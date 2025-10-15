W środę w Sejmie Marszałek Sejmu Szymon Hołownia uroczyście otworzył wystawę upamiętniającą 35-lecie nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Suwerennym Zakonem Maltańskim. Wystawa została zorganizowana przez Ambasadę Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce oraz Związek Polskich Kawalerów Maltańskich (ZPKM).

900 lat historii Zakonu Maltańskiego, 35 lat relacji dyplomatycznych z Polską

Jak podkreślał w swym przemówieniu Hołownia, w uroczystości wzięło udział 34 ambasadorów różnych krajów akredytowanych w RP. – W tym roku obchodziliśmy 1000 lat koronacji pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego. Zakon Maltański jest troszkę młodszy, ma 900 lat – mówił Hołownia.

Po marszałku głos zabrał Niels Lorijn, ambasador Zakonu Maltańskiego w Polsce (ambasada współorganizowała wystawę), a później Jacek Tarnowski, Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, który również współorganizował wydarzenie upamiętniające rocznicę i przedstawiające działania Maltańczyków. Propozycja organizacji wystawy padła ze strony Marszałka Sejmu Szymona Hołowni podczas spotkania z ambasadorem Lorijnem w maju.

Tarnowski przypomniał, że ZPKM niedawno świętował stulecie działalności w Polsce, powołany został bowiem w 1920 r.. Po okresie komunizmu Związek reaktywował działalność w 1992 r.

Zakon Maltański utrzymuje kontakty dyplomatyczne ze 115 krajami świata

Zakon Maltański (pełna nazwa: Suwerenny Wojskowy Zakon Szpitalników Świętego Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty) jest jedną z najstarszych organizacji humanitarnych na świecie. Powstał w Jerozolimie w drugiej połowie XI wieku. Jest świeckim zakonem religijnym Kościoła katolickiego oraz podmiotem prawa międzynarodowego.