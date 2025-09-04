Wojna na Ukrainie, która trwa od 2022 roku, przyniosła tragiczne konsekwencje, zwłaszcza dla rosyjskich żołnierzy, wielu z nich zostało ciężko rannych, a znaczna część wymagała amputacji kończyn.

Jednak rosyjscy urzędnicy, w tym wiceszefowa Ministerstwa Obrony, Anna Ciwiłowa – córka kuzyna Władimira Putina -dostrzegają w tej tragedii także pozytywne aspekty: widzą w niej bodziec do rozwoju nowoczesnej protetyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Według ich słów, rosyjska branża protetyczna dokonała „wielkiego skoku” i osiągnęła „flagowy poziom”, stając się jednym z globalnych liderów w tej dziedzinie.

Rosja jako światowy lider w protetyce?

W swoim wystąpieniu na Wschodnim Forum Ekonomicznym we Władywostoku Anna Ciwiłowa podkreśliła, że wojna, określana przez Kreml eufemistycznie jako „specjalna operacja wojskowa” (SVO), mobilizuje kraj do innowacji i wdrażania światowych doświadczeń z zakresu protetyki właśnie na rodzimym podwórku.

- Uczestnicy SVO stali się siłą napędową, dzięki której rząd zaczął aktywnie wdrażać nowe rozwiązania – mówiła wiceminister, podkreślając, że Rosja wyprzedziła pod tym względem zarówno Chiny, jak i wiele państw europejskich oraz azjatyckich.