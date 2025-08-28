Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób ukraińskie ataki wpływają na rosyjską infrastrukturę paliwową?

Jakie strategie przyjmuje Kreml w obliczu kryzysu paliwowego?

Jaki wpływ na globalny rynek paliw ma obecna polityka Indii i USA?

„Już teraz na Krymie benzyna jest na kartki, zapytajcie miejscowych, jeśli nie wierzycie. Jeśli przeciwnik w takim tempie będzie uderzał (w rafinerie i transport kolejowy – red.) to za pół roku kartki będą w całym kraju” – pisze w internecie jeden z rosyjskich imperialistów.

Do tej pory uderzenia ukraińskich dronów doprowadziły do zatrzymania pracy co najmniej pięciu rosyjskich rafinerii, a nie mniej niż trzy kolejne zostały uszkodzone i zmniejszyły produkcję. Atakowano nawet rafinerię w Samarze nad Wołgą.

Kreml mści się, znów rozpętując kampanię nalotów na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Tym razem uderzenia kierowane są bardziej na stacje elektroenergetyczne, niż same elektrownie. Jednocześnie Moskwa nie chce zmniejszać dostaw paliwa dla swej armii, zaczyna oszczędzać na zwykłych mieszkańcach.

Paliwo na kartki, kolejki przed stacjami benzynowymi

Na zapleczu frontu już zabrakło benzyny na stacjach w Sewastopolu i Symferopolu na Krymie, ale też ograniczono jej sprzedaż cywilom w okupowanej części obwodu zaporoskiego. Te rejony stały się ofiarami ukraińskiej kampanii przeciw kolejowemu transportowi paliwa, bez przerwy palą się tam składy kolejowe z cysternami.