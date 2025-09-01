Rosja twierdzi, że kontroluje większość okupowanych obwodów Ukrainy

– Realizacja zadań specjalnej operacji wojskowej przez połączone siły zbrojne będzie kontynuowana poprzez prowadzenie działań ofensywnych. Dzisiaj sprecyzujemy zadania dla grup wojskowych na poszczególnych kierunkach na okres jesienny – powiedział szef rosyjskiego Sztabu Generalnego. Dodał, że w tej chwili armia rosyjska zajęła 99,7 proc. obwodu ługańskiego, 79 proc. obwodu donieckiego, 74 proc. obwodu zaporoskiego i 76 proc. obwodu chersońskiego.

Gierasimow oświadczył również, że masowe ataki na Ukrainę przeprowadzone w dniach 28 i 30 sierpnia, w wyniku których w Kijowie została zniszczona klatka schodowa wielopiętrowego budynku mieszkalnego i zginęło 25 osób (w tym czworo dzieci), a w pozostałych regionach uszkodzona została infrastruktura cywilna, rzekomo były wymierzone w „przedsiębiorstwa związane z przemysłem zbrojeniowym”.

Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 1285 dniu wojny Foto: PAP

Słowa Gierasimowa ocenili analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną. Eksperci stwierdzili, że rosyjski dowódca wyolbrzymił osiągnięcia swojej armii. Według ich danych Rosjanie zajęli 76,7 proc. obwodu donieckiego, 73,2 proc. obwodu chersońskiego i 73 proc. obwodu zaporoskiego. Ocena Ministerstwa Obrony Rosji i ISW dotycząca obwodu ługańskiego była zgodna.

Szacunki „The Economist”: pełne zajęcie Ukrainy zajęłoby Rosji dziesięciolecia

Analitycy „The Economist” obliczyli, że w okresie letnim rosyjska armia traciła jednego żołnierza na każde 0,038 km² postępów na Ukrainie. Przy takim tempie, według szacunków, wyjście na granice administracyjne obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego będzie możliwe nie wcześniej niż w lutym 2029 roku, a całkowite zajęcie Ukrainy wymagałoby jeszcze 89 lat wojny.