Co do papierosów – mamy tu teoretycznie trzy grupy produktów. Tradycyjne papierosy, w których spalany jest tytoń, w wyniku czego palacz wchłania rakotwórcze substancje. Są e-papierosy, w których wdycha się podgrzewane płyny zawierające nikotynę. Ich rynek wzrósł w sposób olbrzymi. Są wreszcie tak zwane wyroby innowacyjne, w których tradycyjny tytoń jest podgrzewany, co nie powoduje spalania i palacz nie wchłania tak dużej ilości substancji rakotwórczych. Jest jednak w nich nikotyna. I tu zdania ekspertów są podzielone. Dogmatycy twierdzą, że te wyroby są równie szkodliwe i należy z nimi walczyć tak samo jak z tradycyjnymi papierosami. Część ekspertów (w tym specjaliści watykańscy) twierdzi inaczej, że skoro nie można od razu zabronić ludziom palenia (podobnie jak i picia), należy zaproponować im mniej szkodliwe produkty. Sformułowano nawet pojęcie tak zwanej redukcji szkód - tyle że część ekspertów jest zdania, że ta mniejsza szkodliwość wcale nie jest udowodniona. Skoro tak, to należy spytać, dlaczego państwo zarabiając krocie na tytoniu nie zleci niezależnych badań w Polsce. Są w naszym kraju znakomici eksperci, którzy takie badania proponowali. Nikt tematu nie podjął. Państwo postanowiło za to zaatakować palaczy kolejną podwyżką akcyzy – praktycznie na równi traktując wszystkie produkty. Tak jakby bało się, że tradycyjne papierosy będą tracić rynek.

Potrzebujemy mądrej promocji abstynencji

I na koniec najnowsza propozycja. Jednakowe opakowania wyrobów tytoniowych zniechęcające do palenia. Mamy już na opakowaniach nowotwory i straszące zdjęcia. Nie ma ich za to na e-papierosach. Dlaczego?

Kolejny ruch. Unia i w ślad za nią Polska stopniowo zakazują tytoniów smakowych. Za to wódki i piwa smakowe mnożą się na potęgę. Co za tym stoi? Siła koncernów i lobbystów czy jakieś tajemnicze argumenty? A może brak konsekwencji? Ministerstwo proponuje więc paczkę z napisem „papieros”. Świetny pomysł, ale bądźmy konsekwentni. Czemu nie zrobić tego z butelkami piwa i wódki? W przypadku piwa jednakowe butelki z napisem „piwo” i małymi literami ich gatunek. Podobnie z wódką, gdzie potencjalnego użytkownika wabi różnorodność butelek (niezwrotnych), tysiące nazw i kolorów. W przypadku piwa mielibyśmy prostszą walkę z odpadami. Jednakowe butelki – i wszystkie zwrotne. Wiem, padnie zarzut o przeregulowaniu rynku. Ale bądźmy poważni: albo walczymy z nałogami, albo walczymy o wpływy z podatków. Albo walczymy o ochronę środowiska, albo udajemy, że walczymy. Wydaje się bowiem, że to nie ceny zrobiły najwięcej dla walki z uzależnieniem od tytoniu, tylko wprowadzenie zakazu palenia w wielu miejscach, a przede wszystkim mądra promocja abstynencji. Po latach do ludzi zaczyna docierać, że palenie i picie szkodzi. Sam byłem już na kilku weselach, na których prawie nikt nie pił.