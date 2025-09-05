Aktualizacja: 05.09.2025 04:53 Publikacja: 05.09.2025 04:46
„Wśród tematów było bezpieczeństwo w kontekście agresywnej polityki rosyjskiej” - informuje Kancelaria Prezydenta.
Gen. Keith Kellogg rozmawiał z wicepremierem i szefem MSZ o wojnie rosyjsko-ukraińskiej i wysiłkach na rzecz jej zakończenia, a także – jak napisał sam Kellogg – o „niezwykle pozytywnej roli jaką Polska odgrywa w kwestii europejskiego bezpieczeństwa”.
Lokalne władze informują, że z ostrzeliwanej regularnie przez Rosjan dzielnicy Korabel ewakuowano niemal 1 700 mieszkańców, w tym 56 dzieci. Obecnie na terenie dzielnicy przebywa ok. 220 osób, ale wśród nich nie ma żadnej osoby nieletniej.
W mieście rozległy się eksplozje.
„Kreml przygotowuje się do zintensyfikowania mobilizacji na okupowanych terenach. Imperium tradycyjnie walczy rękoma zniewolonych, a śmierć Ukraińców jest (dla Rosji) korzystna w każdych warunkach” - podaje ukraińskie Centrum Narodowego Oporu, ukraiński serwis internetowy poświęcony sytuacji na terenach okupowanych przez Rosję.
Nagranie pochodzi z kierunku południowosłobodziańskiego. Widać na nim również atak na dwa rosyjskie pojazdy wojskowe oraz anteny komunikacyjne.
Prokuratura obwodu wołyńskiego informuje o umieszczeniu 14-letniego chłopca z Kowla w areszcie domowym po tym, jak na zlecenie Federacji Rosyjskiej dokonał on podpalenia samochodu wojskowego. Chłopiec miał zostać pozyskany do współpracy przez Rosję za pośrednictwem serwisu Telegram. Podpalenia dokonał w zamian za obietnicę otrzymania pieniędzy. Został zatrzymany na gorącym uczynku.
Na terenie rafinerii miało dojść do pożaru. Informacje te nie zostały jak dotąd oficjalnie potwierdzone.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował w nocy, że lotnisko w Kałudze tymczasowo nie przyjmuje i nie odprawia samolotów.
Gubernator obwodu Aleksandr Gusiew poinformował, że nad dwoma rejonami obwodu strąconych zostało ok. 10 dronów. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie doszło też do żadnych zniszczeń.
Dziennikarze akredytowani przy Białym Domu informują, że Trump chce wkrótce odbyć rozmowę z Władimirem Putinem. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, pytany o te doniesienia stwierdził, że na razie nie ma planów takiej rozmowy, zaznaczył jednak, że można ją zorganizować „bardzo szybko”.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1289 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Trwa ewakuacja cywilów z...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Wśród tematów było bezpieczeństwo w kontekście agresywnej polityki rosyjskiej” - informuje Kancelaria Prezydenta.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Trwa ewakuacja cywilów z kontrolowanej p...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 2 na 3 września rosyjskie drony...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 1 na 2 września w Sumach i Biał...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W obwodzie chmielnickim zatrzymano mężcz...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 29 na 30 sierpnia Rosja przepro...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas