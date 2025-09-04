04:54 Alarm rakietowy na wschodniej Ukrainie

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informuje o groźbie rosyjskiego ataku przy użyciu pocisków balistycznych.

04:46 W nocy Odessa była celem ataku rosyjskich dronów

O eksplozjach w mieście poinformował jego mer, Hiennadij Truchanow.

04:42 W kontrolowanej przez Ukrainę części obwodu donieckiego nadal przebywa ok. 216 tys. cywilów

Wśród mieszkańców kontrolowanej przez Ukrainę części obwodu donieckiego jest 15 830 osób nieletnich – informują władze obwodu. Ok. 17 tys. cywilów, w tym 34 dzieci, mieszka na terenie uznanym za rejon działań wojennych. W ubiegłym tygodniu z obwodu donieckiego ewakuowano 1 830 osób, w tym 309 dzieci.

04:36 Mieszkaniec Tarnopola chciał 10 tys. dolarów za pomoc w nielegalnym wyjeździe z kraju mężczyzny w wieku poborowym

Ukraińska prokuratura oskarżyła inżyniera z jednej z prywatnych firm w Tarnopolu o to, że – w zamian za 10 tys. dolarów – obiecał mężczyźnie w wieku poborowym pomoc w nielegalnym wyjeździe za granicę. Podejrzany zapewnił swojego klienta, że posiada kontakty w straży granicznej Ukrainy, które umożliwią wyjazd za granicę mimo braku dokumentów uprawniających do takiego wyjazdu. Został zatrzymany w biurze, na gorącym uczynku, w czasie przyjmowania zapłaty za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy.

04:35 W nocy lotnisko w Wołgogradzie wstrzymało działanie

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że ze względów bezpieczeństwa lotnisko w Wołgogradzie tymczasowo nie przyjmuje i nie odprawia samolotów.

04:31 Korea Północna zapewnia o dalszym wsparciu Rosji w „obronie suwerenności”

W czasie spotkania w Pekinie Kim Dzong Un zapewnił Władimira Putina, że Korea Północna „będzie nadal w pełni wspierać rosyjski rząd, armię i naród w zmaganiach mających na celu obronę suwerenności, integralności terytorialnej i bezpieczeństwa państwa” - pisze w depeszy północnokoreańska agencja informacyjna KCNA. KCNA przypomina o „braterskim obowiązku” wynikającym z wdrażania traktatu o partnerstwie strategicznym podpisanym przez Putina i Kima w Pjongjangu w 2024 roku. Z depeszy KCNA dowiadujemy się też, że Putin i Kim omawiali w szczegółach „długoterminowe plany współpracy” i „potwierdzili chęć dalszego rozwoju dwustronnych relacji na wysokim szczeblu”.

04:27 Ławrow stanie na czele rosyjskiej delegacji udającej się na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Maria Zacharowa, rzeczniczka MSZ zapowiedziała, że rosyjska delegacji w czasie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ skupi się na „rozwiązywaniu kwestii związanych z umacnianiem fundamentów uczciwej wielobiegunowości, przywracaniu centralnej, koordynującej roli ONZ jako podstawowego mechanizmu regulowania polityki międzynarodowej i rozwiązywaniu globalnych problemów”. Rosja ma też „promować rosyjskie podejście” ws. porozumienia kończącego wojnę na Ukrainie. - W kontrze do neokolonialnych praktyk Zachodu – zaznaczyła Zacharowa.

04:24 Siergiej Ławrow weźmie udział w rozmowach z krajami Rady Współpracy Zatoki Perskiej

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa poinformowała, że Siergiej Ławrow 11 września weźmie udział w ósmej rundzie rozmów w ramach Dialogu strategicznego pomiędzy Rosją a Radą Współpracy Zatoki Perskiej, która odbędzie się w Soczi. Rozmowy będą się toczyć na poziomie szefów MSZ. Poprzednie spotkanie w takim formacie odbyło się we wrześniu 2024 roku w Soczi. Rozmowy mają dotyczyć rozwijania współpracy, na różnych polach, między Moskwą a krajami tworzącymi Radę Współpracy Zatoki Perskiej.

04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1288 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1288 dniu wojny Foto: PAP

