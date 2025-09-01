Aktualizacja: 01.09.2025 18:49 Publikacja: 01.09.2025 18:34
Walerij Gierasimow
Foto: Reuters/Russian Defence Ministry
Rosja może utrzymać plany zajęcia dwóch największych miast na południu Ukrainy – Odessy i Mikołajowa – aby odciąć Kijów od Morza Czarnego.
Podczas posiedzenia Ministerstwa Obrony w sobotę 30 sierpnia szef Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow siedział na tle mapy, na której oprócz okupowanych obwodów ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego, do Rosji włączono obwody odeskie i mikołajowskie. Zwrócił na to uwagę dziennikarz „Wall Street Journal” Jaroslaw Trofimow. „Mapa na ścianie w gabinecie szefa rosyjskiego Sztabu Generalnego Gierasimowa prawdopodobnie odzwierciedla rosyjskie cele wojskowe na Ukrainie” – wskazał.
Sobotnie posiedzenie było poświęcone rezultatom wiosenno-letniej kampanii na froncie. Gierasimow oświadczył, że inicjatywa strategiczna „należy w całości do rosyjskich sił zbrojnych”.
– Realizacja zadań specjalnej operacji wojskowej przez połączone siły zbrojne będzie kontynuowana poprzez prowadzenie działań ofensywnych. Dzisiaj sprecyzujemy zadania dla grup wojskowych na poszczególnych kierunkach na okres jesienny – powiedział szef rosyjskiego Sztabu Generalnego. Dodał, że w tej chwili armia rosyjska zajęła 99,7 proc. obwodu ługańskiego, 79 proc. obwodu donieckiego, 74 proc. obwodu zaporoskiego i 76 proc. obwodu chersońskiego.
Gierasimow oświadczył również, że masowe ataki na Ukrainę przeprowadzone w dniach 28 i 30 sierpnia, w wyniku których w Kijowie została zniszczona klatka schodowa wielopiętrowego budynku mieszkalnego i zginęło 25 osób (w tym czworo dzieci), a w pozostałych regionach uszkodzona została infrastruktura cywilna, rzekomo były wymierzone w „przedsiębiorstwa związane z przemysłem zbrojeniowym”.
Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 1285 dniu wojny
Foto: PAP
Słowa Gierasimowa ocenili analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną. Eksperci stwierdzili, że rosyjski dowódca wyolbrzymił osiągnięcia swojej armii. Według ich danych Rosjanie zajęli 76,7 proc. obwodu donieckiego, 73,2 proc. obwodu chersońskiego i 73 proc. obwodu zaporoskiego. Ocena Ministerstwa Obrony Rosji i ISW dotycząca obwodu ługańskiego była zgodna.
Analitycy „The Economist” obliczyli, że w okresie letnim rosyjska armia traciła jednego żołnierza na każde 0,038 km² postępów na Ukrainie. Przy takim tempie, według szacunków, wyjście na granice administracyjne obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego będzie możliwe nie wcześniej niż w lutym 2029 roku, a całkowite zajęcie Ukrainy wymagałoby jeszcze 89 lat wojny.
Ofensywa Rosji wiąże się z ogromnymi stratami. Według szacunków waszyngtońskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) od początku inwazji armia rosyjska straciła około miliona żołnierzy, w tym 250 tysięcy zabitych i 400 tysięcy inwalidów. Brytyjski wywiad podaje podobne dane. Według wspólnego śledztwa „Meduzy” i „Mediazony”, opartego na rejestrze spraw spadkowych, do końca sierpnia 2025 roku w Ukrainie zginęło 220 tysięcy rosyjskich żołnierzy.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
