Aktualizacja: 27.08.2025 13:22 Publikacja: 27.08.2025 05:07
Ukraińscy artylerzyści
Foto: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy
– Pozwoli ona Ukrainie zagrozić praktycznie wszelkim celom na zachód od Uralu. Co oznacza, że po prostu zniknie strategiczna głębia wykorzystywana przez Rosję , by odsunąć potencjalne cele poza zasięg możliwych uderzeń – tak skutki ewentualnego użycia „Flaminga” opisuje norweski ekspert Fabian Hoffman.
Kijów bowiem ujawnił, że przygotowuje się do masowej produkcji pocisku kierowanego dalekiego zasięgu o nazwie „Flaming”. Nazwa wzięła się podobno z błędu, jaki popełniono przygotowując w fabryce pierwszy egzemplarz. Pomalowano go na różowo – stąd Flaming.
– Zbrojny konflikt w Ukrainie, sądząc ze wszystkich danych, zbliża się do końca. Flaming wyraźnie nie zdąży na wojnę – pociesza rosyjski ekspert wojskowy Michaił Chodarionok, cytowany przez lokalne media.
Ukraińcy nie ukrywają, że najbardziej zależy im na dosięgnięciu rosyjskich zakładów produkujących drony typu Szachid. Znajdują się one w Tatarstanie, ponad tysiąc kilometrów od Ukrainy. Fabryki były już kilkakrotnie atakowane dronami dalekiego zasięgu. Ale tego rodzaju broń ma niewielką, kilkunastokilogramową głowicę bojową, szkody nie mogły więc być duże. Przekonuje się o tym co noc Ukraina, atakowana kilkuset Szachidami.
Iwan Stupak, ukraiński ekspert wojskowy
Tymczasem „Flaming” może przenosić aż tonę ładunku wybuchowego. – Jeśli przyjrzeć się mu uważnie, to przypomina niemiecki pocisk V-1 z czasów drugiej wojny światowej. Rosyjska propaganda na pewno to wykorzysta. I tak już wyzywają nas od „faszystów” – śmieje się ukraiński ekspert wojskowy Iwan Stupak.
Bardziej jednak przypomina pocisk FP-50 firmy Milanion ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wcześniej już Ukraińcy współpracowali z nią, m.in. przy produkcji właśnie dronów dalekiego zasięgu. Prawdopodobnie teraz też wspólnie go robią.
Flaming okazał się potężnym pociskiem wielkości samolotu szkoleniowego. – W zasadzie takich pocisków kierowanych nie ma wiele na świecie. Zasięg ma mniej więcej dwa razy większy niż amerykański Tomahawk – ocenia jeden z ukraińskich ekspertów.
Ukraińscy specjaliści od razu wskazali problemy związane z jego wielkością, m.in. długi czas przygotowania do startu. Najważniejszym jednak plusem i minusem jest prostota konstrukcji, która sprawia, że Flaming nie ma skomplikowanych urządzeń zmniejszających jego wykrywalność.
– Przed naziemnymi rosyjskimi stacjami radiolokacyjnymi można się ukryć, lecąc na niskiej wysokości, chowając się za naturalną rzeźbą terenu. Ale radary na myśliwcach pozwalają wykrywać cele na tle ziemi. Kluczowe może więc okazać się, że im dalej w głąb Rosji, tym mniej tam jej obrony powietrznej – sądzi kolejny ukraiński analityk.
– Jeśli co trzeci pocisk trafi w cel, to będzie to oczekiwany rezultat – przekonuje jednak ekspert Ołeksij Hetman.
Drony używane przez obie strony wojny na Ukrainie
Foto: PAP
Głównym pozostaje pytanie, kiedy Flaming pojawi się na froncie. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że jego masowa produkcja zacznie się na początku przyszłego roku w tempie 50 sztuk miesięcznie. – Trudno uwierzyć w te 50 sztuk. Poza tym przy intensywnych działaniach bojowych to, szczerze mówiąc, mało – cały czas bagatelizuje Chodarionok.
Dowództwo rosyjskiej armii jednak bardzo uważnie śledzi ukraińskie próby stworzenia pocisków dalekiego zasięgu, bojąc się zarówno ich wpływu na sytuację na froncie, jak i reakcji rosyjskiego społeczeństwa. Nawet bez nich ukraińska armia swymi dronami doprowadziła obecnie do chaosu na bliskim zapleczu najezdniczej armii, atakując rafinerie i pociągi z paliwem.
– W odpowiedzi tak Kijowowi oddamy, że nawet ograniczone użycie rakiet Flaming wyda się ich przywódcom największym błędem strategicznym – zapewnia Chodarionok, ujawniając jednak rosyjskie obawy przed ukraińską bronią rakietową. Urzędnicy Kremla pocieszają się, że informacja o produkcji Flamingów pojawiła się tuż przed spotkaniem prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce. Dlatego starają się ją traktować jako środek politycznego nacisku.
Czytaj więcej
USA dostarczą Kijowowi ponad 3 tys. pocisków, ale wystrzeliwać je można tylko za zgodą Pentagonu....
Ale rosyjska armia cały czas poluje na ukraińskie rakiety. W połowie sierpnia Moskwa poinformowała, że nalotami zniszczono miejsca produkcji innej ukraińskiej rakiety „Sapsan”. – Na długi czas zablokowano jej produkcję – zapewniał w rosyjskich mediach anonimowy oficer rosyjskiej policji politycznej FSB.
„Sapsan” był czysto ukraińskim produktem, co najmniej od początku wojny przygotowywano go do użycia w walce. Przy tym jego zasięg i wielkość ładunku bojowego były mniejsze od Flaminga.
Polując na „Sapsana”, Rosjanie przegapili jednak pojawienie się innej ukraińskiej rakiety. W marcu „Długi Neptun” (który podobno ma zasięg do tysiąca kilometrów) trafił rafinerię w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji. Krótsza wersja rakiety zasłynęła zatopieniem krążownika Moskwa w kwietniu 2022 roku.
Nie wiadomo jednak, jakie ilości poszczególnych rakiet może produkować Ukraina, bombardowana co noc przez Rosjan. Kreml dopuszcza nawet możliwość, że Flaming może być wytwarzany poza granicami napadniętego kraju. Część rosyjskich ekspertów podejrzewa, że przynajmniej częściowo może ona być produkowana na Litwie.
– Najważniejsze rosyjskie fabryki zbrojeniowe rozmieszczone są w obwodzie moskiewskim, na Powołżu i Uralu. (…) Według mnie (wraz z pojawieniem się „Flaminga”–red.) do 95 proc. z nich znajdzie się pod ostrzałem – sądzi ekspert Walery Romanenko.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Wojsko Izraela podało wstępne ustalenia śledztwa ws. ataku na szpital w Chan Junis na południu Strefy Gazy, w wy...
Rząd Keira Starmera zgodził się na plan umożliwienia około 40 studentom z Gazy przyjazdu do Wielkiej Brytanii w...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Rolnik znalazł części drona szturmowego na polu we wsi Koruste w południowo-wschodniej Estonii - podał portal pu...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas