy, jak i ofiary mają obywatelstwo ukraińskie. Jednak z oficjalnych statystyk policyjnych wynika, że ten problem praktycznie nie istnieje. W ostatnich dziesięciu latach zatrzymano w naszym kraju jedynie czterech Ukraińców podejrzanych o handel ludźmi, w tym po wybuchu wojny tylko dwóch. Ktoś musi się zatem mylić. Uważam, że jest to kolejny temat, który polskie służby odpuściły i przespały. Nie mamy zdolności operacyjnych w tym zakresie , a nasze państwo nie zwalcza obecnie rosnącego handlu ludźmi. W konsekwencji kwestia ochrony kobiet i dzieci przed tego rodzaju przestępczością powinna znaleźć się w przygotowywanej przez rząd strategii.