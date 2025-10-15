Rzeczpospolita
Marszałek Sejmu uczcił 35 lat relacji dyplomatycznych Polski z Zakonem Maltańskim

Wystawa w Sejmie z okazji 35-lecia stosunków dyplomatycznych Polski z Zakonem Maltańskim przyciągnęła dyplomatów z całego świata. Wystawę otworzył marszałek Sejmu i ambasador Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce.

Publikacja: 15.10.2025 16:30

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia otwiera wystawę upamiętniającą 35 lat od nawiązania relacji dyplomat

Od lewej: ambasador Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce Niels Lorijn, marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia, Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Jacek Tarnowski

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia otwiera wystawę upamiętniającą 35 lat od nawiązania relacji dyplomatycznych między Polską a Zakonem Maltańskim

Foto: Fotorzepa/Michał Szułdrzyński

msz

W środę w Sejmie Marszałek Sejmu Szymon Hołownia uroczyście otworzył wystawę upamiętniającą 35-lecie nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Suwerennym Zakonem Maltańskim. Wystawa została zorganizowana przez Ambasadę Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce oraz Związek Polskich Kawalerów Maltańskich (ZPKM).

900 lat historii Zakonu Maltańskiego, 35 lat relacji dyplomatycznych z Polską

Jak podkreślał w swym przemówieniu Hołownia, w uroczystości wzięło udział 34 ambasadorów różnych krajów akredytowanych w RP. – W tym roku obchodziliśmy 1000 lat koronacji pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego. Zakon Maltański jest troszkę młodszy, ma 900 lat – mówił Hołownia.

Po marszałku głos zabrał Niels Lorijn, ambasador Zakonu Maltańskiego w Polsce (ambasada współorganizowała wystawę), a później Jacek Tarnowski, Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, który również współorganizował wydarzenie upamiętniające rocznicę i przedstawiające działania Maltańczyków. Propozycja organizacji wystawy padła ze strony Marszałka Sejmu Szymona Hołowni podczas spotkania z ambasadorem Lorijnem w maju.

Tarnowski przypomniał, że ZPKM niedawno świętował stulecie działalności w Polsce, powołany został bowiem w 1920 r.. Po okresie komunizmu Związek reaktywował działalność w 1992 r.

Zakon Maltański utrzymuje kontakty dyplomatyczne ze 115 krajami świata

Zakon Maltański (pełna nazwa: Suwerenny Wojskowy Zakon Szpitalników Świętego Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty) jest jedną z najstarszych organizacji humanitarnych na świecie. Powstał w Jerozolimie w drugiej połowie XI wieku. Jest świeckim zakonem religijnym Kościoła katolickiego oraz podmiotem prawa międzynarodowego.

Zakon ma stosunki dyplomatyczne ze 115 krajami świata, Unią Europejską i ONZ. Dzięki temu jest w stanie natychmiast organizować pomoc w przypadku katastrof naturalnych, klęsk głodu czy wojen. Polski zakon prowadzi dzieła również w Ukrainie, Mołdowie i Libanie. W Polsce Zakon prowadzi projekty medyczne i społeczne, specjalistyczne placówki opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych, programy integracyjne dla osób marginalizowanych oraz organizację ratowniczą „Pomoc Maltańska”.

