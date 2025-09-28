Aktualizacja: 28.09.2025 10:30 Publikacja: 28.09.2025 10:03
Foto: Adobe Stock
– Jestem zdecydowaną zwolenniczką zakazu jednorazowych e-papierosów. Te produkty, zaprojektowane jako produkt masowy – niedrogie i szeroko dostępne – były szczególnie atrakcyjne dla młodzieży, zwłaszcza dzięki kolorowym opakowaniom, intensywnym smakom i braku konieczności ładowania czy napełniania – komentuje dla „Rzeczpospolitej” prof. Katarzyna Koziak, ekspertka z dziedziny biochemii z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Czytaj więcej
W sobotę 5 lipca weszły w życie nowe przepisy, które zakazują sprzedaży e-papierosów i woreczków...
– W efekcie to one stały się główną „furtką” do nikotyny dla najmłodszych. Co więcej, generują one ogromny problem środowiskowy: miliony zużytych urządzeń trafiają do odpadów jako elektrośmieci – dodaje.
Organizacje zrzeszone wokół inicjatywy „Polska bez jednorazowych e-papierosów”, m.in. Instytut Zdrowia i Demokracji, Fundacja Rodzice dla Klimatu, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste i Stowarzyszenie Polski Recykling, domagają się jednak wprowadzenia całkowitego zakazu sprzedaży tych jednorazowych produktów. Dziś e-papierosów (zarówno tych z nikotyną, jak i bez) nie mogą kupować osoby nieletnie.
Prof. Koziak – choć ideę popiera – uważa, że „w ostatnim czasie temat częściowo stracił na aktualności”. – Bardzo wysoka akcyza na jednorazowe e-papierosy znacząco ograniczyła ich atrakcyjność cenową i dostępność. Wprowadzenie zakazu przyczyniłoby się do ostatecznego wycofania z obrotu tej kategorii produktów – uważa.
Organizacje, które swoją petycję kierują do ministerstw zdrowia i klimatu, chcą, żeby jeszcze przed wejściem zakazu w życie, wprowadzone zostały opłaty środowiskowe.
Czytaj więcej
Polska podała datę zakazu sprzedaży papierosów - informuje portal dlahandlu.pl powołując się na...
– Jednorazowe e-papierosy to nie tylko toksyczny gadżet – to także bomba ekologiczna. Trafiają na wysypiska, do lasów i rzek, gdzie ich baterie powodują pożary i skażenie środowiska. Koszty sprzątania i gaszenia spadają na budżet państwa, a zyski trafiają do producentów i importerów. To nie jest uczciwy bilans – uważa Katarzyna Jagiełło z Instytutu Zdrowia i Demokracji, cytowana w materiałach prasowych dotyczących inicjatywy.
Prawnicy widzą jednak możliwe problemy przy ewentualnym wprowadzeniu takiego zakazu. Marta Łanoch, założycielka FoodMedLaw, również dostrzega problem odpadów generowanych przez producentów, obciążenie budżetu kosztami leczenia chorób mogących być skutkiem palenia, czy też dostęp młodzieży do produktów teoretycznie dla nich zakazanych.
– Jednak wprowadzenie takiego zakazu oznaczałoby przeszkodę w swobodnym przepływie towarów w UE, wpłynęłoby na funkcjonowanie wspólnego unijnego rynku, więc wymagałoby też notyfikacji do Komisji Europejskiej – zauważa.
Według adw. Marcina Bandurskiego z kancelarii PROKURENT, podstawy do wprowadzenia zakazu można znaleźć choćby w gwarantującej prawo do ochrony zdrowia konstytucji. Jednak – jak zauważa – zarówno przy stosowaniu jej, jak i unijnego prawa musimy przestrzegać zasady proporcjonalności, a całkowite zablokowanie dostępu do tych produktów można by uznać za zbyt daleko idące.
Czytaj więcej
Kontrowersyjne zachowanie Karola Nawrockiego podczas transmitowanej przez telewizje debaty prezyd...
– Poza tym pojawiałoby się ryzyko, że państwo całkowicie straci kontrolę nad tym rynkiem, bo jest oczywiste, że zszedłby on do podziemi, dokładnie tak, jak branża narkotykowa. Zwłaszcza że podobny zakaz obowiązuje jedynie w nielicznych krajach europejskich, m.in. w Belgii, więc import i zagraniczna sprzedaż byłyby na porządku dziennym – uzasadnia mecenas.
W opinii adwokata, lepszym rozwiązaniem byłoby zniechęcanie konsumentów do kupowania takich produktów poprzez np. wprowadzenie cen minimalnych czy doprowadzenie do wygaszenia rynku przez samych producentów, choćby poprzez umożliwienie sprzedaży tylko w licencjonowanych punktach.
– Całkowity zakaz nie jest wyjściem z sytuacji, bo można powiedzieć, że w różnym stopniu szkodzi nam wiele innych substancji: alkohol, cukier. Zawsze pojawia się jednak pytanie o to, w którym miejscu należy postawić granice – unaocznia ekspert.
Czytaj więcej
Gdy Szwecja przystępowała do Unii Europejskiej, wynegocjowała sobie zachowanie prawa snusu. Była...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Jestem zdecydowaną zwolenniczką zakazu jednorazowych e-papierosów. Te produkty, zaprojektowane jako produkt masowy – niedrogie i szeroko dostępne – były szczególnie atrakcyjne dla młodzieży, zwłaszcza dzięki kolorowym opakowaniom, intensywnym smakom i braku konieczności ładowania czy napełniania – komentuje dla „Rzeczpospolitej” prof. Katarzyna Koziak, ekspertka z dziedziny biochemii z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
– W efekcie to one stały się główną „furtką” do nikotyny dla najmłodszych. Co więcej, generują one ogromny problem środowiskowy: miliony zużytych urządzeń trafiają do odpadów jako elektrośmieci – dodaje.
Postępowanie Trybunału Stanu w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej przebiegło zgodnie z prawem, choć zabrak...
Sprawa immunitetowa Małgorzaty Manowskiej w Trybunale Stanu nie jest formalnie zamknięta. Prokuratura nie może b...
I prezes SN Małgorzata Manowska poinformowała, że trwają czynności wyjaśniające w sprawie nieprawidłowości związ...
Do połowy przyszłego roku rząd chce przygotować obszerne projekty trzech ustaw dotyczących mieszkalnictwa. Mają...
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas