Ukraińskie pociski: Sapsan, Grom, Neptun

W ciągu trzech latach Sapsan zamienił się w Grom-2 (podobno to tylko jego wersja eksportowa), po raz pierwszy pokazano go na paradzie w 2017 roku. Rakiety z pierwszego zestawu prawdopodobnie mają zasięg 500 km, z drugiego – tylko 280 km. Podczas obecnej wojny rosyjska armia wiele razy informowała o zestrzeleniu pocisków z zestawu Grom-2. Nigdy jednak nie pokazała nawet odłamków, a Kijów nie komentował tych doniesień.

Ukraińska armia na pewno zaś używała rakiet ze starego, sowieckiego kompleksu przeciwlotniczego S-200 (przerobionych do atakowania celów na ziemi) oraz również sowieckich Toczka-U.

Wyrzutnia rakiet Iskander PAP

Drugi z rakietowych koncernów Ukrainy, kijowski Łucz, zbudował do 2020 roku własną rakietę – Neptun. 13 kwietnia 2022 roku rosyjska armia przekonała się boleśnie, jak jest ona dobra – trafiła i zatopiła okręt flagowy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, krążownik rakietowy Moskwa.

Jednak tylko Sapsan i Toczka-U są pociskami balistycznymi. – Jeśli nową rakietę budowano na bazie Gromu-2, to ma zasięg do 500 km. Dla pocisków operacyjno-taktycznych to średniostatystyczny wskaźnik. W naszych warunkach to możliwość niszczenia celów na przykład w Moskwie – mówi ekspert Ołeksandr Kowalenko.

Wojna na Ukrainie. Kijów ma dość zachodnich ograniczeń w użyciu broni

„Broniący życia nie powinni mieć ograniczeń w używaniu broni” – pisał Zełenski w internecie po ostatnich, masowych nalotach rosyjskich. Kijów nie ukrywa, że ma dość zakazów Zachodu atakowania rosyjskiego terytorium przekazaną bronią, a nowy pocisk będzie służył właśnie do tego – samodzielnego wybierania i niszczenia celów.