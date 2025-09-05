04:52 Karol Nawrocki rozmawiał w Rzymie z premier Włoch Giorgią Meloni m.in. o bezpieczeństwie

„Wśród tematów było bezpieczeństwo w kontekście agresywnej polityki rosyjskiej” - informuje Kancelaria Prezydenta.

04:48 Radosław Sikorski spotkał się ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Rosji i Ukrainy

Gen. Keith Kellogg rozmawiał z wicepremierem i szefem MSZ o wojnie rosyjsko-ukraińskiej i wysiłkach na rzecz jej zakończenia, a także – jak napisał sam Kellogg – o „niezwykle pozytywnej roli jaką Polska odgrywa w kwestii europejskiego bezpieczeństwa”.

04:44 Z dzielnicy Korabel w Chersoniu ewakuowano wszystkie dzieci

Lokalne władze informują, że z ostrzeliwanej regularnie przez Rosjan dzielnicy Korabel ewakuowano niemal 1 700 mieszkańców, w tym 56 dzieci. Obecnie na terenie dzielnicy przebywa ok. 220 osób, ale wśród nich nie ma żadnej osoby nieletniej.

04:43 W nocy Dniepr był celem ataku rosyjskich dronów

W mieście rozległy się eksplozje.

04:40 Ukraińcy twierdzą, że Rosjanie zamierzają zintensyfikować działania mobilizacyjne na terenach okupowanych

„Kreml przygotowuje się do zintensyfikowania mobilizacji na okupowanych terenach. Imperium tradycyjnie walczy rękoma zniewolonych, a śmierć Ukraińców jest (dla Rosji) korzystna w każdych warunkach” - podaje ukraińskie Centrum Narodowego Oporu, ukraiński serwis internetowy poświęcony sytuacji na terenach okupowanych przez Rosję.

04:37 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie z udanego ataku drona na rosyjski czołg

Nagranie pochodzi z kierunku południowosłobodziańskiego. Widać na nim również atak na dwa rosyjskie pojazdy wojskowe oraz anteny komunikacyjne.

04:33 W obwodzie wołyńskim 14-latek podpalił samochód wojskowy na zlecenie Rosjan

Prokuratura obwodu wołyńskiego informuje o umieszczeniu 14-letniego chłopca z Kowla w areszcie domowym po tym, jak na zlecenie Federacji Rosyjskiej dokonał on podpalenia samochodu wojskowego. Chłopiec miał zostać pozyskany do współpracy przez Rosję za pośrednictwem serwisu Telegram. Podpalenia dokonał w zamian za obietnicę otrzymania pieniędzy. Został zatrzymany na gorącym uczynku.

04:30 W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o udanym ataku ukraińskich dronów na rafinerię w Riazaniu

Na terenie rafinerii miało dojść do pożaru. Informacje te nie zostały jak dotąd oficjalnie potwierdzone.

04:29 Lotnisko w Kałudze wstrzymało w nocy działanie

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował w nocy, że lotnisko w Kałudze tymczasowo nie przyjmuje i nie odprawia samolotów.

04:27 Atak dronów na obwód woroneski

Gubernator obwodu Aleksandr Gusiew poinformował, że nad dwoma rejonami obwodu strąconych zostało ok. 10 dronów. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie doszło też do żadnych zniszczeń.

04:24 Czy dojdzie do rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem?

Dziennikarze akredytowani przy Białym Domu informują, że Trump chce wkrótce odbyć rozmowę z Władimirem Putinem. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, pytany o te doniesienia stwierdził, że na razie nie ma planów takiej rozmowy, zaznaczył jednak, że można ją zorganizować „bardzo szybko”.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1289 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1289 dniu wojny Foto: PAP

