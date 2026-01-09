Rzeczpospolita
Wydarzenia
Donald Tusk w Pałacu Prezydenckim. Czego dotyczy rozmowa?

Trwa spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przekazał wcześniej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz - ma być poświęcone m.in. kwestiom bezpieczeństwa i rozmowom prowadzonym na rzecz pokoju w Ukrainie. Rzecznik dodał, że tematem będzie także piątkowy protest rolników, zorganizowany po zgodzie ambasadorów państw UE na zawarcie umowy handlowej z państwami Mercosur.

Aktualizacja: 09.01.2026 14:24 Publikacja: 09.01.2026 13:33

Premier Donald Tusk po przyjeździe na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydencki

Premier Donald Tusk po przyjeździe na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Foto: PAP/Albert Zawada

Bartosz Lewicki

Po wtorkowym szczycie „koalicji chętnych” w Paryżu, premier Donald Tusk informował, że porozmawia z prezydentem „o tym, jaka jest rola dla prezydenta, a jaka dla rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni”. Zarówno prezydent, jak i premier uczestniczą w rozmowach światowych przywódców dotyczących Ukrainy. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, pytany o spotkanie, powiedział, że „to dobra decyzja ze strony pana premiera, że o takie spotkanie poprosił”.

Z kolei w środę rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że rozmowa prezydenta i premiera będzie dotyczyła przede wszystkim sytuacji międzynarodowej i kwestii związanych z bezpieczeństwem. - Polityka bezpieczeństwa i polityka zagraniczna Polski musi być jedna i musi być ściśle koordynowana. Raczej powinniśmy wykorzystywać dobre relacje poszczególnych instytucji tak, żeby działo się to w interesie Polski – stwierdził Adam Szłapka.

Pod koniec grudnia Donald Tusk mówił, że liczy na pilne spotkanie z prezydentem. Podkreślił wówczas, że rząd i ośrodek prezydencki powinny – w interesie Polski – koordynować wszystkie swoje działania w wymiarze międzynarodowym, tym bardziej że w najbliższym czasie mogą się ważyć decyzje w sprawie Ukrainy. Szef rządu mówił też, że polecił szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i koordynatorowi służb specjalnych Tomaszowi Siemoniakowi, by spotkali się z prezydentem celem zakończenia konfliktu o nominacje na stopnie oficerskie dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Do tych rozmów ma dojść w przyszłym tygodniu.

Na rozwiązanie czeka też kwestia nominacji ambasadorskich. Według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, do spotkania między obozem prezydenta i przedstawicielami MSZ może dojść w styczniu.

Czy będzie porozumienie między premierem a prezydentem? Prezydent zawetował trzy ustawy

W piątek, tuż przed rozmową z premierem Kancelaria Prezydenta RP zawiadomiła, że Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy, m.in. dotyczącą nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. 

W tle spotkania rolniczy protest po zgodzie ambasadorów UE na umowę z krajami Mercosuru

Zgoda ambasadorów daje przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen zielone światło na podpisanie umowy, budzącej protesty rolników w całej Europie. Umowa przewiduje obniżenie ceł dla producentów rolnych z państw Mercosuru. 

W piątek w Warszawie odbywa się protest rolników, skierowany - jak wyjaśnił przewodniczący OPZZ Rolników Sławomir Izdebski - przeciw umowie z Mercosurem oraz dotychczasowej polityce rządu wobec wsi i rolnictwa.

Ogólnopolski protest rolników w Warszawie przeciwko umowie UE–Mercosur oraz przeciwko polityce rządu

Ogólnopolski protest rolników w Warszawie przeciwko umowie UE–Mercosur oraz przeciwko polityce rządu wobec wsi i rolnictwa

Foto: PAP/Paweł Supernak

Źródło: rp.pl

Osoby Donald Tusk Karol Nawrocki
