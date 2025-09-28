Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego organizacje społeczne apelują o zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów?

Jakie argumenty przedstawiają eksperci w kontekście wprowadzenia zakazu sprzedaży e-papierosów?

Jakie alternatywy dla całkowitego zakazu sprzedaży e-papierosów proponują eksperci?

– Jestem zdecydowaną zwolenniczką zakazu jednorazowych e-papierosów. Te produkty, zaprojektowane jako produkt masowy – niedrogie i szeroko dostępne – były szczególnie atrakcyjne dla młodzieży, zwłaszcza dzięki kolorowym opakowaniom, intensywnym smakom i braku konieczności ładowania czy napełniania – komentuje dla „Rzeczpospolitej” prof. Katarzyna Koziak, ekspertka z dziedziny biochemii z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Reklama Reklama

– W efekcie to one stały się główną „furtką” do nikotyny dla najmłodszych. Co więcej, generują one ogromny problem środowiskowy: miliony zużytych urządzeń trafiają do odpadów jako elektrośmieci – dodaje.

Organizacje chcą zakazu sprzedaży e-papierosów. Eksperci komentują

Organizacje zrzeszone wokół inicjatywy „Polska bez jednorazowych e-papierosów”, m.in. Instytut Zdrowia i Demokracji, Fundacja Rodzice dla Klimatu, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste i Stowarzyszenie Polski Recykling, domagają się jednak wprowadzenia całkowitego zakazu sprzedaży tych jednorazowych produktów. Dziś e-papierosów (zarówno tych z nikotyną, jak i bez) nie mogą kupować osoby nieletnie.