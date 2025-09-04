Aktualizacja: 04.09.2025 04:55 Publikacja: 04.09.2025 04:48
Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informuje o groźbie rosyjskiego ataku przy użyciu pocisków balistycznych.
O eksplozjach w mieście poinformował jego mer, Hiennadij Truchanow.
Wśród mieszkańców kontrolowanej przez Ukrainę części obwodu donieckiego jest 15 830 osób nieletnich – informują władze obwodu. Ok. 17 tys. cywilów, w tym 34 dzieci, mieszka na terenie uznanym za rejon działań wojennych. W ubiegłym tygodniu z obwodu donieckiego ewakuowano 1 830 osób, w tym 309 dzieci.
Ukraińska prokuratura oskarżyła inżyniera z jednej z prywatnych firm w Tarnopolu o to, że – w zamian za 10 tys. dolarów – obiecał mężczyźnie w wieku poborowym pomoc w nielegalnym wyjeździe za granicę. Podejrzany zapewnił swojego klienta, że posiada kontakty w straży granicznej Ukrainy, które umożliwią wyjazd za granicę mimo braku dokumentów uprawniających do takiego wyjazdu. Został zatrzymany w biurze, na gorącym uczynku, w czasie przyjmowania zapłaty za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że ze względów bezpieczeństwa lotnisko w Wołgogradzie tymczasowo nie przyjmuje i nie odprawia samolotów.
W czasie spotkania w Pekinie Kim Dzong Un zapewnił Władimira Putina, że Korea Północna „będzie nadal w pełni wspierać rosyjski rząd, armię i naród w zmaganiach mających na celu obronę suwerenności, integralności terytorialnej i bezpieczeństwa państwa” - pisze w depeszy północnokoreańska agencja informacyjna KCNA. KCNA przypomina o „braterskim obowiązku” wynikającym z wdrażania traktatu o partnerstwie strategicznym podpisanym przez Putina i Kima w Pjongjangu w 2024 roku. Z depeszy KCNA dowiadujemy się też, że Putin i Kim omawiali w szczegółach „długoterminowe plany współpracy” i „potwierdzili chęć dalszego rozwoju dwustronnych relacji na wysokim szczeblu”.
Maria Zacharowa, rzeczniczka MSZ zapowiedziała, że rosyjska delegacji w czasie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ skupi się na „rozwiązywaniu kwestii związanych z umacnianiem fundamentów uczciwej wielobiegunowości, przywracaniu centralnej, koordynującej roli ONZ jako podstawowego mechanizmu regulowania polityki międzynarodowej i rozwiązywaniu globalnych problemów”. Rosja ma też „promować rosyjskie podejście” ws. porozumienia kończącego wojnę na Ukrainie. - W kontrze do neokolonialnych praktyk Zachodu – zaznaczyła Zacharowa.
Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa poinformowała, że Siergiej Ławrow 11 września weźmie udział w ósmej rundzie rozmów w ramach Dialogu strategicznego pomiędzy Rosją a Radą Współpracy Zatoki Perskiej, która odbędzie się w Soczi. Rozmowy będą się toczyć na poziomie szefów MSZ. Poprzednie spotkanie w takim formacie odbyło się we wrześniu 2024 roku w Soczi. Rozmowy mają dotyczyć rozwijania współpracy, na różnych polach, między Moskwą a krajami tworzącymi Radę Współpracy Zatoki Perskiej.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1288 dniu wojny
Foto: PAP
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
