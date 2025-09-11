Rzeczpospolita
Prawo
Nowy produkt na rynku e-papierosów. Ministerstwo Finansów reaguje

Każdy nowo pojawiający się wyrób na rynku będzie obejmowany przepisami, aby nie dopuścić do sytuacji, w której na rynku istnieją wyroby nie objęte akcyzą - oświadczyło Ministerstwo Finansów w reakcji na informację o nowym rodzaju e-papierosów.

Publikacja: 11.09.2025 09:12

Foto: AdobeStock

Mateusz Adamski

Jak donoszą media, chodzi o wkłady działające na zasadzie indukcji. To nowoczesna technologia grzewcza, która różni się od tradycyjnych metod podgrzewania liquidu (płynu nikotynowego). Zamiast bezpośredniego kontaktu grzałki z płynem, wykorzystuje się pole elektromagnetyczne, które indukuje ciepło w specjalnym materiale znajdującym się we wkładzie.

Związek Pracodawców Branży Vapingowej w piśmie przekazanym Polskiej Agencji Prasowej wyraził zaniepokojenie, że „nowe przepisy akcyzowe faworyzują jeden typ produktu na rynku e-papierosów”, ponieważ jeden z nowo wprowadzonych produktów nie został objęty nową akcyzą.

W piśmie wskazano, że od 1 września 2025 r. wszystkie wkłady do e-papierosów wielorazowych, z wyjątkiem jednego, podlegają dodatkowej akcyzie w wysokości 40 zł za sztukę oraz 0,96 zł za każdy mililitr płynu. „Wyjątkiem są jednak wkłady wykorzystujące technologię indukcyjną, które nie są objęte nową stawką” – podano.

Zdaniem Związku, sytuacja ta wskazuje na uprzywilejowanie jednego producenta, ponieważ „nowelizacja akcyzy, która miała »uporządkować rynek«, w praktyce stała się korzystna wyłącznie dla »jednego globalnego gracza«”.

Ministerstwo Finansów zapowiada zmianę przepisów 

Do sprawy odniosło się w środę Ministerstwo Finansów. W oświadczeniu poinformowano, że ustawą z 20 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o zdrowiu publicznym i niektórych innych ustaw wprowadzone zostały definicje nowych wyrobów akcyzowych (papierosów elektronicznych, podgrzewaczy i urządzeń wielofunkcyjnych). Jak podkreślono, „wszystkie wprowadzone definicje nowych wyrobów akcyzowych zostały skonstruowane w taki sposób, aby w jak najszerszym zakresie objąć nimi obecne na rynku wyroby będące substytutami wyrobów tytoniowych”. 

Jednocześnie resort przyznał, iż nie można wykluczyć, że „wskutek postępującego rozwoju technicznego pojawią się na rynku nowe wyroby oparte o inne niż w trakcie wprowadzania przepisów rozwiązania konstrukcyjne i funkcjonalne”. Zapewniono, iż w tym zakresie resort finansów na bieżąco analizuje wszystkie informacje o nowych produktach pojawiających się na rynku e-papierosów. 

Poinformowano również, iż w związku z pojawieniem się kilka dni temu na rynku nowego produktu, Ministerstwo Finansów niezwłocznie przygotowało zmiany do ustawy oraz wystąpiło o wpis do ZPPR, w celu dostosowania wcześniejszych zapisów ustawy do obecnie dostępnych wyrobów na rynku. „To oznacza, że w najbliższym czasie zmiany te będą procedowane podczas prac rządu, co prowadzić będzie do objęcia akcyzą nowego produktu” – wyjaśniło MF. 

W oświadczeniu zapewniono, że „każdy nowo pojawiający się wyrób na rynku będzie obejmowany przepisami, aby nie dopuścić do sytuacji, w której na rynku istnieją wyroby nie objęte akcyzą, co stanowi element nieuczciwej konkurencji”.

Źródło: rp.pl

