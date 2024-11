Kiedy wybuchła afera o saszetki z alkoholem, Ministerstwo Zdrowia w ciągu kilku dni zaproponowało nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, m.in. wprowadzając obostrzenia dotyczące opakowań. Takiej determinacji nie widać w sprawie jednorazowych e-papierosów, zarówno tych z tytoniem, jak i bez, które w ciągu zaledwie dwóch lat opanowały rynek papierosów w Polsce. Zapowiadany przez minister zdrowia Izabelę Leszczynę całkowity zakaz „jednorazówek” w wakacje rozszedł się po kościach.

Ile wart jest rynek e-papierosów w Polsce?

Gra toczy się o setki milionów dla wąskiej grupy kilku firm importerów. „Jednorazówki” w ok. 95 proc. są sprowadzane z Chin (tam są zakazane). Podatki są niewielkie. Jednorazowy e-papieros w sklepie za ok. 27 zł obłożony jest za sztukę – 1,1 zł akcyzy, opłaty środowiskowe (są dwie) wynoszą po 0,225 zł za sztukę (ustawa o bateriach) i druga (zużyty sprzęt elektroniczny) – 0,045 zł. Cło – 0,6 zł za sztukę. Chiny sprzedają je za dwa dolary, czyli ok. 8 zł. Marża jest więc bardzo wysoka.

Czytaj więcej Zdrowie Alkotubki wycofane, ale to nie koniec. Będą zmiany w prawie Premier Donald Tusk, marszałek Szymon Hołownia, minister Barbara Nowacka – to tylko niektóre z osób, które zabrały głos w aferze, w której główną rolę odgrywają tzw. alkotubki. Sytuacja rozwijała się dynamicznie, podjęto szybkie decyzje, a produkt ostatecznie został wycofany z rynku. Ten krok to jednak nie koniec, gdyż politycy chcą rozwiązać problem raz na zawsze.

Zakaz sprzedaży e-papierosów nieletnim jest łatwy do obejścia

19 marca w Senacie odbyło się połączone posiedzenie dwóch komisji: zdrowia i środowiska. Temat posiedzenia: „Jednorazowe papierosy – wpływ na zdrowie i środowisko”. „Zanim przystąpimy do procedowania, muszę zapytać, czy na sali znajdują się osoby wykonujące zawodową działalność́ lobbingową?” – pyta przewodnicząca komisji zdrowia Beata Małecka-Libera (KO). Nikt się nie zgłasza.

Senator Małecka-Libera tłumaczy wagę sprawy: „Ta nowa używka jest ogólnie dostępna na naszym rynku. Oprócz tych zawierających nikotynę̨ są̨ dostępne również̇ wyroby, które zawierają̨ tylko sukralozę, czyli substancje słodzącą̨, o różnych smakach. I okazuje się̨, że ta sukraloza jest substancją, która po podgrzaniu i po dostaniu się̨ do płuc – to jest potwierdzone naukowo – działa rakotwórczo. Jest to słodzik, który również̇ uzależnia”. Liquidy dokonują „zmiany w płucach i w mózgu”.