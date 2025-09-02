Sprzedaż e-papierosów kwitnie w szarej strefie

„U nas nie będzie podwyżek”

Od 1 lipca 2025 r. kwota akcyzy od płynu zawartego w jednorazówce jest wyższa o 40 zł od sztuki. Oznacza to, że oprócz stawki akcyzy od mililitra płynu, dochodzi 40 zł akcyzy od sztuki, na wzór takiej samej kwoty pobieranej od urządzeń do waporyzacji, czyli e-papierosów wielokrotnego użytku i podgrzewaczy. Przepisy wprowadziły też obowiązek oznaczania znakami akcyzy jednorazówek i urządzeń do waporyzacji.

Choć nowe regulacje stosuje się od 1 lipca, to w praktyce zmiana dokonuje się teraz. W niedzielę 31 sierpnia upłynął termin na wyprzedaż wyrobów wprowadzonych na rynek według starych zasad. Nowe ceny jednorazowych e-papierosów powinny pojawić się w sklepach najpóźniej 1 września. Jeszcze wiosną Ministerstwo Finansów szacowało, że koszt jednorazówki wrośnie z ok. 30 zł do ok. 80-90 zł. „U nas nie będzie podwyżek, jedynie zniżki” – zapewnia mnie Mikelo, który oferuje sprzedaż jednorazowych e-papierosów na Telegramie.

Szara strefa e-papierosów kwitnie, a łatwość, z jaką można kupić w sieci nielegalne wyroby, budzi obawy odnośnie do skuteczności walki państwa z taką formą nikotynizmu, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. – Z badania Global Youth Tobacco Survey (GYTS) z 2022 r. wynika, że w Polsce ok. 44 proc. dziewcząt i chłopców w wieku 13–15 lat kupuje papierosy tradycyjne w legalnych punktach sprzedaży. Skoro tak łatwo można nabyć tradycyjne papierosy nielegalnie, choć w legalnych punktach sprzedaży, to co dopiero mówić o internecie – zastanawia się dr hab. prof. NIO Paweł Koczkodaj, kierownik Pracowni Prewencji Pierwotnej i Polityki Zdrowotnej w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. – Niestety legislacja jest daleko w tyle w stosunku do tego, co dzieje się na rynku – dodaje.

Zanim państwo wprowadziło zakaz sprzedaży e-papierosów osobom niepełnoletnim, wyroby te na stałe wpisały się w codzienność polskiej młodzieży, a chmury pary z waporyzatorów spowiły szkoły. Zgodnie z badaniem GYTS z 2022 r., zrealizowanym wśród dzieci w wieku 13–15 lat, w Polsce elektronicznych papierosów używało 22,3 proc. respondentów (21,2 proc. chłopców oraz 23,4 proc. dziewcząt). To jednak dane sprzed trzech lat, zanim sprzedaż e-papierosów poszybowała w górę.

Rynek (nie)odkryty

Według szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG) w przypadku jednorazówek w 2022 r. sprzedaż sięgała ok. 32,3 mln sztuk. W 2023 r. było to już trzy razy więcej – łącznie w legalnym obrocie i w szarej strefie sprzedaż osiągnęła blisko 100 mln sztuk. W opinii Instytutu za 1/3 tego wolumenu odpowiada nielegalny handel.

– Większość szarej strefy to dostawy spoza Unii Europejskiej, przede wszystkim z Chin – wskazuje doradca podatkowy Szymon Parulski z kancelarii Parulski i Wspólnicy. Jak tłumaczy, przesyłki prawidłowo deklarowane jako wyroby akcyzowe, np. e-papierosy, powinny być oznaczone znakami akcyzy już w Chinach, a importer powinien zapłacić od nich podatek; dotyczy to nawet pojedynczych sztuk. W praktyce tak się jednak nie dzieje, ponieważ przesyłki nie są zgłaszane jako wyroby akcyzowe, a te o niskiej wartości w ogóle nie są weryfikowane przez służby celne.