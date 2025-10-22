Cztery źródła dyplomatyczne, z którymi rozmawiali dziennikarze agencji Reutera, potwierdziły, że europejskie państwa we współpracy z Ukrainą przygotowują nową propozycję zawieszenia broni w wojnie z Rosją. Zgodnie z projektem, linie frontu z jesieni 2025 roku miałyby posłużyć jako punkt wyjścia do dalszych rozmów pokojowych.

Reklama Reklama

Jak ujawnił jeden z europejskich dyplomatów, dokument zawiera odniesienie do tzw. „rady pokojowej”, której przewodniczyć miałby prezydent USA Donald Trump. Rada miałaby nadzorować wdrażanie postanowień planu pokojowego.

– To wysiłek doradców ds. bezpieczeństwa narodowego, by utrzymać Stany Zjednoczone w grze – powiedział.

Wojna na Ukrainie. Europa chce utrzymać USA przy stole negocjacyjnym

We wtorek europejscy przywódcy wezwali Waszyngton do utrzymania twardego stanowiska wobec Kremla i poparcia dla natychmiastowego zawieszenia broni. To właśnie obecne linie frontu miałyby stanowić podstawę przyszłych negocjacji. Władze Rosji od dawna domagają się, by Ukraina zgodziła się na oddanie części okupowanych terytoriów przed rozpoczęciem rozmów o rozejmie.