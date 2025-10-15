Ostatnie badania opinii publicznej nie są korzystne dla koalicji KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. W przeprowadzonym w drugą rocznicę wyborów przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” sondażu, w którym spytaliśmy o ocenę rządów koalicji, 65,4 proc. badanych oceniło, że rządzi ona gorzej, niż się spodziewali. 27,7 proc. uważa, że koalicja sprawuje się zgodnie z ich oczekiwaniami, a 3,3 proc. jest zdania, że koalicja rządzi lepiej niż się spodziewali.

Z kolei z sondażu Instytutu Pollster dla „Super Expressu” wynika, że 65 proc. wyborców koalicji rządzącej z 2023 roku jest dziś gotowych zagłosować na partie tworzące koalicję, co oznacza, że w ciągu dwóch lat PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica straciły ponad 2,5 mln wyborców.

Dorota Łoboda komentuje niekorzystne dla koalicji rządzącej sondaże

Według różnych sondaży, co najmniej część partii tworzących koalicję nie dostałaby się teraz do Sejmu. Z najnowszego badania przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością, Konfederacją oraz Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, zaś poza Sejmem byłyby Razem, Lewica, PSL i Polska 2050.

– Ja rozumiem, że oczekiwania były olbrzymie, że po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości Polki i Polacy, którzy oddali głos na ugrupowania tworzące „koalicję 15 października” wiązali ze zmianą władzy wielkie nadzieje i oczekiwali, że ta zmiana nastąpi szybko, ale ani wzrost gospodarczy, ani zmiany w edukacji, ani przywracanie praworządności nie toczy się szybko. Nie da się tego zrobić w ciągu pół roku, ani nawet, jak widać, w ciągu dwóch lat – tak wyniki sondażu dla „Rzeczpospolitej” skomentowała Dorota Łoboda.

– Tutaj musimy nieustająco apelować o cierpliwość i o docenienie tego, co już się udało zrobić i trochę o kredyt zaufania na kolejne dwa lata. My w ciągu tych dwóch lat będziemy kolejne obietnice realizować, ale też musimy pamiętać, że cały czas mamy w Pałacu Prezydenckim hamulcowego – dodała. Rzeczniczka KO stwierdziła, że jeśli chodzi o „przywracanie praworządności”, to bez współpracy z prezydentem „pewnych rzeczy nie da się przeprowadzić”.