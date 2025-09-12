Z początkiem roku szkolnego ceny niektórych e-papierosów podskoczyły w okolice nawet 100 zł za sztukę. To skutek nowelizacji ustawy akcyzowej przygotowanej przez Ministerstwo Finansów i wspieranej przez Ministerstwo Zdrowia.

Nowelizacja ustawy akcyzowej. Miało być ograniczenie sprzedaży e-papierosów

Wspomniana nowelizacja została ogłoszona w styczniu. Dla rynku tytoniowego oznacza szereg istotnych zmian. Kluczową jest nowy podatek akcyzowy w wysokości 40 zł, który objął urządzenia do waporyzacji (e-papierosy lub podgrzewacze do tytoniu), zestawy i części do takich urządzeń (np. wymienne kapsułki do e-papierosów z płynem i grzałką), a w przypadku e-papierosów jednorazowych – zawarty w nich płyn.

Reforma weszła w życie 1 kwietnia. Firmy miały jednak pół roku na wyprzedaż zapasów po starych cenach. Termin ten upłynął 1 września. To poniekąd data symboliczna, bo szczególną popularnością e-papierosy cieszą się wśród polskiej młodzieży. Dla nastolatków stały się głównym wyrobem inicjującym kontakt z nikotyną. Według WHO pod względem częstości sięgania po ten rodzaj używki przez niepełnoletnich jesteśmy w ścisłej czołówce Europy. I gdy w Polsce trwała debata nad akcyzą na e-papierosy, Francja, Belgia i Wielka Brytania przegłosowały całkowity zakaz takich urządzeń jednorazowych. Głównie właśnie ze względu na ich dużą popularność wśród niepełnoletnich.

Branża e-papierosów próbuje uciec fiskusowi

Okazuje się, że branża e-papierosowa nie czekała na zmiany akcyzowe z założonymi rękoma. Firmy, które dotąd sprzedawały e-papierosy jednorazowe, zaczęły zmieniać model biznesowy. Pojawiły się wyglądające niemal identycznie jak „jednorazówki” e-papierosy wielorazowe, działające na wymienne kapsułki z grzałką i płynem nikotynowym. Niektóre można otworzyć, aby dolewać do nich płyn. Wielokrotnie. Importer lub producent takich kapsułek płaci fiskusowi akcyzę od sztuki takiej kapsułki. To dla niego rozwiązanie korzystniejsze podatkowo.