Rosyjska armia: nieistotne zdobycze za cenę ogromnych strat

Głównym celem Rosjan było zdobycie pozostałej części obwodu donieckiego i tu były skierowane główne ataki. Najważniejszym było zajęcie aglomeracji Słowiańska-Kramatorska (która jest administracyjnym centrum ukraińskiej części obwodu). Nic z tego nie wyszło, armia Kremla nie zdobyła nawet Pokrowska, który blokuje jej dalszą drogę.

W ostatniej próbie ataku w tym rejonie, w połowie sierpnia, Rosjanie przedostali się ponad 10 kilometrów za ukraińską linię frontu. Ale ukraiński kontratak był dla nich bardzo bolesny, obrońcy odbili większość zajętego przez nich terenu, a walki tam nadal trwają. Jednocześnie korzystając z zaangażowania Rosjan w rejonie na północ od Pokrowska, Ukraińcy odbili kilka niewielkich wiosek na południe od miasta.

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1288 dniu wojny Foto: PAP

– Rosjanie dokonują czysto taktycznych (niewielkich) podbojów. Ale nasze kontrataki to też poziom taktyczny. Po prostu polepszamy swoje pozycje tak, gdzie to możliwe. A jest to możliwe z powodu degradacji rosyjskiej armii. Na niektórych odcinkach frontu ich straty osiągają poziom krytyczny, co daje nam możliwość przejścia do kontrataków – wyjaśnia inny ukraiński oficer.

Mobilizacja lotników do walki w oddziałach piechoty

Próbując ratować sytuację wokół Pokrowska, Rosjanie zaczęli atakować dalej na zachód, w zaporoskich stepach. Próbują też wedrzeć się do obwodu dniepropietrowskiego. Z punktu widzenia wojskowego niewiele by im to dało, za to wykorzystane zostałoby propagandowo. Ale ukraińska armia rozpoczęła serię ataków w północnej części frontu, w obwodzie sumskim, odbijając kilka wiosek i zmuszając rosyjskie dowództwo do wysłania tam oddziałów z innych rejonów walk. Najwyraźniej brakuje rezerw.

O braku piechoty w ukraińskich oddziałach wiadomo już od kilku miesięcy. Zaskakujące są natomiast braki żołnierzy w rosyjskiej armii. Oficjalnie kampania werbunkowa do armii jest w Rosji bardzo udana. „Nic się nie zmieniło w używaniu personelu lotniczego w atakach naziemnych” – piszą ze złością rosyjscy blogerzy wojskowi, informując znów o posyłaniu lotniczych techników i specjalistów do ataku jako piechotę. Poprzednio takie doniesienia pojawiały rok temu, w lipcu. W obu wypadkach rosyjskie dowództwo próbowało personelem lotniczym uzupełniać braki w oddziałach szturmowych.