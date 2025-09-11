Jak donoszą media, chodzi o wkłady działające na zasadzie indukcji. To nowoczesna technologia grzewcza, która różni się od tradycyjnych metod podgrzewania liquidu (płynu nikotynowego). Zamiast bezpośredniego kontaktu grzałki z płynem, wykorzystuje się pole elektromagnetyczne, które indukuje ciepło w specjalnym materiale znajdującym się we wkładzie.

Związek Pracodawców Branży Vapingowej w piśmie przekazanym Polskiej Agencji Prasowej wyraził zaniepokojenie, że „nowe przepisy akcyzowe faworyzują jeden typ produktu na rynku e-papierosów”, ponieważ jeden z nowo wprowadzonych produktów nie został objęty nową akcyzą.

W piśmie wskazano, że od 1 września 2025 r. wszystkie wkłady do e-papierosów wielorazowych, z wyjątkiem jednego, podlegają dodatkowej akcyzie w wysokości 40 zł za sztukę oraz 0,96 zł za każdy mililitr płynu. „Wyjątkiem są jednak wkłady wykorzystujące technologię indukcyjną, które nie są objęte nową stawką” – podano.

Zdaniem Związku, sytuacja ta wskazuje na uprzywilejowanie jednego producenta, ponieważ „nowelizacja akcyzy, która miała »uporządkować rynek«, w praktyce stała się korzystna wyłącznie dla »jednego globalnego gracza«”.