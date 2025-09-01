Rzeczpospolita
Wydarzenia
Jakie mogą być plany Rosji na Ukrainie? O celach może świadczyć zauważona mapa

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji generał Walerij Gierasimow omówił z dowódcami plany dotyczące kontynuowania wojny na Ukrainie. Na nagraniu zauważono, że na mapie zaznaczono Odessę i Mikołajów jako część Rosji.

Publikacja: 01.09.2025 18:34

Walerij Gierasimow

Walerij Gierasimow

Foto: Reuters/Russian Defence Ministry

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie cele Rosja może mieć wobec Ukrainy?
  • Jak eksperci ocenili oświadczenia generała Walerija Gierasimowa?
  • Jakie są szacunki dotyczące czasu potrzebnego na pełne zajęcie Ukrainy przez Rosję?
  • Jakie straty poniosła rosyjska armia w wyniku swoich działań na Ukrainie?

Rosja może utrzymać plany zajęcia dwóch największych miast na południu Ukrainy – Odessy i Mikołajowa – aby odciąć Kijów od Morza Czarnego.

Mapa w gabinecie Gierasimowa ujawnia plany Rosji wobec Ukrainy

Podczas posiedzenia Ministerstwa Obrony w sobotę 30 sierpnia szef Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow siedział na tle mapy, na której oprócz okupowanych obwodów ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego, do Rosji włączono obwody odeskie i mikołajowskie. Zwrócił na to uwagę dziennikarz „Wall Street Journal” Jaroslaw Trofimow. „Mapa na ścianie w gabinecie szefa rosyjskiego Sztabu Generalnego Gierasimowa prawdopodobnie odzwierciedla rosyjskie cele wojskowe na Ukrainie” – wskazał.

Sobotnie posiedzenie było poświęcone rezultatom wiosenno-letniej kampanii na froncie. Gierasimow oświadczył, że inicjatywa strategiczna „należy w całości do rosyjskich sił zbrojnych”.

Rosja twierdzi, że kontroluje większość okupowanych obwodów Ukrainy

– Realizacja zadań specjalnej operacji wojskowej przez połączone siły zbrojne będzie kontynuowana poprzez prowadzenie działań ofensywnych. Dzisiaj sprecyzujemy zadania dla grup wojskowych na poszczególnych kierunkach na okres jesienny – powiedział szef rosyjskiego Sztabu Generalnego. Dodał, że w tej chwili armia rosyjska zajęła 99,7 proc. obwodu ługańskiego, 79 proc. obwodu donieckiego, 74 proc. obwodu zaporoskiego i 76 proc. obwodu chersońskiego.

Gierasimow oświadczył również, że masowe ataki na Ukrainę przeprowadzone w dniach 28 i 30 sierpnia, w wyniku których w Kijowie została zniszczona klatka schodowa wielopiętrowego budynku mieszkalnego i zginęło 25 osób (w tym czworo dzieci), a w pozostałych regionach uszkodzona została infrastruktura cywilna, rzekomo były wymierzone w „przedsiębiorstwa związane z przemysłem zbrojeniowym”.

Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 1285 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 1285 dniu wojny

Foto: PAP

Słowa Gierasimowa ocenili analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną. Eksperci stwierdzili, że rosyjski dowódca wyolbrzymił osiągnięcia swojej armii. Według ich danych Rosjanie zajęli 76,7 proc. obwodu donieckiego, 73,2 proc. obwodu chersońskiego i 73 proc. obwodu zaporoskiego. Ocena Ministerstwa Obrony Rosji i ISW dotycząca obwodu ługańskiego była zgodna.

Szacunki „The Economist”: pełne zajęcie Ukrainy zajęłoby Rosji dziesięciolecia

Analitycy „The Economist” obliczyli, że w okresie letnim rosyjska armia traciła jednego żołnierza na każde 0,038 km² postępów na Ukrainie. Przy takim tempie, według szacunków, wyjście na granice administracyjne obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego będzie możliwe nie wcześniej niż w lutym 2029 roku, a całkowite zajęcie Ukrainy wymagałoby jeszcze 89 lat wojny.

Czytaj więcej

Rosja będzie kontynuować wojnę na Ukrainie. Jest deklaracja rzecznika Kremla
Konflikty zbrojne
Rosja będzie kontynuować wojnę na Ukrainie. Jest deklaracja rzecznika Kremla
Ofensywa Rosji wiąże się z ogromnymi stratami. Według szacunków waszyngtońskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) od początku inwazji armia rosyjska straciła około miliona żołnierzy, w tym 250 tysięcy zabitych i 400 tysięcy inwalidów. Brytyjski wywiad podaje podobne dane. Według wspólnego śledztwa „Meduzy” i „Mediazony”, opartego na rejestrze spraw spadkowych, do końca sierpnia 2025 roku w Ukrainie zginęło 220 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą

